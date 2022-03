Conforme a los criterios de Saber más

Al ensombrecido legado de Michael Jackson se le podría sumar las canciones pacifistas que firmó en los años 90, con una producción desmesurada y a la medida de su ego. Eran épocas en que el finado cambió lo de vestirse como pandillero fashion por la parafernalia militar, vaya a saber uno por qué. Con la chaqueta con charreteras y galones, Jackson cantaba temas como Heal The World o The Earth Song, que pronto instaló como himnos anti bélicos gracias a sus videos en los que se mostraban los estragos de la guerra. Es cierto que tales temas tenían el poder conmovedor de una tarjeta de saludo comprada en la librería de la esquina, pero la intención es lo que cuenta.

La música y la guerra han tenido una relación peculiar. En el pasado se la usaba para cantar sobre batallas, hazañas y gestas heroicas, como pasaba mucho con los bardos de la antigüedad. Desde el siglo XX en adelante se la usa más bien como un vehículo de todo tipo de mensajes pacifistas y anti bélicos, algunos muy elogiados por la crítica y otros que han sido auténticos bombazos en las radios y nada más. Citaremos algunos casos famosos.

1. Bob Dylan - Masters of War

Bob Dylan parece molesto en varios de las canciones que integran The Freewheeling Bob Dylan, su segundo disco, pero cuando llega Master of Wars cambia la rabia por el desprecio. Usa su voz rasposa y su guitarra para desnudar a quienes están detrás del negocio de los conflictos. “Vengan señores de la guerra/ ustedes que fabrican todas las armas/ ustedes que fabrican mortíferos aviones/ ustedes que fabrican grandes bombas/ ustedes que se esconden tras los muros/ ustedes que se esconden tras escritorios/ sólo quiero que sepan que veo a través de sus máscaras”.

2. John Lennon - Give Peace a Chance

En su época más hippie, el recordado beatle tuvo un puñado de canciones animadas por su veta pacifista (Imagine, Happy Xmas (War is Over) pero ninguna más sencilla y tan directa en su mensaje como esta tonada folk, compuesta en la célebre protesta “en la cama” de John y Yoko en 1969. Parece una canción hecha para cantarse delante de una fogata, con muchas acústicas y un gran coro. En 1991, en plena Guerra del Golfo, apareció una nueva versión promovida por Yoko Ono con estrellas pop de la época que pedían al unísono la paz para esa región.

3. The Rolling Stones - Gimme Shelter

Acaso el mejor tema de apertura de un disco de los Stones, el álbum Let It Bleed (1969) comenzaba como una crónica negra sobre los últimos días de un mundo aquejado por la guerra, las violaciones y la muerte. El fantasma de Vietnam se pasea en cada linea, aunque Keith Richards haya dicho que inicialmente la idea de la guerra no estaba muy presente cuando la compuso. Jagger si ha manifestado que su letra es una hija de su tiempo, cuando se mandaba a jóvenes a la primera línea de fuego, sin su voluntad. Pocas cosas han cambiado en más de medio siglo.

4. Los Prisioneros - Jugar a la Guerra

El marcador de sarcasmo del trío chileno explota con esta ácida canción sobre la cultura de guerra y el punto de contacto entre la educación de colegio y la formación militar. Como muchas de sus canciones, lo que se canta acá es lo contrario de lo que se quiere decir: lejos de pedir que “juguemos a la guerra”, que es lo que dice literalmente el coro, están pidiendo que se reflexione sobre cómo somos condicionados desde niños para normalizar la violencia y volverla una parte sustancial de nuestras vidas.

5. Metallica - One

El metal tiene fama de ser un género violento aunque haya regalado varias canciones anti guerra. Metallica, Megadeth, incluso los salvajes Slayer, son tres bandas de thrash metal que han aportado a la tradición de canciones anti bélicas, con temas que denuncian la guerra y la maquinaria que las financia. Una de ellas es One, un hit de Metallica que está basado en una novela de Dalton Trumbo. Acá se narra las consecuencias de la guerra en la visión de un soldado de la Primera Guerra Mundial que queda sin extremidades y privado de sus sentidos, al punto que solo le queda rogar por la muerte.

