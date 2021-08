Conforme a los criterios de Saber más

Vaya que necesitamos entretenernos, respirar y descansar. Los expertos lo dicen: en tiempos pandémicos, nada mejor que el aire libre para compartir de forma segura con los demás. Por eso nos embarcamos en la tarea de armar una guía de espacios que, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades, ofrecen en vital contacto con la naturaleza, opciones de calidad en cuanto a comida y recreación. Comida a la leña, puentes colgantes sobre el río, piscinas, granjas con hermosos animales, paseos en cuatrimoto o bicicleta o juegos mecánicos, encontrará de todo un poco. A continuación, pues, 10 opciones en Pachacámac y Cieneguilla, muy cerca de Lima, que lo harán ‘pasar’ ya el enlace de esta nota en el Whataspp de la familia.

1. LA QUERENCIA

En La Querencia hay dos estrellas: los animales y la paz. Pavos reales, caballos, ovejas, chanchitos, patos, llamas, burros, gatos, cabras, cientos (sí, cientos) de vacas y toros... nombre usted un animal de granja y allí estará. Podrá darle de comer, acariciarlo, tomarle fotos para el Instagram. El lugar es A1. Ideal para ir con niños porque además hay areneros y mucho verde para jugar con pelotas y cometas; y con los abuelos porque el terreno es llano, por lo que podrán caminar sin problema. Allí uno puede comprar el almuerzo (solo pollo a la brasa a la leña y hamburguesas artesanales) o llevar el propio fiambre. Hay diez mesas que están sumamente distanciadas para seguridad de todos y el aforo es muy reducido, ya que se tiene que ir con la reservación hecha (eso sí, no entran mascotas, bicicletas o parrillas). También puede comprar productos derivados del establo. De las mejores opciones para fugar de la ciudad.

Ubicación: Carretera Antigua Panamericana Sur, kilómetro 40, La Querencia (lote 12 y 13), Lurín.

Costo: S/ 30 por persona. Menores de dos años no pagan.

Instagram: fundolaquerencia

(Foto: Gabriela Machuca)

2. FUNDO ECOLÓGICO RUMI PAMPA (O MESA DE PIEDRA)

Es probable que haya escuchado o incluso visitado Mesa de piedra, uno de los restaurantes más emblemáticos de Cieneguilla, ubicado en la avenida principal del distrito. Este, sin embargo, cuenta con otro local mucho más grande si uno sigue con el auto 20 minutos más allá en la carretera. Ha sido bautizado como Fundo Ecológico Rumi Pampa y es espectacular. El río Lurín y un puente que cuelga sobre él se llevan el show, pero eso no le quita mérito a todas las posibilidades que este espacio de más de 10 hectáreas ofrece. De arranque, tiene un pedazo de camino inca o Qhapaq Ñan para hacer caminatas, áreas para acampar (con fogatas) o hacer parrillas (puedes llevar la tuya), una granja interactiva, juegos para niños y restaurante. Imperdible opción para pasar el día e incluso quedarse una noche enfundado en una bolsa de dormir. Abren todos los días del año.

Ubicación: Kilómetro 34 de la carretera Lima-Huarochirí en Cieneguilla, a 40 minutos de La Molina.

Costo: De lunes a viernes: S/ 30 por persona. Sábados, domingos y feriados: S/ 40 por persona. Menores de cinco años no pagan.

Facebook: Fundo Ecológico Rumi Pampa









(Foto: Facebook Fundo Ecológico Rumi Pampa)





3. ECO RESTO PARK

Este espacio también es un gol por todos lados. La comida, en principio, es riquísima por donde se la pruebe. La carta hace gala de la oferta criolla peruana y no decepciona, por lo que puede salivar sin temor a equivocarse cuando le decimos que no hay mejor lomo saltado en el valle de Lurín. Si aquello es acompañado por una limonada con hierba luisa y unos picarones de postre, valdrá totalmente la pena haber soportado el tráfico para salir de Lima. También es una opción ideal para ir con niños porque hay juegos ecoamigables: camas saltarinas, un laberinto y hasta canopy, de donde se pueden colgar con total seguridad. Los fines de semana, además, hay shows de burbujas y malabares. El sitio es popular, por lo que siempre deberá hacer reservación. Ubicación: Calle cinco, urbanización Casa Blanca, Pachacámac.

Ubicación: Calle Cinco, urbanización Casa Blanca, Pachacámac.

Costo: Se paga solo consumo (tres juegos sí cuestan).

Facebook: EcoRestoPark

(Foto: Instagram Eco Limo Park).

4. KANKAY

Ah, las piscinas. Cómo las queremos. Estas son las principales atracciones de este espacio en Cieneguilla en el que puede pasar el día o incluso quedarse a dormir en habitaciones o bungalows (también hay sitio para las carpas; los sábados y domingos hay fogata). Quienes desean ir solo a pasar la jornada, deben saber que allí podrán encontrar, además, mucha área verde, campos deportivos y zonas de juegos infantiles. Hay circuito para pasear en cuatrimotro o bicicletas.

Ubicación: Kilómetro 30.5 de la carretera Huarochiri, Cieneguilla.

Costo: S/ 80 por persona. Los niños mayores de cinco años pagan S/ 60; y los menores, nada (de esos montos, 40 soles se pueden consumir en el restaurante o en el bar).

