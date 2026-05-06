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Resumen

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Las estudiantes del Colegio Peruano Japonés La Unión Sophie Kempny, Helena BerrÍos y Joanna Sullca trabajan con el fósil de la especie ‘Brachydelphis’. Mide un metro con 30 centímetros.
Las estudiantes del Colegio Peruano Japonés La Unión Sophie Kempny, Helena BerrÍos y Joanna Sullca trabajan con el fósil de la especie ‘Brachydelphis’. Mide un metro con 30 centímetros.
/ Diego Moreno
Por Diana Gonzales Obando

Es emocionante imaginar un viaje hacia millones de años atrás, con criaturas marinas de tamaños impresionantes que dominaron lo que hoy es nuestro desierto costero, como el ‘Perucetus colossus’, el animal más grande que habitó este planeta y que fuera descubierto por el paleontólogo peruano Mario Urbina. Estos mundos desconocidos de cetáceos, delfines y tiburones en sus formas más primitivas no están en la imaginación ni en videos generados por la inteligencia artificial: se pueden rastrear en un cementerio de fósiles al sur de la capital, en Ica y Ocucaje. Fascinan a la comunidad científica tanto como a niños, niñas y adolescentes. Pero ¿por qué no aprovechar esta conexión entre la ciencia y la curiosidad a flor de piel?

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