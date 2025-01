Un nuevo destino en el Caribe está robándose las miradas y los corazones de los viajeros amantes del relajo y el sol: Montego Bay, en Jamaica. Con aguas cristalinas y mansas que invitan a una desconexión total, esta ciudad, ubicada a dos horas y media en auto desde Kingston, también se destaca por su amplia oferta en opciones para divertirse según la personalidad y el plan, con deportes extremos, parques de diversiones, fiestas a la orilla del mar, experiencias artísticas y más. Solo hace falta alistar maletas y prepararse para disfrutar.

Aunque un itinerario de cuatro días es suficiente para conocer los principales atractivos de Montego Bay, recomendamos prolongar la estadía si el objetivo es regresar completamente renovado. Con la amplia oferta de hoteles ‘all inclusive’ disponibles en la zona, no tendrá que preocuparse por nada. Una de las cadenas más destacadas en la ciudad es Sandals, conocida por sus accesos privados a playas paradisíacas, piscinas espectaculares, una variedad de restaurantes y actividades diseñadas para mantener la diversión en todo momento.

Además, probablemente terminará enamorado también de la vibra de su gente: en Jamaica no hay preocupaciones, todo fluye con positivismo y el estrés no tiene lugar.

Las artesanías jamaiquinas son el ‘souvenir’ ideal para llevar a casa. en Artisans Village encontrará variedad de opciones. (Foto: iStock) / Lisa5201

ENCANTO NATURAL

En Montego Bay, la naturaleza se vive como una fiesta en su máximo esplendor. Lo mejor es que uno puede disfrutar de cada una de estas maravillas de forma directa y personal.

En esa línea, una de las paradas no negociables son las cascadas de Dunn’s Rivers. Tanto si es aventurero como si no, le recomendamos calzarse unos ‘aqua shoes’ y vivir esta experiencia única. Consideradas un verdadero tesoro nacional de Jamaica, estas impresionantes caídas de agua alcanzan aproximadamente 183 metros de altura. Los visitantes pueden escalarlas mientras disfrutan de un chapuzón en sus refrescantes y revitalizantes aguas, deslizarse por toboganes naturales de piedra y capturar algunas de las fotografías más hermosas del viaje.

Para recorrer sin peligro las cascadas de Dunn’s River, recomendamos llevar un par de aquashoes. (Foto: Richard Hirano)

La caminata dura alrededor de dos horas y es guiada por un experto en la ruta. Es una actividad ideal para grandes y pequeños, aunque se recomienda contar con suficiente fuerza para escalar las piedras más grandes y mantenerse firme ante las corrientes de agua.

Siguiendo con las experiencias tan divertidas como extremas, los jamaiquinos proponen visitar el parque de aventuras Mystic Mountain, lugar que ostenta una vista panorámica de Montego Bay y sus aguas turquesas propias del mar Caribe. Un sueño. Para llegar, tendrá que montarse en unos columpios que lo transportarán hasta lo más alto de la montaña, donde se encuentran actividades como juegos para niños, montañas rusas y piscinas. El ‘Bobsled’ y ‘Raggamuffin’ son nuestros imperdibles para desfogar el estrés con velocidad, risas y un paseo inolvidable en las alturas.

Otro parque de aventuras imperdible es Mystic Mountain. cuenta con montañas rusas que brindan vistas únicas de la bahía. (Foto: Mystic Mountain)

Tenga en cuenta La mejor época para visitar Montego Bay es desde mediados de diciembre hasta mediados de abril, pues el clima es más cálido y las lluvias no tan frecuentes. La temperatura ronda entre los 24 y 29 grados. Además, tenga en cuenta que para visitar este destino necesita la vacuna de fiebre amarilla con certificación internacional. Debe ponérsela con al menos diez días de anticipación. Para su estadía, recomendamos llevar ropa ligera, ‘aqua shoes’, bloqueador y repelente para las excursiones en la naturaleza. Para no perderse de ninguna fotografía, puede optar por una bolsa acuática que proteja el celular dentro del mar o las cascadas.

JAMAICA, ONE LOVE

Visitar Montego Bay es también contagiarse del espíritu de su comunidad: siempre unida, siempre agradecida por el presente. Como decía Bob Marley en su icónica canción “Three Little Birds”: “Don’t worry about a thing, ‘cause every little thing gonna be alright” (“No te preocupes por nada, porque todo estará bien”, en español). Este destino recibe a sus visitantes con los brazos abiertos, ofreciéndoles un escape de la rutina, las preocupaciones urbanas y la ansiedad, para enfocarse en la conexión con uno mismo y disfrutar del paraíso tropical.

Los hoteles 'all inclusive' también cuentan con actividades divertidas como fiestas en la piscina, clases de baile y más. (Foto: Richard Hirano)

Aunque este mantra se respira en cada rincón de la bahía, la Villa de los Artesanos, ubicada en Falmouth, es el lugar ideal para conectarse con este espíritu de hermandad y los capítulos de la historia jamaiquina que llevaron a cientos de esclavos a su liberación y a la preservación de su herencia cultural. Un ejemplo son los ‘maroons’ o cimarrones, quienes lucharon por la independencia de Jamaica y se esforzaron por establecerse como un pueblo tras haber trabajado en plantaciones de azúcar sin ningún derecho.

Hacer una cabalgata en el mar es posible en Chukka Ocean Outpost. una actividad única en su especie. (Foto: Richard Hirano)

Allí, podrá aprender de cerca sobre el trabajo artesanal en madera, cueros y tejidos, así como también invertir en ‘souvenirs’ con mucha historia para llevar a casa. Asimismo, cuentan con actividades artísticas los fines de semana, como números de baile, música y canto.

Para disfrutar de unas buenas vacaciones no se debe dejar de lado la gastronomía. Para alegría de los peruanos, Jamaica ostenta platillos deliciosos que deleitarán su paladar. Para empezar, no puede irse de Montego Bay sin antes visitar algún puesto de ‘jerk’, comida tradicional jamaiquina que se asemeja a un asado marinado con especias picantes y se acompaña por ‘festivals dumplings’ locales, que se elaboran con maíz, harina de trigo, leche y azúcar.

La gastronomía ‘jerk’ jamaiquina es para chuparse los dedos. Con especias picantes, marinan diversas carnes por horas para luego asarlas en grandes parrillas hasta la cocción perfecta. Se acompaña de maíz, ‘festivals’ (dumplings ligeramente dulces hechos de harina y leche) y papas fritas. (Foto: Shutterstock) / petalouda

Como aperitivo, apueste por saborear las empanadas jamaiquinas de carne de res o pollo, no se arrepentirá. Con masa ligera y relleno contundente, este es el snack ideal para las tardes de playa y piscina. Por supuesto, Montego Bay brilla también por la calidad de su ron y café. No se despida del destino sin antes probarlos.

Si quiere continuar con la diversión en sus últimos días de itinerario, aconsejamos una parada en Chukka Ocean Outpost, parque de aventuras a orillas del mar Caribe, donde puede hacer ‘zipline’, cuatrimotos y una de las experiencias más únicas e inolvidables que ofrece Jamaica: un paseo a caballo en el mar.

Vencer todos los miedos es la premisa para divertirse en el parque de aventuras Chukka Ocean Outpost. Aquí podrá hacer ‘zipline’ y otros deportes de aventura.(Foto: Chukka)

La cuna del movimiento rastafari aguarda con el corazón abierto y las ganas de convertirse en uno de los destinos caribeños más visitados este 2025. Después de todo, tiene lo necesario para gozar de principio a fin. //