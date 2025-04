Cuando la estudiante de música peruana Alejandra Mur llegó hace algunos años a la New York Film Academy para perfeccionar su técnica vocal, nunca imaginó que en esas paredes encontraría su verdadera pasión. Desde pequeña había soñado con ser cantante, y ya había probado suerte en el Berklee College of Music, pero fue la actuación, descubierta en la mencionada escuela neoyorquina, la que finalmente se reveló como su verdadero camino. Todo gracias a cruzarse con los profesores adecuados, esos maestros fuera de serie que saben inspirar y dar lecciones de vida que hasta ahora no ha olvidado. Recuerda que fue en una clase de técnica Meisner donde su vida cambió: “Me pareció un espacio seguro, donde podía llorar, gritar, sentir, sin ser juzgada. Sentí que finalmente podía ser yo”, evoca.

Aquel descubrimiento la llevó a abandonar su ruta inicial en la música para sumergirse de lleno en el mundo de la interpretación. Se trasladó a Los Ángeles, estudió actuación de manera profesional y, en el camino, conoció a Anthony Montes, uno de sus maestros más influyentes: un actor, director y coach formado directamente por el mismo Sanford Meisner, el revolucionario pedagogo que enseñó a actores a vivir “en el momento”.

Alejandra Mur desea hacer más talleres con profesores de afuera este 2025.

Con la intención de compartir los conocimientos y la formación que recibió, Alejandra trae a Lima a ese mismo maestro que le cambió la vida. Anthony Montes dictará en mayo su primer taller intensivo en el Perú, un curso pensado tanto para estudiantes de actuación como para profesionales que deseen perfeccionar su conexión emocional y presencia escénica. Las clases se realizarán los 24, 25 y 31 de mayo y el 1 de junio, en sesiones de cuatro horas cada día.

La técnica Meisner se centra en la escucha activa, la espontaneidad y la verdad emocional. A diferencia del método de Lee Strasberg, que trabaja desde memorias personales del pasado, o de la escuela de Stella Adler, que impulsa la imaginación como motor de creación, Meisner propone una conexión viva y directa con el compañero de escena, reaccionando de manera auténtica y en tiempo real. Anthony Montes, además, incorpora herramientas de todas estas corrientes para ofrecer un entrenamiento integral y profundamente humano. Es lo que el llamada el “método Montes”.

Montes fue alumno de Mur en el New York Film Academy.

Más allá del objetivo profesional, aprender actuación puede transformar la vida de cualquier persona. Desarrollar habilidades como la empatía, la capacidad de escucha, la gestión de emociones y la presencia en el aquí y el ahora son herramientas valiosas tanto para la vida personal como para cualquier otra carrera. “La actuación te enseña a conectar, a estar presente, a comunicarte mejor. No se trata solo de ser actor, sino de ser más humano”, afirma Alejandra.

“Mi sueño es aportar a la formación actoral en el Perú, acercar a nuestra escena una forma de actuar que sea auténtica, que nazca del momento real, no de la repetición mecánica”, explica Alejandra. Para ella, esta iniciativa —que espera repetir varias veces al año— no es solo una forma de compartir lo aprendido, sino también de construir un puente permanente entre Lima y Hollywood. //