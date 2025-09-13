De la lancha de su abuelo a subcampeona del mundo: Isabella Suazo, la velerista que sueña con los Juegos Olímpicos y recibe consejos de Stefano Peschiera

Desde hace un tiempo, el viento sopla a favor del Perú en la vela internacional. La medalla de bronce de Stefano Peschiera en París 2024 no fue solo un triunfo personal: fue también la confirmación de que nuestro país puede seguir soñando en grande sobre el mar. En ese horizonte aparece Isabella Suazo, subcampeona mundial juvenil de la modalidad ILCA 4, una adolescente de 16 años que, con disciplina, carácter y un amor profundo por el océano, está trazando su propio rumbo.

La relación de Isabella con la vela nació de manera natural. De niña, cada domingo subía a la lancha de su abuelo en el Club Regatas de Chorrillos. Ahí descubrió la inmensidad del mar y la sensación de libertad que más tarde se convertiría en su brújula. Su padre, al verla fascinada con ese entorno, le propuso navegar un pequeño barco llamado Optimist. Ella aceptó sin dudar. A los ocho años ya estaba sola en un bote, con miedo al principio, pero también con la emoción de enfrentarse al viento y las olas.

La bahía de Paracas es la escuela de Isabella. Allí forja la técnica que la impulsa en cada regata.

El mar se convirtió pronto en su refugio y escuela. “Me gusta mucho ir a Paracas. Ahí aprendí a ser más autónoma, a estar lejos de mis papás, a ser disciplinada y a sentir la conexión con mi bote”, comenta. En 2021, Isabella participó en su primer campeonato importante: el Sudamericano de Optimist en Argentina. El resultado no fue el que esperaba, pero ese revés le enseñó una de las lecciones más valiosas de su carrera: la fortaleza mental.

“Ahí me di cuenta de que tenía que trabajar muchísimo en la parte mental. Desde ese momento lo convertimos en una prioridad”, cuenta. Y esa perseverancia dio frutos. En 2023 vivió su mejor temporada en Optimist, viajando y compitiendo por el mundo en lo que sería su año de consolidación.

MAR ADENTRO

Este 2025 obtuvo el segundo lugar en el Mundial Juvenil ILCA 4 de vela, una competencia que se desarrolló hace unas semanas en el Cabrillo Beach Yacht Club de Los Ángeles, con la participación de 240 deportistas de 31 países. Su preparación había sido exhaustiva: gimnasio, nutrición, entrenamientos en Paracas y charlas técnicas. Se quedó muy cerca de la gloria absoluta, pero el aprendizaje fue aún más grande. Ahora, Isabella se prepara para un reto mayor: la transición al ILCA 6, la clase olímpica femenina.

Ese salto no es solo técnico. Requiere más fuerza, más estrategia y, sobre todo, la convicción de que el sueño olímpico no es una utopía. “Mi mayor objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Sé que aún tengo que prepararme, pero es algo que sueño desde que empecé a competir”, confiesa con una madurez que sorprende a su edad.

Este año, la velerista obtuvo el subcampeonato mundial juvenil en la modalidad ILCA 4, en Los Ángeles. / Simone Staff

En ese camino, Isabella no navega sola. Sus padres han sido sus pilares, apoyándola en cada entrenamiento y competencia. También lo ha sido Luis Miguel Camino, su coach, y la Federación Peruana de Vela, que le brinda todas las facilidades. En medio de ese aprendizaje, ha recibido de primera mano consejos de Stefano Peschiera, nuestro medallista olímpico. “Que Stefano haya ganado una medalla me hizo ver que mi sueño era mucho más realista. Me emocionó muchísimo. Él siempre tiene palabras que te ayudan a crecer”, cuenta.

Hoy Isabella entrena entre Paracas y Lima, balanceando una rutina intensa de preparación física, colegio y vida adolescente. No es fácil: entre exámenes, entrenamientos, viajes y campeonatos, a veces siente que vive varias vidas en una. “Lo más difícil es organizarme: entrenar, estudiar, ir al gimnasio, a la nutricionista, y también querer salir con mis amigas. Pero como la vela es mi prioridad, todo ese sacrificio vale la pena”, admite.

La vela peruana tiene en Isabella Suazo a una nueva referente. El subcampeonato es apenas el inicio de una carrera que promete llevar al Perú aún más lejos. //