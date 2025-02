Como en un día cualquiera, el 3 de enero de este año Fátima Balmelli (27) subió un video a TikTok. Era parte de su rutina. Como maratonista, suele compartir a diario contenido de su vida de deportista; además, como tiktoker, sabe que mientras más contenido suba, tendrá un mejor impacto y alcance. La diferencia fue que en este video clave Fátima mostraba las uvas que estaba comiendo. Eran gigantes y se podían comparar con el tamaño de un limón.

Pasaron las horas, Fátima continuó con su quehaceres, y de pronto las notificaciones no dejaron de llegar a su celular. El video de las uvas de mesa de gran tamaño que produce su familia en el fundo familiar de Ica, las mismas que suele comer en casa, se habían hecho virales. Y la viralización duró por varios días.

Fátima Balmelli tiene 27 años y desde año se dedica a la venta en Lima de estas uvas gigantes de exportanción que produce su familia desde años atrás. Sigue a Fátima en sus cuenta de tiktok e instagram @fatimabalmelli para conocer más sobre las uvas que produce y su vida como maratonista. / giancarlo shibayama

“Era una cosa caótica. Comencé a recibir mensajes en mi Instagram personal y TikTok de gente que me pedía que les vendiera las uvas. Jamás había vendido fruta en mi vida, mi trabajo es otro”, recuerda Fátima sobre esos primeros días en que la variedad Premium & Exotic (como ellos la llaman) se hizo famosa. En realidad, quienes se dedican a la producción y exportación de uvas de mesa son su padre, que tiene el fundo desde hace 20 años, y su tío y hermano.

Es un negocio familiar en el que Fátima se involucró recientemente ante la oportunidad que las redes le presentaron. Para ello, escogió la marca Muscatel. “No soy emprendedora, soy cautelosa, no me gusta tanto riesgo; pero mi papá sí es emprendedor y fue él quien me animó a perder el miedo. Le dije que sí me ‘lanzaría a la piscina’ porque también me siento orgullosa del producto”. Así, Fátima se volvió emprendedora sin proponérselo y empezó a entregar uvas de exportación. Comenzó a repartirlas por delivery a través de aplicativos, pero la demanda era tan grande que se le salió de las manos.

Presentación playera de las uvas de la marca Muscatel. Al meterlas a la refrigeradora les da ese ‘crunchi’ que muchos buscan en las uvas heladas. Este paquete puede costar alrededor de 27 soles.

Replanteó la distribución: cargó sus cajas de uvas y las ofreció, primero, en bodegas y tiendas de Punta Hermosa, y después en Lima. Sus acostumbrados fines de semana de verano frente al mar se fueron transformando en viajes de ida y vuelta a Ica, Lima y Punta Hermosa. En una semana, ha llegado a distribuir 800 kilos. Cuidando siempre la calidad, el empaquetado y la presentación. “Yo misma cargo las cajas y las coloco en las refrigeradoras de mis proveedores. Me duele la espalda. Pero busco que los clientes reciban el mejor producto tal cual sale del país”.

El camino recorrido

Al comienzo ofrecía los racimos enteros de un kilo (si tenemos que compararlos, pueden ser del tamaño de una cabeza); sin embargo son muy difíciles de transportar. Por ello optó por una presentación playera con las uvas cortadas manualmente del racimo una por una. La gente las congela o les pone unos hielos y listo el snack frente al mar. “Hay algunas que tienen más durabilidad, hay más crujientes. Esta variedad se reconoce por el sabor, es lo que valoran nuestros clientes. Otro de sus atributos es que es jugosa y ofrece una explosión de sabor cuando la pruebas”, afirma la emprendedora.

La temporada de uvas gigantes de mesa en el fundo de Fátima está por terminar. En estos días, los calibres (tamaño) de las uvas son más pequeños. Es lo normal nos comenta, igual se siguen exportando porque cumplen con los estándares. Probablemente, continúen un par de semanas más nos advierte Fátima, quien ha tenido que aprender —en tiempo récord— sobre agricultura, cosecha, producción y comercialización de la fruta para informar a sus clientes adecuadamente. Además, las lluvias están afectando las cosechas: “Siempre hay complicaciones. Anoche un huaico pasó al costado del fundo, en plena producción. Esas cosas van a pasar, es un mercado con mucho riesgo, pero bueno, tenemos que ver la manera de cómo sacarlo adelante”.

Así como las redes sociales le dieron un gran alcance y exposición, la marca también recibió mensajes negativos. Decían que eran uvas transgénicas, con pesticidas, que no son del tamaño del video viral, o que son merma, mensajes que Fátima ha ido desmintiendo y respondiendo con información: “Algo que tienen que entender las personas es que las uvas no llegan con un molde. Cada racimo es distinto”, comenta Fátima, quien piensa que todavía hay mucho desconocimiento sobre las uvas: “Las personas solo conocen la uva sin y con pepa; hay muchas más variedades y cada una tiene su manera de cuidarse”.

Al comprobar que existe un público que regresa por su producto de exportación y busca la calidad, Fátima ya le está poniendo el ojo a un nuevo mercado como son los arándanos. Veamos qué sorpresas —y tamaños— nos entrega en un futuro próximo. //





Además… Uvitas pal' calor -Las recomendaciones de Fátima Balmelli para el cuidado de las uvas incluyen alejarlas del agua para evitar que se marchiten rápidamente y lavarlas solo en el momento que se van a comer.

-Muscatel también tiene una presentación con un racimo de 600 gramos, pero no ha tenido mucha acogida en el país por el precio. Sin embargo, en el extranjero es muy apreciada.

-¿Dónde comprarlas? Las encuentras en La Esquina Market de La Planicie, La Estancia, Las Lagunas. También en La Esquina Market del sur: Palmas, Playa Blanca, Playa del Sol, Cocoa, Totoritas. En Tazza Café de San Isidro y, en Punta Hermosa, en Terra Olivo y MR.