Por Jorge Chávez Noriega

Hace un par de meses, la historia de Kaira, una pastora belga, se volvió viral en medio del devastador terremoto que golpeó Venezuela. Integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Perú), la perrita encontró con vida a una mujer de 60 años que había permanecido durante tres días bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira. Ante la posibilidad de que un sismo de gran magnitud sacuda nuestro país, surge la pregunta: ¿cómo se preparan estos canes para enfrentar una emergencia y encontrar sobrevivientes? Fuimos hasta su centro de entrenamiento para descubrirlo.

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