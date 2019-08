Universitario: ¿a qué se refieren los hinchas cuando dicen que "la 'U' es de su gente"?

Cumple 95 años pero todavía corre, todavía juega, todavía es –como la canción que en los últimos años interpreta Bombo de la Barra– “un niño con muchas ilusiones”. Se trata de Universitario de Deportes, el golpeado club crema de ‘Lolo’ Fernández y ‘Toto’ Terry, del ‘Toro’ Astengo y Héctor Chumpitaz, de Roberto Chale y Roberto Martínez, de Germán Denis y Aldo Corzo, que se acerca al Centenario en pleno proceso concursal, con un nuevo cambio de administración –cuatro ya en seis años– pero con la eterna posibilidad de refundarse. ¿De qué se trata esto? ¿A quiénes incluye y por qué sería tan importante para reconstruir una institución con millonarios activos? Aquí unas respuestas.

¿Qué puede ocurrir ahora con la ‘U’, que tiene nuevo administrador?

Diez días antes de las Fiestas Patrias, la patria que también es Universitario para sus hinchas recibió esta noticia: la SUNAT asumió la presidencia de la Junta de Acreedores y tomó como primera decisión darle la administración del equipo a la empresa Solución y Desarrollo S.A.C., de los hermanos Humberto y Raúl Leguía. Dos señores que ya controlaron la ‘U’ entre febrero 2015 y octubre 2016 y cuyas decisiones fueron, digamos, polémicas: ficharon a Roberto Chale y ganó el Apertura, pero dejaron ir al goleador Raúl Ruidíaz por apenas 4 mil euros, dejaron que la cancha del Monumental parezca un pampón, perdieron un clásico por WO, la ‘U’ no tuvo en ese lapso patrocinador en el pecho de su camiseta. Ahora, por este cambio de acreencias en la Junta, los Leguía anunciaron que la semana pasada iban a tomar las sedes, pese al comunicado oficial de la administración saliente liderada por Carlos Moreno, que explica dos cosas: 1) Es indispensable realizar un inventario detallado de cada uno de los bienes de la ‘U’. 2) Presentar estados financieros, contratos, órdenes de compra, etc., validados por un notario público.

¿Cuánto tomaría? Nadie lo ha explicado. De lado de los Leguía, los señores Yen Vergaray y Adrián Gilabert son los responsables de asumir el control del Monumental, Campo Mar y el Lolo. Luego, nada más. Lo que sí es real es la primera consecuencia de este cambio: el amistoso internacional que iba a jugar en Ate por el aniversario 95 ha sido suspendido.

¿Es Jean Ferrari el nuevo gerente deportivo de la 'U'? ¿Cuáles son sus proyectos?

Tres cosas se pueden decir sobre el ex futbolista campeón con la ‘U’ y actual director de promoción y desarrollo del IPD y su vínculo con el cuadro estudiantil: 1) Ha tenido, desde hace unas semanas, diferentes conversaciones con los señores Leguía sobre la posibilidad de encargarse de la dirección deportiva de la ‘U’. 2) El cargo le interesa, es decir, no solo es un sueño personal, sino una posibilidad de trabajar y refundar el club del que es hincha justo en los años previos al Centenario. 3) Su ingreso solo se daría a partir de condiciones no negociables con la nueva administración, que incluirían, hasta donde Somos pudo conocer en su círculo cercano, un nuevo organigrama, incorporación de tecnología, biomecánica e investigación para todos los deportes, una nueva mirada sobre el fútbol en todas las categorías y un área de marketing que potencie y mejore lo que ya se ha hecho hasta hoy. Ferrari hasta hoy ha preferido el silencio, aunque es inminente su ingreso y la renovación del 100% de todas las gerencias. Las próximas horas serán claves, justo en la semana del aniversario 95.

¿De qué hablan socios e hinchas cuando hablan de la refundación del club?

En comunicado oficial de Indecopi, fechado en febrero 2019, la deuda de Universitario asciende a S/ 380’951.796,87. Una cifra traducida en 115 millones de dólares que, vista con la ambición de una cuenta de ahorros, es un botín y un tesoro a la vez. Hablar de refundar el club, a partir de esta cifra, incluye básicamente el pago de esa deuda a través del Plan de Reestructuración ya aprobado –concesión de activos, colectas masivas, etc.– y así, y solo así, liberar a Universitario del lastre y encausar su futuro. José Alfredo Madueño, representante del Colectivo Lolo, una de las agrupaciones políticas más activas sobre este tema, dice: “Queremos ver en esta crisis, una oportunidad. Queremos que la 'U' sea de su gente, pero de una gente capaz de protegerla, de tener presencia, de financiarla. Abrir las puertas del club para que, con un cambio de estatutos y con nuevos y mejores mecanismos de control, puedan estar los hinchas, ya no solo en la tribuna, sino como ciudadanos U. Gente que participa, se preocupa, fiscaliza, propone y solventa la vida y la reconstrucción de la ‘U’. Queremos salir de este vicio, de estos depredadores de patrimonio”. Del otro lado, Juan Carlos Ortecho, ex gerente deportivo de la ‘U’ y testigo de cuáles son los vicios y ventajas de las administraciones, señala: “Se refieren a sacar al club de las garras del sistema concursal, que solo nos ha traído desgracias. Yo no veo los beneficios de que Universitario haya sido sometido a este proceso y, en ese sentido, se trata de salvar a la marca, a la poderosa marca ‘U’”.

En resumen, la refundación del club es abrir la puerta de la institución a una cifra que supere los 20 mil socios que permitan, a partir de sus cotización, su presencia, su vínculo y su voto, convertir a Universitario en una institución solvente mes a mes, sin que la taquilla o un sponsor sea vista como la milagrosa salvación. Esa nueva generación de socios, inteligente y consciente de que la 'U' no es solo un equipo de fútbol.

Así está la ‘U’. Con más preguntas que respuestas. Pero con la misma fe. //