Un historia de valor: 50 años después las hermanas Estremadoyro recuerdan la experiencia de ser parte de la primera promoción de mujeres paracaidistas del Ejército peruano
Un historia de valor: 50 años después las hermanas Estremadoyro recuerdan la experiencia de ser parte de la primera promoción de mujeres paracaidistas del Ejército peruano

Un historia de valor: 50 años después las hermanas Estremadoyro recuerdan la experiencia de ser parte de la primera promoción de mujeres paracaidistas del Ejército peruano

Entre abril y mayo de 1975, el papá de las hermanas Jossie, Silvana y Roxana Estremadoyro llegó a su casa en Chorrillos con una noticia que vio en la televisión y que cambiaría sus vidas. El Ejército peruano había lanzado una convocatoria nacional sin precedentes: buscaban a mujeres valientes para formar la primera promoción femenina de paracaidistas en un contexto en que las mujeres no eran miembros de esta institución en ninguna parte de Sudamérica.

