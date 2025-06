“Este era un proyecto que tenía en la mente hace mucho tiempo. Pero necesitaba marcar un antes y un después, y lo quise organizar a partir de lo que se ha logrado con Universitario, un caso de éxito”, le cuenta Ferrari a Somos. “A través de este libro, brindo una herramienta para quienes aman el fútbol y quieran ingresar a este sector apasionante. Me genera entusiasmo compartir conocimiento desde mi visión de las cosas, que es una visión personal acompañada de la experiencia deportiva”.

RESULTADOS QUE HABLAN

El directivo crema llegó a Universitario en 2021, en medio de una etapa crítica para el club: deudas millonarias, conflictos legales y sequías de títulos. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por mantener un discurso directo y frontal, que le ha permitido obtener resultados concretos. Bajo su dirección, el club de Ate logró regularizar aspectos financieros claves, profesionalizar la estructura administrativa, clasificar de forma consecutiva a torneos internacionales y, en 2024, coronar un bicampeonato en el año de su centenario.

Para Ferrari hay una palabra en todo este proceso: orden. “Sin orden no se habrían ido consiguiendo los objetivos, primero a corto y luego a mediano plazo. Y no me refiero solo a los logros deportivos, sino también a los logros administrativos y a los logros en proyectos de infraestructura”, explica. “Así que, sin orden, no habríamos podido sanear al club, no habríamos podido pagar la deuda concursal y corriente, no habríamos podido contar con esponsoría y no habíamos podido obtener los títulos”.

Como futbolista, Jean Ferrari vistió la camiseta merengue entre 1996 a 1998, y luego brevemente en 2003. / LUIS CHOY

Ferrari no es un dirigente convencional. No se esconde detrás de comunicados y pone siempre el pecho por su equipo. Cuando siente que Universitario es atacado, reacciona. Cuando cree que hay una injusticia, la denuncia. Esa actitud le ha valido críticas —lo acusan de ser polémico, de confrontar más de la cuenta— pero también admiración. Para una gran parte de la hinchada crema, Ferrari es el dirigente que defiende al club fuera de las canchas, como si fuera su propia casa.

"Si no tienes sostenibilidad institucional, se hace más complicado conseguir resultados deportivos. Una cosa no se puede dar sin la otra".

La presión de ser la cabeza de una institución que por su arraigo siempre demanda resultados positivos es algo con lo que ha aprendido a lidiar. “Al principio siempre es complejo, pero es algo que vas controlando en función a tus logros”, nos dice Jean Ferrari. “Cuando uno toma una decisión, debe priorizar lo urgente sobre lo importante. Si no tienes sostenibilidad institucional, se hace más complicado conseguir resultados deportivos. Una cosa no se puede dar sin la otra”, concluye.

En ‘Hazlo posible’, Ferrari narra desde adentro las dificultades para poder ordenar un club históricamente complejo, las decisiones que marcaron su gestión y los conflictos que debió enfrentar. El libro también busca ser un aporte al debate sobre la profesionalización del fútbol peruano, un campo donde, según él, aún falta mucho por avanzar. //