Facebook: Kankay - Cieneguilla

(Foto: Facebook Kankay)





5. DINOWORLD PERÚ

En esencia, DinoWorld Perú es un restaurante donde uno puede almorzar rodeado de dinosaurios electrónicos. Hay incluso un velocirráptor escurridizo que los chicos pueden perseguir, así que ya se imaginará que todo el mundo la pasa bomba. Pero el sitio también tiene ‘dinocars’, inflables, mallas saltarinas, juegos y talleres en el que papás e hijos pueden participar (dibujando dinosaurios en ceramios, por ejemplo). Para ir, de todas maneras tiene que reservar (y con las coordinaciones debidas, también se podría allí celebrar pequeños cumpleaños).

Ubicación: Avenida Fernando Reusche 401, Pachacámac.

Costo: S/ 40 por persona (no incluye la comida). Los menores de dos años no pagan.

Facebook: Dinoworld -Perú





(Foto: Facebook Dinoworld Perú)





6. EN MEDIO DEL CAMPO

¡Juegos mecánicos! En medio del campo, en Pachacámac, es un lugar donde grandes y chicos podrán subir al carrusel o los elefantes voladores para divertirse y botar todo el estrés del teletrabajo y el homeschooling. Hay también juegos de jardín, inflables y, claro, un restaurante donde se puede elegir comer distintos platos hechos a la leña: carnes, pizzas y más. Como no podía ser de otra forma, hay que reservar, pero puede llevar a sus mascotas. Abre los fines de semana.

Ubicación: Fundo La Casica, unidad catastral 11947A, parcela E- 6, sublote 1, distrito de Pachacámac, Lima.

Costo: S/ 10 cuesta la entrada general. La pulsera Diverland: S/ 50 (permite subir todo el día a los juegos e incluye el ingreso). La pulsera de papás:

S/ 25 (ellos podrá acompañar a su hijo(a) en los juegos permitidos, incluye el ingreso). El consumo es aparte.

Instagram: Enmediodelcampo_

(Foto: Facebook En medio del campo)

7. CHAXRAS ECO RESTAURANTE

Comprometido con la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente, Chaxras Eco Restaurante es una excelente opción a considerar. Es de los pocos lugares que abren a las 8:30 a.m. para atender a quienes allí quieran desayunar (un rico pan con chicharrón, por ejemplo). Las instalaciones se prestan luego para poner la computadora y teletrabajar o hacer el colegio virtual durante la mañana. Luego ya se empalma con el almuerzo cocido, cómo no, en horno a la leña. Para el tiempo de recreo, se cuenta con puentes colgantes, palestra, sube y baja, resbaladeras, laberintos, sapito, fulbito de mesa, Chaxra-cars (son ecológicos: funcionan a pedales), el infaltable saltarín y bicicletas. Abren de miércoles a domingo.

Ubicación: Calle 8, Mz. K, lote 66b, Casa Blanca, Pachacámac.

Costo: Se paga el consumo.

Instagram: chaxrasecorestaurante

(Foto: Instagram Chaxras Ecorestaurant)

8. LA FINCA DE SAN PASCUAL

En La finca de San Pascual existe la modalidad de lo que en inglés se conoce como all you can eat; es decir: todo lo que puedas comer. Específicamente, eso sí, de pollito a la brasa (hay otras opciones como anticuchos, lomo saltado, lomo a la parrilla, pizza a la leña, pero de solo una porción; también postres como picarones y una gran barra de cocteles y tragos). El sitio atiende solo sábados y domingos, por lo que hay que organizarse; pero tiene una buena área verde para tender un pareo, echarse y disfrutar del aire fresco. Los sábados hay globoflexis y burbujas para los más chiquitos (no se aceptan mascotas).

Ubicación: Malecón Lurín lote 43, Cieneguilla. Costo: No se cobra entrada, solo consumo.

Instagram: La finca de San Pascual

(Foto: Instagram La gloria del campo)

9. LA GLORIA DEL CAMPO

Abierto de miércoles a domingo, La Gloria del Campo es un oasis de tranquilidad. Mientras disfruta de las exquisiteces de la carta (hay horno de barro donde se ponen carnes y pizzas; muchos de los insumos son criados y/o cosechados allí mismo), los chicos pueden corretear sin peligro al aire libre. Además, puede tomar una patasca caliente o comer un ceviche de pato. Hay barra para disfrutar, por ejemplo, de un rico chilcano de kion con canela. Todo mejora porque existe la posibilidad de llevar a las mascotas, los otros muy importantes miembros de la familia. Aquí el mejor plan es comer y descansar.

Ubicación: Calle 7, Mz. K, lote 92, Pachacámac.

Costo: Se cobra el consumo.

Instagram: lagloriadelcampo





(Foto: Instagram La gloria del campo)

10. GRANJA INTERACTIVA FUNDO SAN VICENTE

Haremos un gran esfuerzo en resumir aquí todo lo que ofrece la Granja Interactiva San Vicente. Para empezar, lo aconsejable es separar por los menos unas tres o cuatro horas para recorrer todo el lugar y aprovecharlo bien. Para los más pequeños es el paraíso, pues no son pocos las atractivos naturales que allí se puede encontrar: hay una granja (enorme), paseo a caballo y en cuatrimoto, recorrido por biohuertos, pintura de ceramios y un tren coqueto que acorta distancias. Un guía atiende a un solo grupo o familia y hay cabañas para reservar donde se puede almorzar (puede comprar o llevar) o incluso celebrar un pequeño pero entrañable cumpleaños. Hay que reservar y con mucha antelación.

Ubicación: Km 31,5 de la carretera Panamericana Sur. San Pedro, Lurín.

Costo: S/ 59 por persona. Menores de dos años no pagan.

Facebook: Granja interactiva San Vicente





(Foto: Instragram Fundo San Vicente)





