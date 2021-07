Conforme a los criterios de Saber más

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en el Perú marcha, afortunadamente, a buen paso. El Ministerio de Salud ha informado que, a la fecha, ya se han aplicado 11 millones de dosis en todo el territorio (aproximadamente 7 millones con la primera; 4 millones, de la segunda). Las estimaciones en el primer trimestre del 2021, sin embargo, no eran alentadoras. Los cronogramas parecían extenderse mucho más de los planteados hoy y, entonces, no existía un norte claro de lo que iba a ocurrir con los menores de edad. Entre otros motivos, aquellos propiciaron el que miles de peruanos decidieran volar al extranjero para obtener la vacuna, la mayoría a los Estados Unidos. Muchos viajes se encuentran programados con antelación incluso para estas semanas. Ante la situación de haber optado, deliberadamente o no (hay quienes se encuentran o irán debido a otros motivos como trabajo, estudio, etc.), por inocularse fuera del país ha surgido recientemente l a duda sobre si es posible aplicarse la primera dosis en otro lugar y una segunda en suelo nacional. Y sí, es posible .

Lo explica así Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud: “Claro que se puede. Nosotros hemos elaborado un registro (puede ingresar a este aquí), en esencia una declaración jurada, para que se inscriban en él todas aquellas personas que se han vacunado en el extranjero. Y lo están haciendo. Aquellos que tienen una sola dosis aplicada fuera pueden consignarlo allí para luego obtener la segunda en el Perú. Entonces, hago mi declaración jurada, informo que ya me apliqué la primera dosis de tal vacuna y con eso nosotros le programamos la segunda dosis”.

Cabe mencionar que, en la actualidad, las vacunas que se aplican en el Perú y que necesitan de dos dosis pertenecen a los laboratorios Pfizer y Sinopharm. Y que, según lo dispuesto hasta el momento en base a los estudios científicos, una persona no puede tomar la estadounidense y luego la china o viceversa. Las dos dosis deben poseer el mismo origen.

Miles de peruanos ha viajado a Estados Unidos para vacunarse desde febrero de este año. (Foto: Roger Kisby/Bloomberg vía Getty Images)

Asimismo quienes se apliquen la primera dosis fuera deberán esperar que la segunda sea programada por el Minsa en los grupos etarios que les correspondan . Esto quiere decir, por ejemplo, que si un joven de 29 años se vacunó con la primera dosis en el extranjero esta semana, deberá tener en cuenta que la siguiente se le será suministrada cuando en nuestro país se dictamine que ya son hábiles para ello las personas entre 20 y 29 años (según calendario, entre setiembre y noviembre). Subrayamos: hacerlo en el extranjero no adelanta el segundo turno.

“Es mejor llevar al vacunatorio el carnet o la cartilla en la que figura que se le ha aplicado la primera dosis fuera, así nuestro personal cuenta con la evidencia”, culmina Jiménez. //

