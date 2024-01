Esta semana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima está experimentando un calor inusual, con valores que superan la media habitual para esta época. En la estación meteorológica de La Molina (que monitorea los distritos de Lima Este como Ate, La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y otros), se registró un pico de temperatura para Lima de hasta 31,6 grados. Los pronósticos indican que este fin de semana la temperatura llegará a 32 grados en algunos distritos de Lima Este.

Fenómenos como El Niño y otras variables como el calentamiento global explicarían este aumento, que podría ser perjudicial para la salud si no se tienen en cuenta ciertas recomendaciones de las autoridades de salud. A prestar atención.

1) No descuide la hidratación

El Instituto Nacional de Salud señala que para prevenir los golpes de calor o también llamado ‘shock’ térmico se aconseja tomar agua, incluso si no se tiene sed. Puede ser hasta 8 vasos diarios. Esto es importante porque este líquido es una suerte de refrigerante del cuerpo. “Es importante ofrecer agua a los niños pequeños y los adultos mayores”, apunta el Dr. César Cabezas, del INS.

El agua es fundamental para vivir, además, beberlo te ayudará, quema muchas calorías. (Foto: Freepik).

2) Cuidado con el aire acondicionado

La utilización excesiva del aire acondicionado puede ocasionar inconvenientes respiratorios, sequedad ocular, tensiones musculares y afecciones cutáneas en algunas personas. Se recomienda favorecer la ventilación natural de la casa abriendo ventanas opuestas. En caso de usar aire acondicionado, es aconsejable hacerlo con moderación, ajustando la temperatura entre 23° y 26°, y mantener una higiene adecuada del filtro.

Si mantienes el ventilador prendido al dormir, tus vías respiratorias podrían ver comprometidas (Foto: @goffkein / Freepick)

3) Huya del sol radiante

Suena quizá lógico, pero una forma de evitar esa molesta sensación de calor agobiante es protegiéndose de la fuente que lo emana. “Se debe evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor radiación solar, que son entre las 10 a.m. y 4 p.m.”, señala la Dra. Nandy Vega, subdirectora médica de los Centros Médicos Mapfre. “Es recomendable también protegerse el rostro con el uso de gorras”. De ser posible, no salga ni camine por la calle a esas horas. Si no lo puede evitar, procure usar parasoles o buscar la sombra para desplazarse.

A protegerse del sol. (USI)

4) El tipo de ropa importa

La elección de la ropa ideal en verano puede marcar una gran diferencia cuando se habla de sensación de calor. En estos casos, se sugiere preferir las prendas de algodón natural, un material fresco que permite la transpiración y la evaporación del sudor. La seda es otra tela fría por naturaleza. Se desaconseja el uso de ropa sintética como el nailon, el poliéster y las telas acrílicas. Es importante que estas telas estén sueltas y no pegadas al cuerpo.

TRUCOS CASEROS | Con estas recetas te olvidarás de usar productos abrasivos que dañen tus manos. (Foto: VersionFrancaise de Pixabay)

5) Báñese con frecuencia

La gente del norte del Perú o de la selva utiliza un método común para reducir su temperatura corporal durante cualquier estación del año: se bañan entre tres y cinco veces al día. Lo ideal es que estas duchas sean breves, ya que no están destinadas a una higiene corporal completa, sino simplemente a refrescar la piel. Duchas prolongadas y así de frecuentes, que involucren el uso de jabones, pueden resultar perjudiciales, ya que podrían aumentar el riesgo de deshidratación de la piel, resequedad y picazón.

Una ducha o baño de agua fría bajará la temperatura corporal y te relajará para poder dormir.

6) Evite los esfuerzos físicos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) aconseja que en situaciones de calor extremo se restrinjan los ejercicios y actividades al aire libre, en horas de mayor temperatura. El cuerpo funciona como un sistema equilibrado que requiere considerable energía para regular su temperatura. La práctica de ejercicio en estas condiciones solo sometería a nuestro organismo a un estrés innecesario y complicaría su capacidad para mantenerse fresco.

Entrenar con altas temperaturas supone una sobrecarga para el cuerpo. Te mostramos algunos tips y consejos durante el ejercicio en verano. (Foto: Andrea Piacquadio | Pexels)

7) Más frutas, menos harinas

Así como se aconseja tomar mucha agua para mantenerse hidratado, los alimentos que contienen bastante líquido son ideales para el mismo propósito. Es el caso de las frutas frescas, como sandía, melón, pepino, tomates, manzanas y peras. Una ensalada con estas podría ser una buena alternativa. No se recomienda comer pesado (pastas, por ejemplo) porque la digestión lenta hace que el cuerpo trabaje mucho más, lo que genera calor.