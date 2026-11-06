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Resumen

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El mural se terminó de instalar el lunes 2 de noviembre en el Callao. El papa León XIV lo verá el día 16 en su camino a bendecir la estatua levantada en su honor. 
El mural se terminó de instalar el lunes 2 de noviembre en el Callao. El papa León XIV lo verá el día 16 en su camino a bendecir la estatua levantada en su honor. 
/ JULIO REAÑO
Por Diana Gonzales Obando

Ante la alegre llegada de León XIV, nuestro querido ‘Papa peruano’, fanático del seco de cabrito y el frito chiclayano, nos preguntamos cómo homenajearlo desde casa. Y surgió una idea monumental: tomar una gran pared para que los ilustradores de este Diario compongan, con su propio estilo, una historia de agradecimiento a Robert Prevost por tomarse el tiempo de volver al país y por tener siempre presente al pueblo peruano.

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