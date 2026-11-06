Ante la alegre llegada de León XIV, nuestro querido ‘Papa peruano’, fanático del seco de cabrito y el frito chiclayano, nos preguntamos cómo homenajearlo desde casa. Y surgió una idea monumental: tomar una gran pared para que los ilustradores de este Diario compongan, con su propio estilo, una historia de agradecimiento a Robert Prevost por tomarse el tiempo de volver al país y por tener siempre presente al pueblo peruano.

Los encargados fueron Víctor Aguilar y Giovanni Tazza, experimentados ilustradores de las páginas de El Comercio, con quienes conversamos para conocer más detalles de este proceso que comenzó hace más de un mes con una lluvia de ideas y terminó el lunes 2 de noviembre con la instalación en el Callao.

Cuando Víctor Aguilar estuvo frente a esta pared de 167 metros de largo, que abarca casi dos cuadras, encontró un nuevo reto para los próximos días: “Fuimos a conocer el espacio, hablamos con el alcalde César Pérez, de la Municipalidad Provincial del Callao, y con la gente encargada del área cultural. Desde ese momento empezamos a maquinar. Aparte de la dificultad que suponía la extensión del mural, estaba el hecho de que somos dos autores. Pensamos mucho en cómo trabajar, si los dos en todo el espacio o si nos dividíamos mitad y mitad, que fue lo que finalmente hicimos”.

Víctor Aguilar, uno de los ilustradores encargados de diseñar el mural, emocionado frente a la obra. / JULIO REAÑO

La superficie seguía siendo inmensa y, además, estaba la interrogante: ¿cómo llenarla? Es una pared larguísima, de tres metros de alto, como una tripa gigante. Entonces acordaron hacer una visión panorámica del Callao. “Fue bastante difícil componer en un formato superhorizontal, pero a la vez estas dimensiones son bastante atrevidas. Son todo un reto para los que nos dedicamos al arte y a la ilustración”, nos comenta Giovanni Tazza.

Comenzaron con una lluvia de ideas, sabiendo que el centro de la composición sería el Papa. Cada uno, por su lado, desarrolló sus planteamientos con representaciones de lugares reconocidos por los chalacos, su arquitectura antigua, su colorido e incluso la fauna marina. “Nos juntábamos a diario para las presentaciones de bocetos”. Así, a lo largo de un mes, se fue diseñando el arte que le dará la bienvenida a León XIV durante su visita.

Decidieron que el mar tendría una presencia importante, con elementos representativos como el puerto y las olas. “Me tocó representar al Señor del Mar, que es un santo patrón del Callao, así como la vida en el puerto, los pescadores, los animales marinos, la gente que va a la playa, algunas zonas urbanas. También hice una especie de quiosco donde las personas reciben la noticia de la llegada del Papa”, detalla Tazza, que incluyó un seco de cabrito (manjar norteño y uno de los favoritos de Prevost), una mujer con su hijo en brazos esperando la bendición y más estampas cotidianas que le dan ese aire de identidad.

Giovanni Tazza, ilustrador de El Comercio, realizó la mitad del diseño del mural que se encuentra en el Callao. Junto a Aguilar se centraron en las postales cotidianas del Callao.

Aguilar nos cuenta algunas de estas escenas: “Pasamos por sus zonas más representativas y arquitectura reconocible, como sus dos iglesias, el estadio Miguel Grau, la representación de una procesión de la Virgen del Carmen de la Legua, manifestación cultural muy importante para el Callao, donde aproveché para ilustrar un montón de gente”. En plena ejecución, se le ocurrían más detalles y aparecían más ideas: “Agregamos aves, la paloma de la paz volando a través de todo el mural, familias, una orquesta de salsa, el rosado del Sport Boys y embarcaciones típicas del Callao”.

Está ubicado a la salida de La Punta, donde inicia el circuito de playas. / JULIO REAÑO

Como ilustrador, Aguilar está acostumbrado a otros formatos. Lo más grande que ha hecho han sido las portadas de El Comercio; sin embargo, esta vez salió de su zona de confort. Espera que la gente “conecte con la ilustración, con el mural, sobre todo la gente del Callao, que se sienta identificada al verlo y se tome fotos. Que esta obra aporte al entorno y dé un poquito de alegría”. Tazza, en tanto, anhela que el “resultado final les guste a las personas, principalmente al Papa y a quienes viven en el Callao y van a estar conviviendo con ese mural el tiempo que se quede”.

La ilustración fue impresa e instalada en esta enorme pared, ahora colorida y festiva. Todo va quedando listo para esta visita histórica, que permanecerá por siempre en la memoria de los chalacos y de todos los peruanos. //