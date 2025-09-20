Corría entre alpacas y ovejas, hoy es récord sudamericano: Verónica Huacasi, la atleta que se inspira en Kimberly García y entrena en la altura para llegar a los Juegos Olímpicos

Escucha la noticia
En Azángaro, Puno, a más de 3.800 metros de altura, la vida gira alrededor de la tierra. Allí, la infancia de Verónica Huacasi (20) estuvo marcada por el frío seco del altiplano y los campos surcados por rebaños de alpacas y ovejas dónde solía correr. “Empecé en los Juegos Escolares”, recuerda. Tenía apenas 14 años cuando clasificó a la etapa nacional y conoció a su primer entrenador, Julio Cutipa, quien le abrió la puerta a una disciplina que requería algo más que resistencia.
Al inicio corría pruebas planas, pero a los 16 años, en un campeonato nacional sub-18 en Lima, probó por primera vez los obstáculos. El resultado fue inmediato: primera en su categoría. Al año siguiente, ya con 17, ganó en la sub-20 contra rivales mayores que ella y consiguió su primera clasificación internacional. “Ahí fue cuando empecé a creer que podía llegar más lejos”.
Hoy, Verónica vive y entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Cusco. Sus días son intensos: doble jornada de lunes a viernes, fisioterapia, nutrición y psicología deportiva. El sacrificio más grande ha sido dejar a su familia en Puno. “Extraño mucho a mis papás y a mis amigas. Desde que me mudé no puedo visitarlos seguido. Lo que más extraño es la comida de mi mamá: el timpu de trucha, una sopa con papa, chuño y pescado. Eso no lo consigo en ningún otro lado”, confiesa con nostalgia.
ENTRENAR EN LAS ALTURAS
Ese desarraigo, sin embargo, ha rendido frutos. En los últimos Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Huacasi no solo subió a lo más alto del podio: rompió el récord sudamericano de los 3.000 metros con obstáculos. Lo hizo en condiciones adversas, bajo un calor y una humedad desconocidos para alguien acostumbrada a entrenar entre Puno y Cusco. “Los nervios siempre están, pero se controlan. Respiro profundo, no pienso tanto en la competencia y, cuando empieza el calentamiento, todo desaparece”, explica.
En el camino hacia ese logro, el respaldo de New Balance ha sido fundamental. Desde 2024, la marca la acompaña en su preparación, brindándole apoyo en indumentaria y en recursos que le han permitido enfocarse plenamente en la alta competencia. “Estoy muy agradecida con New Balance. Gracias a su apoyo he podido entrenar con mejores condiciones y llegar a mis metas. Han sido parte de este logro”, reconoce la atleta.
Sus próximos pasos son claros: la Copa Nacional en octubre, la clasificación a los Juegos Bolivarianos y, en el horizonte, un objetivo que nombra sin titubeos: “Quiero estar en el podio en Lima 2027 y clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ese es mi sueño. Voy a esforzarme bastante y estar más comprometida que nunca para lograrlo”.
CORRER CON PROPÓSITO
Verónica sabe que el reto es enorme, pero ha encontrado inspiración en otra atleta que ya escribió la historia grande del deporte peruano: Kimberly García, doble campeona mundial de marcha atlética. “La admiro mucho. He visto todas sus competencias en los mundiales y en los Juegos Olímpicos. Es un ejemplo de constancia y esfuerzo. Soy su fan”, admite sin dudar.
La joven puneña sabe que seguir el camino de Kimberly implica trabajo silencioso, disciplina diaria y una fe inquebrantable en sus propias fuerzas. “Kimberly demuestra que sí se puede, que desde Perú también se pueden lograr cosas importantes”, dice.
En el fondo, no solo busca únicamente la gloria, sino demostrar que los sueños se hacen realidad paso a paso. Desde las alturas de Azángaro hasta las pistas del mundo, Verónica Huacasi corre con la convicción de que cada obstáculo superado es también un país que avanza con ella. //
La destacada marchista nacional Kimberly García, integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 del IPD, finalizó en el top 10 de la prueba de los 35 km de marcha atlética femenina del Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se desarrolló hace unos días. La atleta cronometró un tiempo de 2 h 50 min 37 s. Su constancia es toda una inspiración para las atletas nacionales que vienen detrás de ella.
