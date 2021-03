Conforme a los criterios de Saber más

“Todo el mundo está con el mismo tema de la vacunación. […] Muchísimos ya lo hicieron, ninguno residente, solamente turistas. […] En algunos casos, se registraron en CVS [N. de R: una cadena de farmacias], algunos pasaron consulta médica, pero les comunico que Inmigración ya se dio cuenta de lo que están haciendo: el turismo covid”.

Esta declaración es parte de un audio que empezó a circular en algunos grupos de WhatsApp, en el que se alertaba sobre la posibilidad de vacunarse en Estados Unidos : ya no era ‘seguro’, como hipotéticamente lo fue semanas atrás. Varios peruanos que tienen la posibilidad de viajar a ese país o de llevar a sus padres o familiares mayores allá para ser vacunados, empezaron a considerar la posibilidad, dejando a su paso rumores y datos falsos que han confundido a muchos. “Habrá una base datos que la embajada verificará con las entidades que dieron la opción para vacunarse y puede repercutir en la visa”, continuaba este audio, que parecía reflejar la fantasía de varios: era verdad que uno podría viajar a Norteamérica y, con suerte, vacunarse mucho antes de lo que le tocaría aquí. En lugar de seguir el recorrido de las vacunas que llegaban al Perú y esperar su turno como todos, se arriesgarían a viajar e intentar vacunarse allá. Los audios, finalmente, pasaron a convertirse en uno de esos mitos urbanos o fake news.

“Estamos al tanto de la falta de información circulando sobre este tema. Hemos escuchado una grabación de audio en la que una persona se hace pasar como empleado de la Embajada de los EE.UU. Este audio es falso y la persona que habla no está asociada con la Embajada de los EE. UU. en el Perú”, informó a Somos la representación diplomática norteamericana esta semana, negando la veracidad de aquel bulo difundido por WhatsApp.

TURNO DE LOS MAYORES. California y Nueva York han endurecido sus restricciones para evitar el turismo vacuna. No así Carolina del Norte, por ejemplo, a donde llegan residentes de otros estados a vacunarse. (Foto: Getty)

Pese a este intento de engaño, sí es cierto que hay peruanos viajando a vacunarse en Estados Unidos, ya sea porque tienen residencia o nexos laborales allá o porque tuvieron la suerte de encontrar menos restricciones en el estado al que llegaron por turismo. El candidato De Soto viajó a Houston para ser inoculado, a pesar de que hace pocos días dijo que había declinado de anteriores ofertas para vacunarse porque “no me gustan los privilegios”. Lo cierto es que no existen aún ‘protocolos’ oficiales al respecto y sí mucha desinformación (el propio De soto habló temerariamente de un “mercado privado de vacunas”). En medio de esto, se abre una puerta al dilema ético. ¿Es posible impedir que el que tiene posibilidades de viajar a vacunarse, lo haga? ¿Se puede generar un mercado negro con viajes ‘falsos’ y, por lo tanto, afectar la confianza en los procesos de vacunación? “Estoy completamente en contra de que turistas o extranjeros vengan a vacunarse aquí a Miami”, declaró el alcalde de dicha ciudad, Francis Suárez, en enero de este año, después de que se revelara el caso de Yanina Latorre –esposa del ex futbolista y hoy comentarista Diego Latorre–, quien aprovechó sus vacaciones allí para llevar a vacunar a su madre en el Hard Rock Stadium e, incluso, transmitió el minuto a minuto en su cuenta de Instagram. Suárez no lo consideró ilegal, pero sí antiético. “Es asqueroso que gente tome ventaja del hecho de que estemos distribuyendo vacunas en nuestra comunidad”, declaró a Telemundo.

Hernando de Soto admitió que se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos.

Por esos mismos días, otro personaje televisivo, el presentador mexicano Juan José Origel, ‘Pepillo’ –de 73 años–, presumió en sus redes sociales haber sido vacunado también en Estados Unidos. “¡Ya vacunado! Gracias, USA. ¡Qué tristeza que mi país no me brindó la misma seguridad!”, escribió en Twitter. Aunque las primeras versiones contaron que las autoridades de Estados Unidos lo habían multado y que le habían suspendido su visa, lo cierto es que nada de eso sucedió y Origel pudo volver a recibir su segunda dosis en Miami. Ante este escenario, Florida hizo más estrictas las condiciones para quienes quieran recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Desde entonces, los interesados deberán demostrar ser residentes del estado con la documentación correspondiente (licencia de conducir o identificación oficial).

