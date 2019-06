Victoria Villalobos, la cantante peruana que llevará las canciones de Chabuca Granda a Casa de las Américas

Victoria Villalobos nació predestinada para la música. Creció rodeada de ella, admirando desde niña, en su propia casa, a las glorias de la canción criolla. Su padre entre ellos, José Villalobos Cavero, el ‘Rey del festejo’, dueño de la mayor producción de música afroperuana; y junto a él, su tío, el querido Arturo ‘Zambo’ Cavero, nada menos. Lo de Victoria Villalobos y la música era una cuestión inevitable.

Cultivó su voz en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, y luego en el de La Plata (Argentina), además en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Sin embargo, su formación nunca la alejó del canto popular, al contrario, aplicó la técnica aprendida a la canción criolla dando estilo propio y autoridad a su interpretación. Prueba de ello son sus discos “Horas de amor”, en homenaje a Felipe Pinglo Alva; “Mi raíz” con canciones de su padre; y su más reciente producción “Una Victoria más de Chabuca”, concierto grabado en Asia que reúne composiciones de nuestra más grande autora.

Su canora voz ha encandilado públicos en Chile, Argentina, México, Ecuador, Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, y ahora se prepara para hacerlo en Cuba, en Casa de las Américas, el emblemático escenario de la cultura latinoamericana. Ahí se presentará este jueves 27 de junio en un concierto organizado por músicos cubanos en homenaje a Chabuca Granda. “Después de tantos años de haberla cantado, ir a interpretarla a un auditorio tan importante, es una gran felicidad. Me siento muy gratificada”, confiesa la cantante.

Y es que Victoria empezó a interpretar canciones de Chabuca a los 18 años acompañada de Álvaro Lagos, recordado guitarrista de la compositora. "Me identifico mucho con su trabajo, primero porque Chabuca es mujer, y segundo porque es una mujer potente, fuerte, gran compositora, que se adelantó a muchas cosas”, sostiene.

- ¿Cuál es tu primer recuerdo musical?

Cantar en el Coro de la Universidad de San Marcos, ahí empecé a cantar a los 16 años. Yo era la más chica y cantábamos “El pueblo unido jamás será vencido”, por ejemplo, canciones de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez, es como que te manden de frente a una cosa que tú no entiendes (risas). Era totalmente político este coro y además de gente mayor. Llegué ahí por una amiga del colegio que estaba en quinto de secundaria y me invitó a cantar.



- Pero tú estabas rodeada de mucha música ya desde niña

Sí, todas las jaranas de mi papá, jaranas de varios días. A todos los artistas de esa época los he conocido jaraneando en mi casa. Yo no entendía mucho porque era chica, pero sí recuerdo que me molestaba una cosa, que no podía dormir porque eran jaranas hasta el día siguiente (risas). Pero ya me llamaba la atención el canto, los observaba cómo cantaban y me llamaba mucho la atención.



- ¿Influyó mucho la imagen de tu padre en tu carrera?

Mucho. La disciplina, el cariño con que trataba a los integrantes de su grupo Tradición Limeña, el respeto, las preocupaciones que él tenía. No solamente por los ensayos para sacar canciones, sino también la parte humana. Y la forma de cantar, porque yo lo observaba mucho cuando cantaba.



- Sin embargo, decidiste estudiar canto de forma profesional en el Conservatorio. ¿Por qué?

Como me gustaba cantar, entonces yo le comenté a mi papá que quería seguir canto, que quería estudiar música, y mi papá me dijo “bueno, está bien, pero yo quiero que tú seas más que yo, yo quiero que tú seas una profesional de la música”, y por eso es que postulé al Conservatorio para estudiar canto.



- ¿Y ya en el Conservatorio nunca pensaste dejar de lado la música popular?

Al contrario, siempre la tuve presente. Yo tenía muy claro todo desde que ingresé, yo entraba al Conservatorio para tomar la técnica y aplicarla al canto popular. Esa era mi misión, mi objetivo.



- ¿Sientes que tienes un compromiso con la tradición?

Sí, quizás no soy tan tradicionalista cantando como mi padre o como la gente de su generación, pero sí respeto mucho el estilo. Antes de hacer un disco, como el que hice de Felipe Pinglo Alva o el homenaje a mi padre, yo siempre investigo los textos, la música, y llego al fondo, cuido que las letras sean lo más fidedignas posible. Siempre estoy investigando.



- Siempre señalas que para interpretar se necesita investigar y estudiar, ¿piensas que se ha perdido identidad en la música tradicional peruana?

Yo creo que sí, se están haciendo muchas tonteras. Dicen “voy a hacer un vals jazzeado”, pero no tienen conocimiento de lo que es un vals tradicional. Cómo vas a hacer una cosa nueva si no tienes el conocimiento de base. Hay que investigar lo de atrás primero para poder hacer lo de adelante.



- Participar en el documental “Sigo siendo” te abrió muchas puertas en el extranjero. ¿Cómo fue la experiencia?

Lo que pasa es que Arturo Corcuera, el papá de Javier, era director de la biblioteca de la Casona de San Marcos y yo en ese entonces estaba cantando como coreuta. En una ocasión él me escucha y me llama, me pregunta cómo me llamo y me dice “tú tienes una voz muy bonita, tú debes estar en el proyecto de Javier, le voy a decir para que te llame”. Y así fue el contacto. Esa imagen de la película ha dado la vuelta al mundo, están todos ahí en el callejón y yo estoy con tremendos monstruos, compositores e intérpretes. Después de eso me hice más conocida. Yo no pude estar en la presentación publicitaria de “Sigo siendo” porque me encontraba en Francia de gira por dos meses, pero a partir de ahí me comenzaron a llamar para muchos proyectos y conciertos.



- Y ahora llevas a Chabuca Granda a Cuba, y nada menos que a Casa de las Américas. ¿Cómo surgió la oportunidad?

Este año, en enero, vino el productor cubano Helson Hernández, que es además bailarín de ballet, y a él le dijeron que en Perú tenía que ubicar y entrevistar a Elsa María Elejalde, que canta jazz, y a Victoria Villalobos porque ha participado en “Sigo siendo”. Así llegó él a mí. Y entonces me dice “nosotros hemos hecho un disco en homenaje a Chabuca Granda porque sabemos que cumple cien años y es importante para nosotros, ¿a ti te gustaría ir para allá y dar un concierto?”. Uy, sería maravilloso, le dije. “Entonces voy a hacer las gestiones para que el concierto tenga envergadura y tiene que ser en Casa de las Américas sí o sí”. Y así fue el contacto. Allá voy a estar con puros músicos cubanos, pero además voy a estar en varios formatos porque me va a acompañar una guitarra, un cajón, un piano y un cuarteto de cuerdas.



- Y además coincide con la salida de tu nuevo disco dedicado a Chabuca Granda

Sí, un disco con las canciones tradicionales de Chabuca. Se trata de un concierto grabado en Asia, en el año 2012, y estaba tan bonito en vivo, tan visceral, que mi productor Enrique Cabrera se animó a hacer un disco de ese concierto.



- ¿Qué más se viene para Victoria Villalobos?

El 28 de julio voy a estar en la Feria Internacional del Libro, voy a hacer el mismo concierto del disco. Además, he grabado un disco ("Las guerreras de la música afroperuana") con puras cantantes peruanas para un productor norteamericano llamado Matt Geraghty y ese disco creo que también se va a presentar en julio.



