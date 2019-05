La Lá: mira aquí "La felicidad", el último videoclip de la cantautora peruana

No fue hace mucho que La Lá vio proyectado, por primera vez, el videoclip de su canción “La felicidad”. Las lágrimas, entonces, no dejaron de correr por sus mejillas. El relato contaba la historia de tres mujeres, pero, en verdad, la de muchas, muchísimas más. Esta pieza, a la que puede darle play en este mismo artículo, habla sobre la opresión y la libertad de la mujer, de lo que significa toparse en el Perú con espacios negados y vencer mil y un obstáculos para ejercer una carrera con dignidad e igualidad. Algo que, además, la cantautora ha vivido en carne propia.

“Zamba puta” es el internacionalmente celebrado disco del que forma parte “La felicidad”, tema que fue nombrado el mejor del 2017 en nuestro país por el grupo de críticos musicales peruanos a través de la plataforma ‘Rock Achorao’. La Lá le contó a Somos cómo surgió después la idea confeccionar el material gráfico: “La realizadora Claudia Chávez tiene junto a su esposo Marcelo Piñeiro la productora peruano brasileña Apus Filmes. Ellos me comentaron el año pasado que iban a postular al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y Video Musicales del Ministerio de Cultura con ‘La felicidad’ y me pareció extraordinario. Ganaron y se consiguieron los fondos”, detalla la música peruana. En la producción del videoclip también participó el Centro de Creación Audiovisual de la Universidad de Lima (CREA) y Tierra Films.

El video está protagonizado por tres mujeres cuyas vidas transcurren en épocas distintas: María (60 años en 1950), Ana (32 años en 1978) y Gabriela (18 años en el 2018). Ellas sobreviven a su vida cotidiana (en la cocina, en el rol de madre y transitando el peligro latente en la calle, respectivamente) y resisten al sometimiento y sumisión impuestos por la sociedad. Paralelamente transitan por otro espacio intencionalmente creado para liberarlas de las ataduras.

“‘La felicidad’ es un tema para el que me inspiré profundamente en muchas personas de mi familia, en muchas relaciones que pasaron de ser dolorosas a incondicionales. Siento que en la concepción del video Claudia quiso darle vuelta también. A través del amor, pasó del sentimiento doloroso a una liberación”, afirma la cantautora.

-Video + documentales-

La Lá añade que Claudia Chávez pensó para el video en la felicidad a pesar de la sociedad. De ahí que este tenga que ver con evidenciar el lugar que se le ha dado a la mujer en todas las épocas. Por eso quiso mismo quiso hacer crecer el proyecto y realizó también cinco breves documentales en los que mujeres músicas peruanas contaran sus propias experiencias. En estos también participaron los testimonios de las talentosas Rosa Guzmán, Lourdes Carhuas, Merian y Emely Castro.



“Todas coincidimos en que es muy difícil para las mujeres hacer arte, que es la profesión que hemos elegido. Para mí, por ejemplo, ha sido muy difícil validar que esto no es un capricho o una vanidad. Ha sido muy duro parar confirmando mis capacidades ante los demás, poner énfasis en que tienen que respetar mis opiniones”, manifiesta. Asimismo sostiene que hoy, cuando dicta clases a chicas más jóvenes, también siente la necesidad de guiarlas en cómo afrontar esta lamentable y vigente situación: “Les digo: ‘no dejes que te aturdan, que te digan que no sabes los que quieres o que no tienes talento. Hoy siguen habiendo mucho clubs de Toby en el mundo de la música. Te van a seguir tratando de ‘flaquita’ cuando tú eres la creadora de todo el concepto en un proyecto. Tienen que aprender a decir: ‘no, esto es lo que quiero’, eso aunque te miren mal”.

Como sabe la mayoría, La Lá es el nombre artístico de la cantautora limeña Giovanna Núñez. Con 10 años de carrera, ella posee dos discos y terminadas las 17 composiciones de un tercero. “Después del lanzamiento de este video, tengo otro y luego comenzaré a realizar una campaña para recolectar fondos y concretar el tercer álbum”, cuenta, no sin dejar de narrar que costear sus producciones ha sido tal vez de lo más difícil en su carrera. ¿Y qué ha sido lo más sorprendente de esta década? "La verdad es que no me imaginé que hasta ahora iba a tener que estar lidiando con el machismo en la música. Pero, bueno, hay que seguir dando la contra”, finaliza.