6. U2 . Sunday Bloody Sunday

La banda irlandesa empezó a saborear el éxito masivo con su tercer disco, que titularon apropiadamente War (”Guerra” en inglés) pues solo de eso se hablaba en las noticias de la época. Hacia 1982 el mundo parecía un polvorín próximo a reventar, con conflictos y represión por todas partes: las Malvinas, el Medio Oriente, Sudáfrica, Polonia. Sunday Bloody Sunday está inspirada en dos célebres matanzas contra la población irlandesa, en su mayor parte civiles, en su lucha de años por su independencia.

7. Scorpions - Wind of Change

Uno de los daños colaterales que nos dejó el derrumbe de la Unión Soviética a fines de los años ochenta fue este silbidito del que solo se podía escapar huyendo. El tema hasta hoy sigue en rotación en ciertas radios, algo que puede verse como triunfo dado lo coyuntural de su creación: los alemanes Scorpions le cantaban entonces a la reunificación y a las políticas de Gorbachov aunque con seriedad y sin la gracia de Locomía. En su video podía verse las imágenes de abusos cometidos por partidos comunistas como la masacre de la Plaza de Tiananmen. Es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos.

8. The Cranberries - Zombie

Zombie se inspiró en un episodio sangriento en el conflicto que desarrolló el Ejército Republicano Irlandés (IRA) contra el Reino Unido. El 20 de marzo de 1993, un ataque del IRA en Warrington, Inglaterra, acabó con la vida de dos niños, Tim Parry y Jonathan Ball, además de dejar decenas de personas heridas. Impactados por la tragedia, el grupo compuso una canción para condenar esa violencia: “En tu cabeza, en tu cabeza, ellos están peleando. Con sus tanques y sus bombas. Y sus bombas y sus armas. En tu cabeza. En tu cabeza ellos están llorando”. En Spotify tiene casi 700 millones de reproducciones.

9. León Gieco - Solo le pido a Dios

Este manifiesto antibelicista ha sido versionado decenas de veces por gente de todo tipo, desde Shakira a Bruce Springsteen. Lo curioso es que siendo tan urgente como es, casi no llega a ser publicado por su autor León Gieco, que no estaba convencido. Si la incluyo en su disco de 1978 fue por la insistencia de Charly García. “Solo le pido a Dios/ que la guerra no me sea indiferente/ Es un monstruo grande y pisa fuerte/ Toda la pobre inocencia de la gente”, canta. El tema cogió una nueva importancia durante la guerra de las Malvinas. Gieco se la ha cantado varias veces a los veteranos de ese conflicto.

10. Oasis - Don´t Look Back In Anger

Lo que ocurrió con esta canción de Oasis tras los ataques de ISIS a Manchester en 2017 es sorprendente. Un tema que nació un día en que su autor, Noel Gallagher, salía de un club de strip tease fue re apropiada por la ciudad con un sentido trascendental que Noel Gallagher no pensó: que sirva como símbolo de unidad en los tiempos de la “guerra contra el terror”. Mucha ayudaba a ello la fuerza de su coro “singalong”, ideal para ser cantado en estadios. La letra tiene muy poco que ver en verdad con actitudes hacia la guerra o la paz. Trata de aprender a seguir adelante.

11. Guns N Roses - Civil War

Como contábamos en otro texto sobre Civil y su curiosa mención a Sendero Luminoso, esta es una canción que condena la violencia de las guerras (“¿qué hay de civilizado en una guerra?”, dicen) y de los líderes que invocan valores absolutos para conducir a sus pueblos a baños de sangre. La letra es clara y se dirige a quienes conducen estas masacres. “Yo no necesito tu guerra civil/ que alimenta a los ricos mientras sepulta a los pobres/ tu hambre de poder solo vende soldados como en una tienda de carne/ ¿No se entiende?/ Yo no necesito tu guerra civil”.

Otras canciones contra la guerra

The Clash - Spanish Bombs

Víctor Jara - El derecho a vivir en paz

Roger Waters - The Final Cut

Charly García - No Bombardeen Buenos Aires

Black Sabbath - War Pigs

Creedence Clearwater Revival - Fortunate Son

Green Day - Wake me up when september ends

Manic Street Preachers - Suicide is Painless

Slayer - War Ensemble

Gondwana - Guerra

Megadeth - Peace Sells





