No hay que salir fuera de la ciudad donde vivimos para tener experiencias memorables. Ante la contingencia de la pandemia - y la contracción en la llegada de turistas extranjeros-, hoteles de 4 y 5 estrellas crearon originales experiencias destinadas para los mismos limeños. Ya sea en pareja, con los hijos o los amigos, la chance de quedarse en alguno de ellos y disfrutar de las originales propuestas que han ideado, así como, claro, de sus instalaciones, por al menos dos noches de fin de semana a precios más rebajados de lo habitual, suena bastante tentador. Recopilamos algunas de ellas.

1. COURTYARD LIMA MIRAFLORES

No has visto con frecuencia a tus mejores amigos y tienen mucho que ponerse al día. Tanto en afectos como en chismes. Para ello, por qué no considerar tomar la promoción Karaoke Experience del Courtyard Lima Miraflores, creada que para que un trío -porque, obvio, seguimos en pandemia- pase la noche cantando y bebiendo con total seguridad. La propuesta incluye alojamiento para tres personas en habitación City View, desayuno servido en restaurante Bistro 400, servicio de karaoke (por un periodo de dos horas), tres packs ‘chilcaneros’, dos piqueos, la opción de llegar temprano y salir muy tarde, entre otros servicios. La tarifa por los tres: USD 165. Puedes ir de lunes a domingo y tienes para organizarte hasta diciembre.

Más información en: reservations.cy@marriott.com. O el whatsapp: 982 861 203.

(Foto: Courtyard by Marriot Lima)





2. SWISSOTEL LIMA

Piscina climatizada al aire libre que puedes reservar solo para tu grupo. Hay otra techada. Esas son solo dos de las principales atracciones que ofrece el emblemático Swissotel Lima para pasar un fin de semana diferente. Pero, además, tienes la oportunidad de acceder a tarifas especiales para niños que, de acuerdo a su edad, incluyen alimentación. Por otro lado, si deseas celebrar un cumpleaños o solo sorprender a tus hijos, se cuenta con una amenidad que se colocará como sorpresa en la habitación. Por ejemplo: el Swis Birthday Amenity que consta de un arreglo de globos y una mini torta o el Kids Amenity que consta de galletas y su propio glasé de colores para decorarlas. Ah, pero si de un aniversario inolvidable se trata, se puede preguntar por cualquiera de sus tres suites presidenciales, las cuales cuentan con jacuzzi y sauna. Recientemente, además, han lanzado tres paquetes para dos personas: Hello spring, Forever spring y Full Spring.

Más información escribiendo a reservas@swisslim.com.pe. O en el teléfono: 01 421-4400 y el whatsapp: https://bit.ly/BWhatsappSwissotelLima.

(Foto: Swissotel Lima)

3. JW MARRIOT LIMA

Una de las mejores experiencias que ofrece el JW Marriot Lima -que no son pocas- está dirigida a las niñas. Tienen ellos una habitación temática totalmente dedicada a la Barbie. Sí, a la famosa muñeca. La pequeña entrará y verá todo el sitio decorado ad hoc, además de una casa ahí mismo para poder jugar -con una muñeca que se le dará de regalo-. Hay dos paquetes: uno para dos personas y otro para cuatro. Los huéspedes, claro, también pueden meterse a la piscina.

Más información en el correo reservations.peru@marriott.com o en el teléfono (01) 217-7000.

(Foto: JW Marriot)

4. COUNTRY CLUB LIMA HOTEL

Imagina una cama enorme y cómoda. Un dormitorio que no es el tuyo, pero que se siente igual de familiar. El Country Club Lima ha pensado en la familia y tiene una propuesta de una noche de alejamiento para dos adultos y un niño de hasta 13 años en la cálida y célebre habitación Gobernador (además de la posibilidad de ubicar una cama adicional a solicitud). Para las noches habrá canchita y muffins. De igual modo hay alternativas de experiencias para parejas que incluyen fresas y chocolates, tablas de quesos y vino a la habitación.

Más información escribiendo a reservas@hotelcountry.com o llamando al 6119001.

(Foto: Country Club Lima Hotel)





5. MIRAFLORES PARK, A BELMOND HOTEL

El Miraflores Park, A Belmond Hotel ha ideado una verdadera escapada dentro de la ciudad, en la que podrás disfrutar de los mejores atardeceres. Reconecta - así se llama- ofrece una tarifa especial que incluye desayuno, gimnasio, acceso a la piscina temperada con vista al mar, wifi y late check out de acuerdo a disponibilidad. Además se pueden reservar servicios de masajes y faciales en el Zest Spa y hasta llevar a la mascota como parte de la iniciativa Pet Friendly que incluye una cama especialmente diseñada para esta, platos de comida, agua y galletas. Asimismo se pueden coordinar experiencias privadas como una cena romántica diseñada por el chef de acuerdo a sus preferencias en el rooftop.

Para mayor información contactarse con perures.fits@belmond.com o al teléfono 6104000.

(Foto: Miraflores Park, a Belmond Experience)





6. FAIRFIELD BY MARRIOT LIMA MIRAFLORES

La propuesta del Fairfield, ubicado frente al célebre parque Reducto, se concentra en vivir memorables noches de películas fuera de la casa. La experiencia Fairfield Family Getaway incluye una habitación con dos camas para adultos y dos niños menores de 12 años, un Movie Box para los cuatro (pop corn, hot dogs con papas al hilo, snickers, pringles, agua o gaseosa por persona), desayunos, early check-in y late check-out. El costo es de USD 116.00.

Más información escribiendo a reservations.ffi@marriott.com o al whatsApp: 987418911.





7. THE WESTIN LIMA HOTEL

Atención, parejas. Están en todo su derecho si quieren escaparse también del mundo. Westin Romance es una experiencia en la que dos personas podrán alojarse en la habitación Deluxe Piso Bajo, disfrutar ahí de botella de espumantes y fresas con chocolate, tomar desayunos en los restaurantes; además de entrar a la piscina y al gimnasio, entre otros. Solo aplica viernes y sábados. La tarifa: US$ 232.

Más información: 01 2015000.

(Foto: The Westin Lima Hotel)

