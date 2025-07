Por la ruta de Lima: el comunicador social que redescubre leyendas y tesoros de la capital a través de su arquitectura, oculta tras el polvo y el olvido

Hace dos años, Alejandro Guevara (@arquitectura_de_lima en Instagram) tomó la decisión de mirar a nuestra ciudad con nuevos ojos. Comunicador de profesión y amante de la arquitectura desde la infancia, lanzó un proyecto que propone una forma distinta de hacer turismo: recorrer la capital peruana desde sus edificaciones, estilos arquitectónicos e historia viva.

“Creo firmemente que la gente no valora un espacio si no lo conoce. Y no lo conoce si no se lo muestran”, explica. Así, Guevara emprendió con una interesante propuesta de rutas mensuales por barrios limeños: el Centro Histórico, Barranco y San Isidro, por mencionar algunos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Cada recorrido organizado por Alejandro tiene un foro máximo de 25 personas. En la ruta, se ahonda en diversas historias de la capital, experiencias de integración y más. (Foto: IG @arquitectura_de_lima)

El recorrido no es convencional. Se trata de una invitación a ver la ciudad que recorremos todos los días con ojos de turista. Dispuesto a maravillarse, a no mirar solo de frente, sino también a los lados, desde el cielo, pasando por balcones hasta llegar al piso. A través de caminatas, dinámicas grupales y experiencias complementarias como catas de pisco, Alejandro ofrece algo más profundo que una postal: una conexión emocional con Lima.

Una de las edificaciones favoritas de Guevara es el Edificio Rímac, en la Av. Franklin Roosevelt. Data de 1924 y fue construido por el arquitecto polaco Ricardo Malachowski. (Foto: IG @arquitectura_de_lima)

“Mi idea es mostrar el valor que tiene nuestra ciudad, que muchas veces se da por sentado. Cuando conoces la historia de una casa, entiendes el porqué de su fachada, su estilo, su ubicación. El conocimiento te cambia la mirada”, dice.

Primeros pasos Para quienes aún no se animan a redescubrir el Centro Histórico de Lima, Guevara recomienda algunos de sus edificios favoritos para contemplar y conocer por dentro y por fuera: La Casa Aliaga, para empezar, con sus espacios que invitan a soñar con la Lima de antaño. El convento de Santo Domingo, recién refaccionado, sin olvidar pasar por edificios como el Rímac, el Convento de la Buena Muerte y el teatro Colón. Las citas se reservan a través de Instagram (@arquitectura_de_lima) o en la web www.arqlima.com. Duran alrededor de tres horas y tienen un costo por persona que parte de los S/75.

El Centro de Lima no es el único que alberga edificios con historia. En Miraflores, destaca el edificio Diagonal, frente al Parque Kennedy. Según Guevara, su construcción data de los años 50. (Foto: IG @arquitectura_de_lima)

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS

En lo que va del año, su iniciativa ha convocado a más de 800 personas, y el perfil del público no se reduce a un solo tipo: jóvenes, adultos mayores, familias y turistas curiosos apuestan por sumergirse en sus recorridos. Muchos, incluso, repiten la experiencia. “Hay tantas historias por contar que las temáticas varían cada mes: desde el virreinato hasta las órdenes religiosas, pasando por estilos como el republicano o el art déco”, explica Guevara a esta revista.

La arquitectura, para Alejandro, no solo embellece, también consuela. “Estamos tan invadidos de noticias duras —corrupción, violencia, desorden— que el contenido arquitectónico ofrece un respiro. Te permite desconectar a través de la mirada y a la vez te conecta con lo que eres, con nuestra herencia”, apunta.

Comunicador de profesión, Alejandro Guevara siempre sintió afinidad por la arquitectura. Así, hace dos años decidió liderar el proyecto personal Arquitectura de Lima, promoviendo rutas de inspiración y conocimiento para turistas y locales. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Aunque nació en Moyobamba y vivió años en Lambayeque, fue en Lima donde encontró su proyecto de vida. “Lima tiene un potencial arquitectónico inmenso, comparable al de otras capitales latinoamericanas. Pero es también frágil: las inmobiliarias están demoliendo casas históricas. Parte de mi labor es documentar, crear un repositorio emocional para que no se pierda esa memoria”, expone, sobre uno de sus sueños más importantes.

Metas por cumplir De cara a los próximos meses, el creador de contenido y comunicador espera presentar rutas imperdibles en distritos como Pueblo Libre, La Punta y Jesús María. Además, no le cierra las puertas a crear experiencias en otras localidades, como Arequipa. “Me lo han pedido, así que trabajaré en ello y, quién sabe, quizá en un futuro se cumpla”, precisa.

De momento, puede seguir su contenido en @arquitectura_de_lima en IG y @arquitecturadelima en TikTok.

En esta postal del creador de contenido, el icónico edificio triangular del Centro de Lima, ubicado sobre la Av. Paseo de la República y el Jr. Lampa. (Foto: IG @arquitectura_de_lima)

De hecho, una de sus metas a corto plazo es consolidar Arquitectura de Lima como una agencia de experiencias. “Hace poco estrenamos página web, y ahora estamos trabajando duro en alianzas con distritos como La Punta y Pueblo Libre”, expresa. Además, no pierde de vista la producción de videoseries en YouTube, donde puede explayarse más sobre pasajes de la capital y su arquitectura. “No se trata solo de mostrar, sino de generar orgullo. A mí me hincha el pecho cuando alguien me dice que ahora ve Lima con otros ojos”, agrega.

De cara a las Fiestas Patrias, Alejandro tiene claro su mensaje: “El Perú, y Lima en particular, tienen tanto por descubrir que no hace falta salir del país para emocionarse. Basta con alzar la mirada y atreverse a caminar”, concluye. La aventura, además, está a solo pasos de distancia. ¿Te animas también a redescubrir la capital? //