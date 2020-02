Decía Hugo Gatti que los arqueros nacieron con una dosis de arrojo distinta del promedio. Él lo llamaba locura. Hay algo de temerario en eso de cumplir una misión que incluye el fusilamiento a pelotazos. Jaime Regalado es peruano, tiene 32 años y en breve viajará a España a jugar por el Levante de ese país. Es arquero de la selección de fútbol 7 paralímpica de Perú que disputó los Juegos Lima 2019. Le dicen ‘Toreto’. Cuando ve la pelota, no la espera, se lanza a atraparla. Cuando un delantero va a dispararle, pone el pecho. Esta es su historia de vida, que incluye un diagnóstico médico que él ha superado largamente: parálisis cerebral.

¿Para cuándo tienes los boletos comprados para viajar a España?

¡Ya los tenía, Miguel! Me quedo por las elecciones: voto y viajo. Es más, me iría al aeropuerto de frente nomás. El club Levante está en un triangular con equipos en Italia y me están esperando. Si viajaba antes, no podía votar allá, pues el documento que lo permite demoraba. Y si no votaba y tenía multa, iba a tener problemas con la firma del contrato.

¿Por cuánto tiempo es el vínculo?

Un año. ¡Es mi primera vez en un avión!

¿Cómo así surgió el interés por llevarte?

Yo soy el arquero titular de la selección peruana paralímpica de fútbol 7. Jugamos los Parapanamericanos. Allí me hablaban los entrenadores de Brasil, de Argentina, de Colombia, sobre alguna chance de llevarme. Y a las finales pasó lo que ni siquiera imaginaba: una amiga española hizo de servicio de inteligencia [sic] y me presentó con la gente de España. Y así fue. Yo creo que ella ayudó muchísimo.

¿El dinero que vas a ganar es bueno?

Es generoso, sí [risas]. Ellos me plantearon esto: si te vas allá y no tienes familia, te alojamos. Y si la tuviera, pues entonces no. Pero yo prefiero llegar y organizarme solo: tengo familia allá pero no quiero incomodarlos. Mi plan es, además, llevar luego a mi esposa y mis dos hijos: Sunmen y Valentino.

¿Qué significa Sunmen?

Es un término bíblico que hace referencia a un lugar donde ocurrió un milagro con un niño.





-UN DÍA, TODOS LOS DÍAS-

¿Cómo es un día promedio para ti?

Me gusta mucho la cocina. He trabajado en ese rubro pero no soy profesional... ¡aunque quienes han probado mi sazón dicen que cocino como profesional! Soy del norte, de Piura, me gusta la comida de allá. Pero soy un mil oficios.

¿Estás trabajando ahora mismo?

No. Es decir, trabajo para unos señores empresarios coreanos los lunes, miércoles y viernes. Luego hago deporte. Yo soy una persona que no le tiene miedo al trabajo. Cuando conocí a estos señores, les hacía mantenimiento en sus casas, sus autos, limpieza, pintado, servicios electrónicos. He lavado sus carros y hoy me tienen tanta confianza que me dan las llaves así nomás. Nunca he tenido vergüenza de eso. Estudié Finanzas pero no me daba para mantener a mi familia, así que trabajaba en otras cosas.

¿Cómo decidiste ser arquero?

Siempre fui deportista. Cuando estudiaba en el colegio de la FAP Manuel Polo Jiménez era un buen atleta. Pero para seguir necesitas un peso ideal: lo que llaman ‘otro pulmón’. Una tarde vi que estaba entrenando el Aviación, que es el equipo de la Fuerza Aérea y estaba en Segunda. Faltó alguien ese día y me llamaron. Hace más de 15 años fue esto; yo hoy tengo 32. Y así me fui quedando. Hice natación, boxeo, tenis, pero mi pasión es el fútbol.

¿Qué arqueros te inspiran?

Pues... me gusta mucho como ataja Rivadeneyra, el arquero que acaba de contratar Alianza. Y alguna vez, en la San Martín, tuve la oportunidad de entrenar con Pedro Gallese, un arquerazo.

¿Cómo definirías el puesto?

Me gusta ser atrevido. El arquero es el que tiene que hacer sentir la presencia. No sé si afuera me escuchan, pero siempre grito a mis compañeros y a los rivales: “Yo estoy acá y no vas a hacer gol”. O: “Aquí estoy; a ver, ¡patea!”. Lo tienes que ‘trabajar’ al rival.

JAIME REGALADO, ARQUERO PERUANO DE FUTBOL 7 CON DISCAPACIDAD QUE EMIGRA AL FUTBOL ESPAÑOL

-EL FUTURO-

¿Tienes trabajo hoy?

Lo que te conté de los coreanos. En el terreno laboral siempre ha sido complicado: no me apoyaron. Yo trabajaba pero cuando me quedé sin sitio casi renuncio a la selección. Mis compañeros me tienen bastante consideración, pues incluso los entrenaba cuando el profe me pedía apoyo. Cuando me sacaron del trabajo, me fui hasta el ministerio pero no me hicieron caso. Vinieron problemas económicos. Cuando estuve en los Juegos, me separé de mi familia.

¿Qué pasó?

El fútbol para personas con dispacidad es nuevo, no se entiende.

Pero ahora te vas a España...

Estoy muy agradecido a Dios. Yo he llorado dentro del campo y fuera, me he llenado de valor por las cosas difíciles. Sé que por algo pasan las cosas y esta es la recompensa. Nunca decaí; y si lo hice, fue internamente. No me podía dar el lujo de derrumbarme porque tengo dos hijos.

¿Dirías que el deporte te cambió la vida?

Yo caminaba y me caía. Esa dificultad ahora ni se me nota.

¿Cuál era tu diagnóstico?

Parálisis celebral y diplejia, es decir, problemas en las dos piernas. Sin el deporte, esa terapia, no habría podido. A mí me decía mi familia que iba a ser muy complicado, pero ya pues. Yo le daba todo, siempre.

Sabes que eres un ejemplo, ¿no?

Eso dicen ellos, mis compañeros. Yo les dije: quiero dar a conocer en el mundo que hay grandes deportistas en el Perú. Eso sí, tienen que prepararse constantemente. Todos los días. Los ejemplos son todos los días. //

LIMA, PERU - AGOSTO 24: Jaime Regalado de Peru y Jefferson Da Silva de Brasil durante en partido de Futbol 7 Masculino entre Peru y Brasil en el Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres en Villa Maria del Triunfo en el d’a 3 de los juegos Parapanamericanos Lima 2019 en Lima, Peru. (Foto: Daniel Apuy/Grupo El Comercio)