Se escuchan pifias en Gamarra. Un grupo de personas –entre vendedores y cargadores, algunos con dejo venezolano– acaba de mandar al diablo a una señora. “Fuera, largo, vaya a fastidiar a otro lado”, exclamaron. Están reunidos justo al frente de la galería Los Comerciantes, en el jirón Sebastián Barranca y cerca del cruce con Aviación. La escena es propia de un concierto de estos tiempos: todos están con el celular en la mano enfocando al mismo lugar. La principal diferencia es que aquí el estrado es una carretilla. Cinco minutos atrás la vida en el emporio comercial era como cualquier lunes. Pero esta vez Vanessa Terkes está posando en medio de la calle para este reportaje. Fue necesario contratar un par de vips para controlar el público. La actriz apareció de la nada para alborotar a los victorianos. Tanto, que hasta una dama de unos 50 años le reclamó como si se tratara de la nueva alcaldesa. “En lugar de tomarte fotos, saca a los ambulantes”, gritó. Se escuchan pifias en Gamarra.

A la Terkes la quieren desde que apareció en Torbellino, pasó por Travesuras del corazón e hizo de La Tayson. Incluso la quieren ahora que acaba de casarse con George Forsyth, quien el 7 de octubre alcanzó los votos suficientes para convertirse en el próximo alcalde de La Victoria. “Me siento Madonna y me encanta”, revela. Es cierto. Vanessa no reniega por tomarse 50 selfies; ella misma coge los smartphones de sus admiradores y hace la foto. Sonríe, baila y se abraza hasta con los más atrevidos. “Qué pasa, causa, cuidadito nomás”, le grita a uno en buena onda. Si hay algo que se puede reconocer rápido cuando la conoces, es que es auténtica. Ante las cámaras y fuera de ellas, Vanessa se muestra como es. Es una mujer de 40 años, con calle, que ha chambeado toda su vida y no da vueltas a ningún asunto: piensa rápido, decide y actúa. Para la sesión de fotos no fue necesario darle indicaciones: sabía exactamente lo que tenía que hacer. Más que ‘la chata poderosa’ –su sobrenombre, según Wikipedia–, Vanessa es un encanto.

POLÍTICA, NO; LABOR SOCIAL, SÍ

“¡¿Qué estás haciendo!”, fue lo primero que dijo Vanessa Terkes cuando For-syth, ex jugador Alianza Lima y ya retirado del fútbol, le dijo que iniciaría una carrera política. A la ‘Chata’ nunca le gustaron los temas políticos. No los ve en la tele, tampoco en su Facebook. No sigue nada relacionado a eso. “He comenzado a ver un poquito, por todo lo que me habla George. Hay mucho por hacer. Y yo no me voy a meter. Él es el experto. Es un mundo difícil. Yo lo que pienso es que si uno tiene la conciencia limpia, no pasa nada. Y estoy segura de que él la tiene”.

