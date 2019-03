VIDEO: Luis Miguel y su relación con el Perú a días del esperado concierto

Son diez las veces que el astro ha venido al Perú. La primera de ellas, recuerda la presidenta de Cómplices de Luis Miguel Fans Club Oficial Perú, Lucy Gómez Sánchez, fue en 1982, cuando él tenía 12 años. Entonces lo entrevistaría Gerardo Manuel en las instalaciones del canal 7, la conversación, de hecho, puede ser vista hoy en Youtube. En medio de las fallas de origen de la época, el pequeño de largo cabello rubio detalla en video que Elvis Presley y Tom Jones son sus ídolos, que cree mucho en Dios y en la Virgen y que ya está preparando su segundo LP. De ahí volvería en los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010 y 2013.



“En todos estos viajes él se ha presentado en distintos lugares como el colegio San Agustín, el estadio Manuel Bonilla de Miraflores, el Jockey Club, el Lima Polo Club, la explanada del Monumental y otros. Todavía no lo ha hecho en el Estadio Nacional. Veinte mil personas es el promedio de aforo cada vez que ha venido. Este año, cuando vuelva a Lima, no será la excepción”, cuenta Lucy.



Imelda Otiniano, presidenta de Amigos de Luis Miguel Club Oficial Perú, por su parte, da cuenta de algunos de los contactos que tuvo con la prensa nacional. “Cuando era muy chiquito habló con Gerardo Manuel. Gerardo le decía ‘Luchito, Luchito’ y él se reía. Pero ya de grande concedió entrevistas más largas. En los años noventa conversó con Jaime Bayly, Jorge Henderson y Gisela Válcarcel. Ella habló con él hasta tres veces. Son grandes recuerdos”, rememora la locuaz ‘Churly’ Otiniano.



La periodista Patricia Salinas asistió a alguna de esas conferencias de prensa, sin embargo, tuvo la chance de hablar con el cantante en exclusiva y por más de 20 minutos en Miami para la fenecida revista Etecé. “Fue en el 2001, presentaba su disco Romances. Lo primero que le pregunté fue por qué sus paisanos mexicanos lo trataban tan mal. Me refería a ciertos periodistas con los que habíamos estado un día antes en la conferencia de prensa. Me dijo: ‘Esa es la historia de mi vida’. Hicimos click, algo de complicidad ocurrió allí que me dio más tiempo del normal y a contar de su intimidad sin tapujos. Yo lo sentí un tipo muy solitario”, cuenta ella. La también conductora de "Conectados" detalla que en aquella ocasión le llevó por encargo de sus fans peruanas un pegaso de cristal.



Ese, claro, no sería el único presente que ellas le hicieron llegar. En 1996, mientras él se hospedaba en el hotel Sheraton, le dieron una llama de tamaño hecha en artesanía. “¿Esta es de las que escupen? ¡Es hermosa! Pero, ¿cómo me la voy a llevar?”, les dijo el ídolo a ‘Churly’ y sus amigas. “Micky, hemos pensado en todo, mira”, respondió ella y procedió, entonces, a desarmarla y la convertirla en una maleta. “Me encanta, la pondré en algún lugar de mi casa, me encanta”, les agradeció él.

"Mi papi, mi churro, mi Micky..." y su representación desde el humor popular

Contrario a lo que se pudiera pensar, en tanto, las admiradoras más leales del intérprete tienen mucho que agradecerle al imitador Jorge Benavides y al humorista Carlos Vílchez 'La Carlota'. Eso porque, a decir de ellas, mantuvieron a su ídolo vigente en el Perú durante más de tres décadas, aún cuando él no hacía noticia por el lanzamiento de un disco, el recibimiento de algún reconocimiento o la novia de turno.

Es así. No podemos hablar de Luis Miguel y el Perú sin dar cuenta del sketch que, a cargo de ambos comediantes, logró incluso insertar frases célebres en nuestra forma cotidiana de hablar.

Benavides le cuenta a Somos: "A Luis Miguel yo empecé a imitarlo en Risas y Salsa. Me acuerdo de haber hecho 'La Incondicional' con una camisa azul eléctrico y una peluca con los pelos parados. Y unos lentes tipo aviador porque así era el video. Y, bueno, después doy el salto a hacer mis programas propios. Y se me ocurrió esa idea. Me imaginé que a Luis Miguel nadie le daba la contra. Que todo lo que él dice, todo el mundo le hace el amén".

Vílchez, rememora por su parte, que el personaje de la 'Carlota' surge cuando ambos desarrollaban temporadas de teatro hace 28 años. "Jorge hacía muchos personajes y necesitaba tiempo para caracterizarse como Verónica Castro. Ese era el último número. Ahí surgió la Carlota, para hacer tiempo a que él se cambiara y se peinará. Se llama así porque me llamó Carlos y usaba camisas brillantes por la referencia que tenía de un vecino mío en el Cercado de Lima. Siempre usaba esas camisas porque iba y venía de Estados Unidos a cada rato en ese tiempo, cuando nadie lo hacía", comenta Vílchez. La dinámica saltaría luego a la TV. "¿De dónde surgen las frases famosas? 'Mi papi, mi churro, mi Micky, mi Rey' la cree yo porque yo soy admirador loco de Luis Miguel en la vida real. Yo puedo escucharlo todo el día, todos los días sin problema. Y para mí él es eso. El 'sa'sss qué' y el '¡Acicálenme!' los creó Jorge y es increíble cómo pegó entre la gente. El que menos lo ha dicho alguna vez".

El personaje, recuenta Benavides, ha ido cambiando con el tiempo. "Al inicio tenía muchos problemas usando lentes de contacto verdes. Los antiguos eran muy duros y me lastimaban. Ahora ya no los uso. Y el cambio en los peinados los soluciono con pelucas. La forma de hablar, no de cantar, sino de hablar, creo yo, es mi sello personal. he visto compañeros de otros países que hacen una imitación de mi imitación, pero mostro. Lo mejor de todo es que tanto el verdadero cantante como el imitador han ido envejeciendo y engordando juntos, así que todo se puede seguir manejando", finaliza JB.



Él y Vílchez no se pierden el concierto de mañana. //