TESTIMONIO. Peruano, 47 años con problemas de salud: “Fui a un centro de vacunación grande, no vi más peruanos en la cola. Me tomó media hora todo y luego te piden que te quedes allí un rato más para ver si hay algún efecto secundario. Me pidieron cualquier ID [identificación], no sé si di brevete o DNI”. (Foto: Getty)

Además de Florida, California, Nueva York y Texas son otros estados que han endurecido de forma similar las medidas para evitar el “turismo de vacuna” . Somos pudo conocer algunas historias de compatriotas que se han vacunado o lo han intentado irregularmente, aunque prefirieron guardar sus identidades en reserva. Uno de ellos, hipertenso, asmático y con visa vigente, se vacunó en Houston, Texas. Sacó una cita online estando allá, llenó un formulario de un centro de vacunación oficial, donde anotó sus condiciones de riesgo preexistentes, fue por su primera dosis, presentó un documento de identidad y, en lugar de volver a Lima (y porque tenía dónde quedarse en EE. UU.), permaneció allí hasta recibir su segunda dosis. Los requisitos varían de estado a estado. “Acá [en Houston] no piden nada. De hecho, hay tanto ilegal que si entras a las páginas donde te registras, dicen que no van a pedir ningún papel que acredite calidad migratoria. Porque si no, ningún ilegal se vacuna. Yo lo único que tuve que dar fue una dirección [donde me quedé hasta mi segunda dosis]. De hecho, yo había llevado un certificado médico como sustento de que soy hipertenso. Pero en la web aclaran que no piden ninguna historia médica ni nada. Allá creen en la declaración jurada. Si llegan a probar que no eres lo que indicas, te sancionan y pueden ser implacables. Pero parten de la premisa de la buena fe”.

En Kansas, por ejemplo, una pareja peruana residente allí desde hace varios años declaró dedicarse al cuidado de ancianos, por lo que eran personal de riesgo y prioridad para inmunizarse. Se vacunaron. Pero habían mentido, pues trabajan en otros ámbitos. Se expusieron a graves consecuencias si hubieran sido descubiertos.

Consultadas por Somos, varias agencias de viajes nacionales aseguraron no vender –ni tener la intención de hacerlo– paquetes turísticos a Estados Unidos que incluyan vacuna. “Eso lo tienen que ver con las autoridades pertinentes de dicho país”, indicaron. Distinto fue el caso de la agencia de viajes India Gem Tours & Travels, con sede en Mumbai, que no solo clamó por la autoría del término “turismo de vacunas”, sino que ofreció paquetes de cuatro días desde allí a Nueva York, que incluían la vacuna por “solo” 2 mil dólares. Una promesa que, por supuesto, aún no pueden cumplir. //

DATOS OFICIALES

La Embajada de Estados Unidos en el Perú indicó que “los peruanos pueden visitar los Estados Unidos con una visa B-1/B-2 por una variedad de motivos, que incluyen los servicios médicos. La elegibilidad para recibir una vacuna contra el COVID-19 permanece bajo la autoridad de cada estado de los EE.UU. y de los proveedores de los servicios de salud”. Aseguraron también mantener chats regulares en Facebook con los representantes consulares y alentaron a seguir sus redes sociales para eventos futuros y actualizaciones oficiales de la embajada. También es un buen método para evitar los rumores o fake news. Para información de viajes, puede consultar aquí: https://www.dhs.gov/how-do-i/for-travelers y aquí: https://pe.usembassy.gov/es/covid-19-information/

Según la agencia EFE, las autoridades de Florida anunciaron que debido al incremento del suministro de vacunas en ese estado, en abril ya se podría estar vacunando a la población en general (empezando por rango de edad hasta los 55 años). Por ahora, la prioridad es la inmunización de personas mayores de 65 años (3 millones hasta la fecha).

A fines de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó una puerta abierta a la vacunación de las personas con una complicada situación migratoria: “Como Administración, creemos que hay que garantizar que todas las personas que se encuentran en EE. UU., los inmigrantes indocumentados también, por supuesto, deben tener acceso a la vacuna […] Es moralmente correcto, y garantiza también la seguridad de las personas en el país”.

