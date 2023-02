Un mes antes, la economista María Grytsiv había llegado a su natal Kiev desde el Perú para visitar a su familia y amigos, como lo hacía siempre cada comienzo de año. Por esos días, los tambores de guerra ya sonaban en la capital de Ucrania. “Las cosas estaban bastante movidas. Se sentía mucha tensión. Los noticieros informaban de las intenciones del Gobierno ruso, pero teníamos la esperanza de que no nos fueran a atacar”, le cuenta a Somos esta ciudadana ucraniana, afincada hace más de diez años en nuestro país.

María pudo regresar a Lima, pero su corazón se quedó con los suyos. Desde que estalló el conflicto, junto con otros de sus compatriotas, Grytsiv viene organizando plantones frente a la Embajada de Rusia para hacer sentir su voz de protesta contra la guerra. A un año de haberse iniciado el conflicto, para ella el panorama todavía es desolador. “Hoy Ucrania es un país sin futuro”, se lamenta. “Los niños prácticamente no estudian. La luz se va constantemente y hay poca señal de Internet. Lo poco que se gana es para comer”.

María se comunica con sus familiares a través de Viber, una aplicación de mensajería. Por este medio, suele enterarse de primera mano de lo que sucede; de noticias que son más malas que buenas: amigas que han perdido a sus esposos en el campo de batalla, vecinos que han sido bombardeados, primo que se han quedado sin casa. “A mí la situación me deprime un montón, ojalá se pueda encontrar una solución”, dice entre lágrimas. Por ese motivo, cada sábado llega al parque Kennedy, en Miraflores, para hacer colectas y enviar los fondos recaudados a su país. “Este fin de semana, vamos a estar allí. Resistiendo, a pesar de la distancia, como nuestros paisanos”, concluye.

ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

En 1988, el peruano Freddy Ninasivincha era un joven veinteañero que había ganado una beca para estudiar en Kiev, cuando Ucrania aún formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). “Fue como llegar a otro mundo. Había muchas restricciones. Todos tenían el mismo sueldo. Profesionales y obreros ganaban lo mismo”, recuerda. Mientras estudiaba, Freddy conoció a la ucraniana Lyudmyla Kovalchuk, con quien se casó y se vino a vivir al Perú el año 2002. “Me chocó bastante venir, sobre todo ver tanta pobreza. En la Unión Soviética había muchos problemas, pero se podía vivir dignamente”, añade Lyudmyla.

Ambos se asentaron en el país y tuvieron dos hijas: las mellizas Katerina y Valentina, quienes cuentan con doble nacionalidad. Juntos volvieron al otrora país soviético de vacaciones en, al menos, tres oportunidades. Una de las últimas fue en el 2014, año en que Rusia anexó a su territorio la región ucraniana de Crimea. “¿Cómo es posible que haya sucedido esto en pleno siglo 21?”, se pregunta Lyudmyla. “Lo que Putin quiere es desaparecer a Ucrania, pero no lo va a lograr. El pueblo ucraniano sabe que no tiene que rendirse, que no hay marcha atrás. Es una cuestión de su pervivencia”, complementa.

Caso similar es el de la ciudadana ucraniana Elena Braguina, quien llegó al Perú cuando se enamoró de un peruano que fue a su país por estudios. “Toda mi familia está en Ucrania, excepto mi mamá. Ella vino a visitarme justo antes de la guerra. Es una bendición que esté acá”, comenta Elena. No tuvieron la misma suerte sus primos y dos de sus hermanas (una pudo refugiarse en España), quienes diariamente sufren los estragos del conflicto en Poltava, la ciudad donde creció. “La gente aún está asustada. Hay mucho pánico y desesperación. Mis familiares viven en sótanos de uno por dos metros. Pasan la mayor parte del tiempo ahí. Solo salen por agua y comida”, relata.

Otro de sus compatriotas, Yakiv Fesechko, llegó al Perú el 2018 a pasar unas semanas, pero “el clima, la buena comida y la calidez de los peruanos” lo convencieron de quedarse para siempre. Lejos de casa, a quienes hoy más extraña es a sus padres y a su hermana menor, quien afortunadamente consiguió refugio en Estados Unidos. “Ella logró salir porser mujer. Mi padre y un montón de amigos no lo pueden hacer porque pueden ser llamados a combatir”, explica. Siente impotencia al no poder estar allá, con ellos. Solo les queda una opción: resistir: “Sin exagerar, a nosotros nos quieren exterminar. Lamentablemente, para que no desaparezca Ucrania, tenemos que defendernos y pelear”, concluye. La suya es una lucha por la paz. //