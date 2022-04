En Medyka viví un momento surreal en medio de la crisis: Davide Martello, el pianista alemán conocido como Klavierkunst, tocaba para los refugiados en la frontera. Klavierkunst es popular por viajar a zonas de conflicto a tocar su piano de cola, que arrastra detrás de su bicicleta con una suerte de remolque motorizado. Estuvo ahí, obsequiando su música en algunos de los momentos más devastadores e históricos de los últimos años: en Afganistán, el 2012; en el Euromaidán, Kiev, el 2014; o en Minneapolis el 2020, durante las protestas tras el asesinato de George Floyd. Ese sábado de marzo por la tarde estaba en la frontera ucraniano-polaca con los refugiados de la invasión rusa, donde lo vimos. Creo que todavía sigue ahí.

Fue muy extraño escuchar esa música mientras veía a todas las madres con hijos e hijas desplazadas sin saber qué hacer, a los voluntarios dando ayuda en todas las formas posibles, a los guardias fronterizos observando que todo siguiera en orden, y a los periodistas buscando entrevistas y retratos para decirle al mundo lo que está pasando por acá. Todo parecía una escena de alguna película de guerra, pero a su vez vi a muchas personas acercarse al pianista a escuchar y olvidarse de todo unos minutos, y creo que el trabajo de este músico valió la pena. Cerrar los ojos, llorar en silencio y sonreír. Un día a la vez.

***

Al final nos fuimos a Przemyśl, ciudad junto a Medyka, donde también llegaban buses con refugiados. Vimos gente con carteles ofreciendo transporte u hospedaje, y no lo pensamos dos veces. Cogí un cartón del suelo y Ania escribió: “Varsovia transporte. Tres asientos”. Pronto un guardia fronterizo me buscó y nos presentó a una señora de unos 60 años llamada Valentyna, y sus hijas Lena y Natasha, que parecían de 40 años, quienes acababan de cruzar la frontera. Nuestra comunicación dependía sustancialmente del traductor de Google, pues solo nos hablaban en ucraniano. Fue un viaje rarísimo y extenuante hasta Varsovia, pues mientras descansaban y conversaban entre ellas, nosotros buscábamos y buscamos entre todos nuestros contactos alguien que pueda hospedarlas. Hasta que encontramos a una pareja mayor, con mucho espacio en su casa y con desmedidas ganas de ayudar.

La Estación Central está incluso peor que la del Este, que hay gente —muchos con niños— durmiendo dentro y afuera sin saber qué hacer. / Giovanni Tazza

En casa seguimos con Mykola, quien tiene problemas para adaptarse y encontrar un trabajo. No puede solicitar la condición de refugiado, por haber entrado a Polonia desde Turquía y no desde la zona en guerra. Duerme mucho y no sabe qué hacer. Lo ayudamos a averiguar más de sus papeles. Ania le consigue terapias psicológicas en ruso.

Un día Mykola nos compartió una verdad que nos resuena hasta el día de hoy: “No voy a mi país porque tengo miedo a la muerte y no hago nada aquí porque tengo miedo a la vida”. Tiene medias de Naruto y polos de Star Wars, juega PlayStation, escucha hip-hop y tiene fe en los startups. Es un joven como cualquiera y está solo en un país ajeno donde no entiende ni las leyes ni la lengua. Luego de 17 días con nosotros, Mykola encuentra un trabajo junto a otros ucranianos en una fábrica de autopartes en Skoczów, al sur del país. La guerra lo ha obligado a iniciar una nueva vida.

***

Los niños juegan dentro de un refugio para refugiados en el Teatro de Títeres Académico Regional de Lviv en el oeste de Ucrania el 5 de marzo de 2022. (Foto de Daniel LEAL / AFP) / DANIEL LEAL

La despedida de Mykola coincidió con un mensaje de mi viejo amigo Miroslav, un eslovaco con quien había vivido cuando era un estudiante de intercambio en Helsinki. La familia de Saša, su novia ucraniana que conocimos en nuestra boda años atrás, estaba cruzando la frontera. Miro necesitaba ayuda y negarnos era imposible. Era un grupo de cinco mujeres: dos madres y tres adolescentes, además de Miroslav, que llegó a Varsovia para recogerlas e irse con ellas a Bratislava. Una de ellas nos contó que luego de irse se enteraron de que ya estaban bombardeando a unos kilómetros de su pueblo. Fue un día de locos organizando la recogida y la estadía. Los vecinos colaboraron con comida y habitaciones. Las circunstancias eran muy tristes, pero esa noche comimos y reímos y olvidamos un buen rato el origen de esa reunión.

“Estamos muy agradecidas con ustedes. Este es un regalo de casa. Cuando la guerra termine, los estaremos esperando en Ucrania”. Encontré esta hermosa nota acompañada de chocolates ucranianos junto a nuestra cama, el día que se fueron. Ania había ido a dejar a Miro y a todas en la estación de trenes. Estaba solo en casa limpiando cuando la descubrí, y no pude evitar soltar algunas lágrimas. La nota me conmovió, pero también me atrapó con un pensamiento: a diferencia de muchos que han escapado del país para jamás retornar, estas mujeres tienen la esperanza de volver. Algún día acabará la guerra y podremos volver a casa y retomarlo todo, reconstruir nuestras vidas. En eso creen, y saber que hay gente que no pierde esa esperanza es acaso más hermoso que cualquier otra cosa.

***

Un amigo me cuenta que la Estación Central está incluso peor que la del Este, que hay gente —muchos con niños— durmiendo dentro y afuera sin saber qué hacer. Otro amigo está transportando comida a la frontera con todos los de su trabajo. Otra me dice que en el colegio de su hija ya están llegando los primeros niños ucranianos. La guerra continúa y los refugiados siguen llegando. Nosotros trataremos de seguir ayudando como se pueda. //