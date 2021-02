Conforme a los criterios de Saber más

El odontólogo asmático Alexander Rivera (50), vecino de Bellavista, no ha hecho más que intentar ayudar con acciones concretas a ponerle fin a la pandemia desde que esta comenzó el año pasado. Quiso enrolarse a las filas del Ministerio de Salud, pero no fue convocado. Meses después, cuando se anunció que iban a necesitarse voluntarios para los ensayos clínicos de la vacuna fabricada por el laboratorio chino Sinopharm, no lo pensó dos veces y se inscribió. Lo llamaron, pero al realizarse los exámenes médicos propios del proceso lo devolvieron a su casa. Tenía la presión muy alta. No claudicó. Se preocupó por mejorar la salud y volvió al ruedo. Tuvo más suerte esta vez y recibió las dos dosis con un intervalo de 21 días. En ese punto no sabía si era la vacuna real o el placebo, pero no importaba. Tenía la satisfacción de haber servido su comunidad, a su país y un poquito –bastante – a la humanidad. “Todo este escándalo del ‘vacunagate’ me tiene profundamente triste y decepcionado. Con toda la gente que ha fallecido en primera línea, hay quienes han buscado sacar provecho de esto. Sin embargo, hay que pararse rápido de la pena porque hay mucho por hacer. No creo en la clase política y su la podredumbre. Pero sí en el personal médico que sigue luchando, en las Fuerzas Armadas y en la policía, que han tenido tantas bajas, y en el esfuerzo de los 12 mil voluntarios que pusimos el hombro cuando más se necesitaba”, le dice Rivera a Somos. Pese a todo, él ahora quiere sumar fuerzas en la campaña de vacunación. Desea inocular a más gente, lo más rápido posible y que esto se acabe de una buena vez.

“Hace pocos días me confirmaron mis monitores del estudio que recibí la vacuna y no el placebo. Y estoy tranquilo con eso, no lo puedo negar. La felicidad no va s ser completa hasta que mis familiares, amigos y la población en general también esté protegida. Por eso es que necesitamos de todo. Yo le diría a quienes tenían pensado de voluntarios de otros ensayos clínicos, de otros laboratorios, que no se desanimen por lo que ha pasado y que continúen con esa intención... Cuántas más personas participen y estén vacunadas, será mejor para el país. No se trata de uno, se trata de todos”, comenta Rivera, un hombre de trato amable y una vocación de servicio como pocas.

Alexander Rivera (arriba) en la portada de Somos de setiembre del 2020.

“Que se priorice a los voluntarios”

La artista plástica Silvana Pestana tuvo una motivación similar a la de Alexander para ser voluntaria de los ensayos de Sinopharm el año pasado. “Tenía que hacer algo concreto para que se termine con esta pesadilla. Estoy convencida que la única vía para volver a tener una vida normal es vacunándose y mientras más rápido mejor”, cuenta por el teléfono.

Ella y su esposo, de más de 65 años, se sumaron al proceso. Pestana ya había leído sobre el tema y terminó por convencerse el testimonio que le compartió una amiga que también había participado. “Todo fue muy profesional, los exámenes, la supervisión, todo. De eso no tengo nada que decir, pero no voy a negar que con lo que ha pasado surgieron ciertas dudas respecto de la transparencia del estudio. No obstante las supero porque, bueno, las vacunas funcionan. No me arrepiento de haber sido voluntaria”, puntualiza la artista. Eso sí, invoca a que se priorice -como se había establecido en el consentimiento informado que los voluntarios firmaron como parte del estudio que se priorice- la vacunación de aquellos que recibieron placebo, unas 4 mil personas de las 12 mil. “Es lo justo”, indica.

“Las vacunas son la única vía”

Al periodista y abogado Eduardo Abusada (41) es este último punto el que le causa más enojo. “Toda la parte técnica y académica del estudio con la Cayetano ha estado muy bien, lamentablemente todavía hay que regular cosas. La tercera parte de los voluntarios que recibieron el placebo debían ser vacunados apenas se pudiera según se acordó. Y no ha pasado. Esa vacunas que se las han regalado a fulano y a mengano, han podido ser para ellos”. Sin embargo, aclara de forma enfática: “Ahora bien: las brivonerías hechas no tienen que manchar los ensayos clínicos ni el avance de la ciencia para detener una tragedia mundial. Yo confío en las vacunas, no hay discusión en que ellas salvan vidas”, afirma.

Abusada, informado siempre, siguió desde el principio las noticias relacionadas con las investigaciones para las vacunas contra el nuevo coronavirus. De hecho escribió a expertos de la Universidad Cayetano Heredia para ofrecerse a formar parte de los ensayos en relación a la propuesta peruana. Eso no prosperó, pero sí el ser finalmente voluntario de Sinopharm.

“La primera dosis me la pusieron el 9 de noviembre y la segunda como el 30. Curiosamente, entre ambas, tuve un resfriado muy fuerte, tal vez haya sido influenza. Pero en ese momento no lo sabíamos y la gente que monitorea el estudio se portó muy profesionalmente controlándome y descartando que fuera COVID-19. En ese aspecto fueron impecables”, comenta. “Creo yo que cuanto más voluntarios haya para otros estudios, mientras más gente se vacune, esta situación va a ir terminando. Yo le diría a la gente que no desista, que sea voluntaria. Las vacunas son la única vía”.

El periodista y abogado Eduardo Abusada fue inoculado con dos dosis en noviembre del 2020. Solo sintió un leve dolor en el brazo por un par de días. (Foto: Archivo Personal).





