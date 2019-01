Verano 2019: consejos para ser un experto coctelero en la temporada que da más sed

1) Si pensaba que las burbujas en la copa eran principalmente decorativas, piénselo dos veces. “Los cocteles que recomiendo para el verano siempre son los que tienen en su composición una bebida carbonatada, como el ginger ale, las tónicas o las sodas”, indica Flores, jefa de barra de Mad Bar del BTH. Las burbujas hacen que las preparaciones sean más refrescantes (por eso es importante mantener las botellas en la refrigeradora o cooler). No en vano el gin tonic pasa tan bien.

2) Aunque estén de moda, los cocteles de la vieja escuela no son los más adecuados cuando el termómetro se dispara. “Una opción como el martini es complicada, porque el coctel tiene que mantenerse helado, a no ser que te lo tomes en dos sorbos”, dice Tatiana. Si es fan de esta clase de bebidas, descuide: una alternativa como el negroni –que lleva hielo– no está descartada. Mejor si lleva consigo una onzera y usa hielos grandes.

3) Este es el momento para aprovechar las frutas de la temporada, incluso si no le gustan demasiado los cocteles dulces. “Sandía, tuna, melón, plátano, fresa, manzana, toronja, mandarina y piña están en su máximo esplendor”, cuenta la bartender. Un buen ponche es rendidor y evita complicaciones. Podemos usar jugos que sobran del desayuno y frutas que se mezclan con un ron joven, limón, azúcar y alguna soda.

4) Vinos y espumantes también se pueden aprovechar en coctelería. Sea creativo con la sangría y pruebe una versión hecha con cava y jugo de naranja, o vaya por el lado más sofisticado con el Aperol Spritz, la bebida de moda del verano, hecha con prosecco (espumante italiano), Aperol Spritz (licor naranja que mezcla hierbas y raíces) y soda.

5) Todo entra por los ojos pero, en la playa, la comodidad es fundamental. Ningún envase, copa o vaso deberían causarnos problemas. ¿Recuerda cómo se preparan los chups? Pues bien, puede aprovecharlos para llevar en un cooler su bebida favorita donde sea que vaya. No es mala idea hacer la prueba con un buen chilcano.