Dos o más candidatos se enfrentan en una contienda electoral por el sillón presidencial. Cada uno realiza en su turno distintas acciones para conseguir votos pero, por la dinámica política, mientras más arriba estás más te querrán traer abajo tus adversarios. Te pueden atacar con cartas como “Se revela tu codinome”, “Salió tu video” y llevarse una porción de tu bolsón de votos. Otro puede juegar la carta especial “Vacunagate” y es una hecatombe que afecta a todos. Vacancia es solo un juego de mesa pero vaya que se parece a la vida real.

Detrás del juego está el peruano Javier Zapata Innocenzi, un ingeniero de 47 años convertido en “editor al 100%” con su sello Malabares, que publica libros y juegos de mesa. Vacancia, más que un nuevo título es en verdad una expansión de un juego que Zapata creó en el lejano 2001. Su creación se llamaba Presidente y apareció justo tras la resaca de los vlavideos y la caída del régimen fujimorista, un contexto político que Zapata aprovechó para su creación satírica.

Desde aquel año, Presidente no ha dejado de venderse y es uno de los títulos peruanos más solicitados según informan las tiendas locales de juegos de mesa. Ha conocido varias ediciones y su mecánica ha evolucionado (al inicio se jugaba sobre un tablero que, en años posteriores, fue dejado de lado). Lo que Vacancia propone es una expansión: añade un set nuevo de tarjetas que deben incorporarse al mazo de Presidente, como las citadas “Vacunagate”, “cuarentena”, “Lava Jato” y más.

"Presidente" y su expansión "Vacancia" se encuentra disponible en tiendas de juegos de mesa: Con Malabares se iniciaría una segunda ola de juegos de mesa nacionales, un pequeño boom que hasta ahora subsiste. //(Foto: Malabares).

“La expansión la estaba preparando para que salga el año pasado pero llegó la pandemia y cortó todo”, cuenta Zapata, al teléfono. La demora del alguna valió la pena para un juego que se nutre tanto de la coyuntura política: “Me inspiré en todo lo que vivimos en los últimos meses, que fue una montaña rusa de emociones. Pasamos de oponernos a una vacancia a sentirnos engañados. Ha sido algo bien fuerte”.

Javier Zapata y su creación, el juego Defensa-19

Cuando Zapata lanzó Presidente tenía 27 años y trabajaba para un centro de emprendimiento de la Universidad Católica. Para esas épocas, la industria nacional de juegos de mesa prácticamente había desaparecido. Marcas como Fiori (los de Millonario o Ponte Mosca) o la recordada Juguetería y Belenes (que tenía la franquicia de Monopolio) ya no existían. Para Zapata se crean cientos de juegos de mesa en el Perú pero no se llegan a producir o difundir porque no hay una industria que los soporte. //

