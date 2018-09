Valeria Piazza: fue Miss Perú, cayó enferma y hoy es imagen mundial de Nike | FOTOS

Nueve millones de resultados con el nombre "Valeria Piazza" en Google no son suficientes para explicar su vida como esta palabra: lucha. Valeria Piazza fue coronada Miss Perú en 2016, y ahora trabaja activamente en nombre de varias iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y está lanzando su propia ONG. En 2018, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune y desapareció de toda pantalla por siete largas meses. Dudas, preguntas, miedos. Sobre todo, miedo. El deporte y un estilo de vida saludable fueron cruciales para su recuperación, y ahora recupera su historia para ayudar a las mujeres peruanas a encontrar fuerzas donde parece imposible de hallar.



De hecho, fue la principal razón para que la firma Nike, la elija como la única peruana protagonista de su nueva campaña, "Grito de Guerra", una celebración de mujeres fuertes e independientes que experimentan la frustración, la euforia y la emoción pura que solo el deporte puede aportar.



Valeria aparece en el video promocional de "Grito de Guerra" al lado de -por ejemplo- Amber Liu Amber, miembro y solista del grupo femenino surcoreano f (x), Tayla Harris Tayla, uno de los nombres más importantes en el fútbol australiano, Yoyoka Soma, una prodigio de tambores de 8 años o Serena Williams, quizá, la mejor atleta del mundo.



El ejercicio -dice Valeria- "puede dar la fuerza y confianza para hacer que las mujeres sean imparables en su día a día".



Como parte de una campaña más amplia de Just Do It, el comercial "Grito de Guerra" se emite en países de Asia Pacífico y América Latina y puedes verlo aquí.