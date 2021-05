Conforme a los criterios de Saber más

Los primeros días del 2021 fueron una pesadilla para la ciudadana peruana Gladys Iraola. Se contagió de COVID-19 en pleno ascenso de la segunda ola y lo que en un principio parecía una simple gripe, se transformó en un suplicio de casi un mes, con hospitalización y oxígeno de por medio. “Por un momento sentí que me iba a morir”, cuenta Gladys vía telefónica. “Sentía un miedo terrible todas las noches. No podía dormir, me dolía mucho el pecho… Felizmente los días fueron pasando y pude recuperarme”, añade.

Después de esa experiencia, lo que más ansiaba Gladys era que lleguen las vacunas al país para protegerse del coronavirus y no recaer nuevamente, como se ha visto en muchos casos, incluso con consecuencias fulminantes. Pero al ver que a su grupo etario (entre 40 y 50) todavía le toca en unos meses más, empezó a buscar la posibilidad de vacunarse en el extranjero. Hace un par de semanas, una amiga le habló de ‘Vacuna Travel’, la primera agencia de turismo de vacuna del Perú, y luego de hacer las consultas y respectivas averiguaciones del servicio, no dudó en tomarlo.

Por estos días, Gladys se encuentra en Miami a la espera de recibir la segunda dosis de Pfizer. Para este viaje, prácticamente no tuvo que preocuparse de nada: la agencia consiguió pasajes para su vuelo, concertaron su cita para aplicarse la vacuna y separaron un hospedaje cercano a su centro de vacunación. Solo tenía que tener visa vigente. “Me solucionaron lo más importante, lo cual fue un gran alivio. Cuando fui a recibir mi primera dosis, toda transcurrió rápido y con normalidad. Si tengo alguna consulta, en la agencia siempre están disponibles para ayudarme”, comenta.

Imagen enviada por nuestra fuente en Miami del día de su vacunación.

De acuerdo a la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT), cerca de 40 mil compatriotas han viajado a Estados Unidos en lo que va del año para vacunarse contra el COVID-19. “Tener acceso solo a la vacuna de Pfizer o de Moderna era muy limitado. Hacía que el turista tuviera que permanecer un mes en Estados Unidos, puesto que la segunda dosis llegaba a los 21 o 28 días. Por ello nuestros paquetes más conocidos ofrecían una estadía de 35 días. Ahora, con la incorporación de la vacuna Janssen (de Johnson & Johnson), se hace más asequible conseguir un vuelo y una cita”, cuenta Juan Víctor Sáenz, socio director de la plataforma VacunaTravel.com.

A través de Vacuna Travel se coordina la cita, de preferencia en la cadena de farmacias Publix, Food & Pharmacy.

Como contaba Gladys Iraola, la agencia ofrece paquetes de viaje a los Estados Unidos, que incluyen los pasajes aéreos, alojamientos y la coordinación de la cita para la vacunación contra el COVID-19. Sáenz afirma que toda la operación se hace respetando el marco legal. En ese sentido, recomienda inmunizarse en Florida (que se sumó a los estados que permiten el acceso de dosis a los turistas) aplicándose la única dosis de los laboratorios Johnson & Johnson. “Es la opción más rentable pues los pasajes son los más económicos. Además, en Florida puedes elegir entre quedarte en Miami si quieres playas o en Orlando si quieres visitar Disney”, añade.

Juan Víctor sostiene que a través de ‘Vacuna Travel’ el vuelo y la coordinación de cita (de preferencia en la cadena de farmacias Publix, Food & Pharmacy) tendrían un costo de aproximadamente US$ 1,100 al contado, o un pago de doce cuotas de US$110. Esta cifra puede variar dependiendo de la demanda de vuelos a Estados Unidos. “Nuestro servicio está destinado al público joven, que en realidad representa más del 50% de la población nacional, porque hay que tener en cuenta que Perú es un país netamente joven. Ya se vacunaron más 1 de 3 adultos mayores peruanos, y es una buena noticia. Así nos parece ideal que los jóvenes con visa y posibilidades de viajar pueden inmunizarse”, concluye.

En ‘Vacuna Travel’ consideraron que era necesario hacerles un rastreo a aquellos compatriotas que se habían vacunado a través de la agencia. Juan Patricio Marroquín, ingeniero de software y socio de la plataforma, creó un sistema de inteligencia artificial que permite hacerles seguimiento a las personas luego de su inmunización. Para ello revisó estadísticas, se puso en contactos con médicos especialistas y programó un chatbot que brinda asistencia en línea.

Luego de recibir la dosis de vacuna correspondiente, el viajero podrá conectarse a través del Messenger de Facebook de ‘Vacuna Travel’ y conversar con el chatbot sobre cómo está llevando su proceso. Esta IA le hará una serie de preguntas, que varían de acuerdo a las respuestas de los usuarios y permiten monitorear su evolución. “La IA reacciona dinámicamente a las respuestas de la persona. Puede llegar a elaborar cinco preguntas, pero si el cliente va sintiendo molestias pueden llegar a más veinticinco preguntas. La idea es que estemos allí, presentes, ante cualquier eventualidad”, finaliza Juan Patricio. //

