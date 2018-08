Día del Gamer: Umi Hyu te da cinco consejos para romperla en los videojuegos

Ser un gamer no es un juego.



Más de 100 mil personas siguen en Facebook a Umi Hyu. Estudió Ingeniería de Sistemas. Es una de las pocas mujeres apasionadas por el mundo gamer, cosplay y cómics. Nominada en el 2017 por la comunidad más grande de gamers “MASGAMERS” como la “La Mejor Streamer del Año”.



​Nació en el mundo de los videojuegos, pues vivía rodeada de ellos, sus padres tenían un negocio: alquilaban super nintendos. A los 6 años, con la ayuda de su hermano, empezó a dedicarse a jugar.



Hasta el día de hoy su juego favorito es Mario Bros, Super Smash Bros y Mega Man de Nintendo 64, juegos de consola, pero ahora también se inclina por los de PC.



Óscar Soto es un periodista multimedia con 9 años de experiencia. Conductor del programa de radio Wake App. Conductor del programa TERABYTE (Studio 92). Y sabe todo sobre los videojuegos.

​

Para Óscar los videojuegos fueron parte de toda su vida. “Mi pasión por los videojuegos la volqué al periodismo”. Él es periodista y desde hace 5 años vio que podía desarrollar su pasión con su profesión. Por lo que se unió a más personas dedicadas a lo mismo para hacer crecer la industria. Así no creció como jugador sino como creador de contenido.



Consejos de un Gamer a otro Gamer, por Óscar Soto



1. Para ser un Gamer profesional se tiene que tomar en serio la industria, entrenar mucho y ser disciplinado.

“No tienes que ser el mejor, pero sí puedes serlo solo dedícate al 100% y sé disciplinado”

2. Responsable. Cumplir con tus compromisos con respecto al equipo, a la dirección a la que apunta o con tus auspiciadores.

3. Tratar de estar siempre enterado y actualizado con el juego, su estándar, su momento, sus estrategias o las tendencias; ‘MetaGame o Meta Juego’ es el conjunto de tendencias que cambian porque los juegos evolucionan.

4. El inglés. Si piensas hacerte profesional y vives en Perú debes aprender inglés pues es el idioma universal.

“Si no tienes el talento no te asustes hay muchas maneras de poderte desenvolver en el mundo de los videojuegos, no hay una sola forma solo tienes que ser disciplinado y con tenacidad lograr lo que te propones”

5. Cuidar mucho tu imagen. Tu reputación porque los gamers profesionales son figuras públicas y son considerados como modelos a seguir para otras generaciones que vienen surgiendo en este mundo.



"Hay muchas formas de verlo (profesional o diversión), hay que saber dónde poner límites y tener en claro que se puede dedicar al videojuego profesionalmente, abordándolo por distintos caminos; como el periodismo, desarrollo del videojuego, marketing, en la parte artística (para crear), gestión deportiva pues puedes ser manager de un equipo o hacer un evento generando trabajo para más gente, la idea es exprimir tu pasión y llevarla a lo profesional. No hay una sola forma, hay muchas y hay espacio para todos; desde un nutricionista que puede servir un ‘advicer’ para el equipo hasta el que se encarga de armar los escenarios"

Consejos de un Gamer a otro Gamer, por Umi Hyu



1. Decidirte. Tener el poder de saber que tienes talento y que puedes dedicarte a esto.

2. Hablarlo con tus padres. Necesitas apoyo, pues aquí en el Perú aun no esta bien visto. Pero solo tienes que explicarles que ahora es un trabajo y que existen exorbitante como en el internacional.

“Nací en una familia Gamer, siempre han entendido esta industria”

3. Ser disciplinado. Cumplir con los contratos, los entrenamientos, estar enfocado, pues hay muchas cosas que se tendrán que sacrificar como dejar de lado a los amigos.

“Nunca descuidé mis estudios ni mi trabajo, soy streamer de juego 2 a 4 horas al día”

4. No descuidar la salud. Jugar es un desgaste mental y a la vez es sedentario, entonces lo más importante es comer bien, hidratarse y hacerse chequeos médicos constante.

5. Tener mucho contacto con la gente. La mayoría que triunfa siempre tratan de no perder el contacto con sus seguidores y agradecerle todo el apoyo mediante streaming de videojuegos.



“En Perú la competencia es fuerte, si quieren hacerlo solo decídanse y si tienen talento esfuércense, enfoquen su objetivo y si lo logran, sean responsables, dedicados y cumplidos. Cualquier cosa que se haga hay que hacerla bien, no lo tomen como solo un 'juego' esto es una profesión"



Para este 29 de agosto, muchos de los gamers peruanos se juntarán para celebrar su día jugando puro clásico.