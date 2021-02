Conforme a los criterios de Saber más

La ingeniera Elizabeth Chahuares es la directora ejecutiva de Oxigena 47, un proyecto de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) –en convenio con el Ministerio de Salud– para colocar 47 plantas de oxígeno medicinal a nivel nacional. Cuenta que a mediados de marzo del 2020, el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, convocó a investigadores, docentes, egresados y alumnos para elaborar un ventilador mecánico. En el proceso participaron médicos intensivistas. Se estaba dando la oportunidad de desarrollar ingeniería biomédica. “El entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, nos dijo que iba a faltar algo elemental para el funcionamiento de los ventiladores mecánicos: oxígeno. Empezamos a formar un equipo para hacer propuestas de plantas de oxígeno”. Desarrollaron la idea y el primero en apostar por ellos fue el Ejército. Firmaron un convenio de dos meses en junio para construir plantas.

En el camino plantearon distintas alternativas a la Dirección General de Operaciones de Salud del Minsa y, tres meses después, el 30 de octubre de 2020, firmaron el convenio ‘llave en mano’, es decir, la UNI se encargaría de la construcción, el equipamiento, de realizar los trámites necesarios para la ejecución de la obra y el expediente técnico, de ensamblar, instalar y ponerlas en operación. A eso se suma el mantenimiento preventivo por dos años para que el tiempo de vida de las plantas se extienda entre 10 y 15 años. El químico Iván Valdeón, codirector de Oxigena 47, que volvió de Reino Unido en junio de 2020 para sumarse al proyecto, atribuye la tardía respuesta del Estado al desconocimiento sobre la implementación de estas plantas. “Había muchas dudas en los ministerios sobre cómo hacerlas. Una vez que el Minsa comenzó a instalar las primeras plantas, se dieron cuenta de que no era suficiente. Había que saber dónde ponerlas, conocer la parte eléctrica. Necesitaban un plan completo”.

La UNI realiza el mantenimiento preventivo por dos años para que el tiempo de vida de las plantas se extienda entre 10 y 15 años. Para un mejor control, están trabajando en un software de monitoreo remoto. (Foto: Omar Lucas / Somos)

INESTABILIDAD Y BUROCRACIA

A los días de firmado el convenio, el Congreso vacó de la presidencia a Martín Vizcarra el 9 de noviembre. “Pensamos que habíamos perdido todo”, agrega Chahuares. La situación afectó en cierta medida la negociación de equipos con países como Alemania y Bélgica (de donde se importan los compresores), por la imagen de inestabilidad que proyectaba el país. “Una empresa familiar de Dinamarca nos apoyó fabricando equipos pese a no haber ningún pago de por medio”. Se hizo público que el 50 por ciento del presupuesto asignado al proyecto recién fue transferido en enero de este año. Pese a la inestabilidad política, la ex ministra Pilar Mazzetti ayudó a empujar el proyecto. “Ella venía de sorpresa a visitarnos para ver si estábamos trabajando. A pesar de todo lo que ha salido de ella (por el escándalo ‘Vacunagate’), no afectó en la parte técnica. Hemos tratado de ser independientes de la parte política”, enfatiza Valdeón. La burocracia, sin embargo, sí los alcanzó.

La UNI debe asegurar la calidad de las plantas, instalar las plantas en los establecimientos de salud indicados por el Minsa y asegurar el mantenimiento preventivo por 2 años. (Foto: Oxigena 47)

La UNI tiene hasta abril para entregar las 47 plantas de oxígeno. A la fecha han llegado al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Arequipa), Hospital San Juan de Dios (Pisco), Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki (Satipo), Hospital Domingo Olavegoya (Jauja) y Hospital San José de Chincha (Ica). Chahuares explica que el trámite para las órdenes de compra de los equipos tarda de 30 a 60 días. “Es complicado cambiar o acortar el sistema que tenemos. Todos los controles que hay son para evitar la corrupción. Como consecuencia, para hacer una orden de compra el documento pasa por distintas oficinas. Ni siquiera podemos contratar si no tenemos el presupuesto en la partida adecuada”, agrega Valdeón. Se han presentado ocasiones en las que han tardado más de 10 días en retirar los equipos de Aduanas.

