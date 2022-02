Conforme a los criterios de Saber más

Bruna finge ser una top model en un juego con su mejor amiga. Bruna se siente intimidada cuando contactan a un hombre en una aplicación de citas. “No me gusta cerrar los ojos. Siento que me miran”, piensa Bruna al inicio de una historia ante la que, curiosamente, es imposible cerrar los ojos. “Para todos fue una peli muy fuerte, de arduo aprendizaje”, nos dice Andrea Hoyos, directora de Autoerótica. Tras esbozar un primer borrador cuando apenas tenía 18 años, continuó trabajando en el guion durante casi 8 años hasta que definió la historia actual: una joven de 15 años, cuyas principales relaciones afectivas son su madre y su mejor amiga, que inicia su vida sexual con los recelos y conflictos propios de la edad que, muchas veces, nuestra sociedad calla, oculta, niega o etiqueta como “tabú”.

“El mayor reto del filme ha sido tratar con cuidado todo el tema de la sexualidad, como si yo lo estuviera viviendo en ese momento, como me habría gustado a mí verlo si fuera una adolescente o como me gustaría que me hubieran retratado”, sostiene Hoyos. A pesar de la dificultad, se siente satisfecha por haber logrado su cometido con “mucho respeto, mucha calma, mucha búsqueda de conversaciones internas del equipo”.

En ellas, analizaron hasta qué punto describirían esa sexualidad sin explotarla, considerando la magnitud del problema, pues ya han visto a jóvenes o adolescentes explotadas en el cine peruano, en el cine del resto del mundo o en la televisión. “No queríamos quedarnos en lo que era el rol del cuerpo visible, desnudo, sino profundizar en su proceso interno. Es lo más importante en la película: el proceso emocional”, subraya la directora.

MAKING OF AUTOEROTICA

DESCUBRIMIENTO PARALELO

A pesar de que este es su primer largometraje, Andrea no es una novata. En el 2016 dirigió el documental Azul y rosado, con el que obtuvo el premio EPIC a mejor documental. Al año siguiente dirigió el cortometraje Arrecifes, que resultó ganador del premio del Ministerio de Cultura (DAFO). En el 2018 obtuvo el premio de producción del Ministerio de Cultura (DAFO), con el que pudo llevar a cabo Autoerótica.

“Mientras Bruna crecía en la historia, me estaba pasando lo mismo a mí. Dirigir este filme ha sido un despertar, en muchas formas”, afirma la joven directora, que resalta la importancia de la amistad en su película y en la vida misma. Rafaella Mey y Micaela Céspedes, las protagonistas, forjaron un sólido vínculo en el proceso del filme, aunque antes no se conocían ni tenían experiencia en actuación.

Andrea Hoyos (26) representa a la nueva ola de cineastas mujeres jóvenes. “Autoerótica” obtuvo una Mención Especial a Mejor Película del Jurado Internacional en el último Festival de Cine de Lima. Fue la primera cinta que agotó sus entradas apenas salieron a la venta. (Foto: Richard Hirano)

El proceso para hallarlas fue largo y delicado. Más de 50 postulantes se presentaron ante Andrea Hoyos y Angie Lozano, su asistente de dirección, que es, a la vez, su mejor amiga. “La amistad y el soporte de las amigas en un mundo tan hostil como este es un trabajo no reconocido. Porque ante una sociedad como la nuestra, que te da tanto la espalda, quienes te terminan acompañando en tus procesos de descubrimientos, identidad, amores o sexualidad, son tus amigas, porque en la casa no suele haber esos espacios y en los colegios no tenemos un currículo con enfoque de género. Entonces, quienes compartimos esa carga, usualmente, atravesamos procesos similares”, reflexiona Hoyos.

El universo femenino de las adolescentes había sido, hasta ahora, poco abordado por nuestro cine. La historia conmueve por la ternura e inocencia que encierra.

Consciente del alcance que puede tener una historia como esta, poco usual dentro de la cinematografía peruana, que tiene en Andrea Hoyos a una de sus representantes más jóvenes, la directora destaca que la autonomía del cuerpo y la libertad de discutir sobre ello son otros temas importantes en el filme. “Qué tanto podemos decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nosotras mismas, en una sociedad que criminaliza. Que esa discusión se ponga en la mesa, que se vaya a ver y que, apenas salga del cine, se hable y se le dé unos minutos de su vida, yo creo que ya hace una pequeña revolución”. //

La película

Autoerótica

Año: 2021

Direcci ón y guion: Andrea Hoyos

Producción: Héctor Galvez, Andrea Hoyos

Dirección de fotografía: Micaela Cajahuaringa

Prota gonistas : Rafaella Mey, Micaela Céspedes, Wendy Vásquez

Estreno en cines : 3 de marzo

VIDEO RECOMENDADO

Llegó la época del año en la que las y los cinéfilos tenemos la oportunidad de disfrutar del mejor cine latinoamericano. El Festival de Cine de Lima, en su edición número 25, va del 19 al 29 de agosto y estas son nuestras recomendaciones.





TE PUEDE INTERESAR