Entrega de planta de oxígeno en el Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki (Satipo). (Foto: Oxigena 47)

“En la semana del 22 de febrero, la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) viene trabajando en la entrega de 7 plantas de oxígeno móviles, que no puede culminar debido a que el proveedor internacional OXIMAT no ha cumplido con los plazos acordados, lo cual no es responsabilidad de la FIM”, se lee en el comunicado que publicó este jueves la UNI. Horas después, el ministro de Salud, Óscar Ugarte refirió que “están investigando lo sucedido y, de acuerdo a ello, se tomarán las medidas que se requieran”. Desde el Minsa explican que la UNI se comprometió a entregar 18 plantas en febrero y se ha cumplido a medias. “El incumplimiento de la entrega de las plantas de oxígeno de acuerdo al cronograma establecido, NO es responsabilidad de la FIM, sino, que se debe a las diferentes demoras burocráticas que se han dado y se vienen dando en el proceso”, agrega la UNI. El viernes, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, informó que se resolvieron los “problemas técnicos” y que están “listos para recibir las plantas de oxígeno de la UNI”.

La noche del jueves, la directora de Oxigena 47 envió un mensaje a los integrantes del equipo. “Nadie mejor que nosotros sabe el denodado esfuerzo que realizamos […] les pido por favor que no nos desanimemos por esas críticas y que contestemos como lo saben hacer en la UNI, es decir, con trabajo: entregando plantas, salvando vidas”. La falta de oxígeno no da tregua y 150 personas, entre estudiantes, egresados y docentes, trabajan contra el tiempo para ganar la batalla.

ESFUERZO 24/7

André Orellana (23), estudiante de décimo ciclo de Ingeniería Mecatrónica, lidera uno de los tres grupos del área de automatización, es decir, donde se verifica la correcta instalación y funcionamiento de la planta y donde se calibra el flujo de oxígeno a 93% de pureza. “A veces hay problemas porque no llegan todos los equipos. Incluso hemos atendido problemas de madrugada. Nos amanecemos trabajando. Si hubiera habido una mejor gestión y mayor apoyo, hubiéramos concluido antes. Sobre todo con el tema de transporte de equipos, del dinero […] Estamos ganando más información a fin de que podamos producir acá mismo más plantas de oxígeno que ayuden a salvar vidas”.

La universidad habilitó aulas como dormitorios y comedores, donde estudiantes y docentes trabajan noche y día. (Foto: Omar Lucas / Somos)

La universidad habilitó aulas como dormitorios y comedores, donde estudiantes y docentes trabajan noche y día. (Foto: Omar Lucas / Somos)

La arquitecta Celeste Camarena (29), por su parte, se encarga de hablar con los directores de los hospitales para elegir el área óptima donde instalar la planta. “A veces no cuentan con espacios y diseñamos [ella y su equipo de siete arquitectos, entre estudiantes y egresados] propuestas para garantizar la seguridad de la planta. Es una gran responsabilidad porque todos los días mueren personas. No podemos fallar”.

Ambos reciben la asesoría del ingeniero Walter Yáñez (70), que lejos de temerle al virus y quedarse en casa, va desde octubre todos los días a su alma mater -inspirado por los jóvenes que parecieran no saber de cansancio- para dejar sus enseñanzas. Admite que ha resurgido un antiguo sueño: ser médico. Se fue al mundo de la ciencia porque era lo que más le gustaba. Este proyecto le permite mezclar ambas. “No hay mejor satisfacción cuando haces un buen trabajo. La tuve en mi carrera y con las máquinas, pero es más frío. Resolver problemas en su salud es una satisfacción totalmente diferente. Es como ser bombero, salvando vidas”. Al equipo les hacen pruebas de descarte cada 15 días y siguen al pie de la letra los protocolos (lavado de manos, mascarilla y distancia social). “La circunstancia me está dando la oportunidad de dejar enseñanza a este grupo joven. Están prestos a aprender”.

"Los chicos no se cansan. Cada día trabajan más. En los medios nos dan duro, no les hacemos caso porque no saben la realidad detrás", dice la directora del proyecto Elizabeth Chahuares (en la imagen). "Me motiva mi familia, mis amigos, los chicos y las personas a quienes podemos salvarles la vida". (Foto: Oxigena 47)

“Cuando uno siente que su trabajo está contribuyendo a salvar la vida de otros, las desmotivaciones, los problemas, el día a día… todo pasa. Este proyecto no es para personas pesimistas, sino para personas que mañana, tarde y noche, incluso fines de semana, están trabajando, pensando en que es para un fin mayor”, concluye Valdeón.

El 23 de febrero tenía que haberse entregado una planta móvil al Hospital Víctor Ramos Díaz, de Huaraz. Todo se detiene y dilata por un papel, una firma o la ineficiencia de funcionarios que deben movilizar recursos para que los ingenieros continúen su labor. Pareciera que no se entiende que estas plantas de oxígeno servirán incluso cuando el COVID-19 se haya ido. //