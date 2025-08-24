Videojuego “Raccoon Raccoon”: la “comedia jugable” elaborada totalmente en Perú con las voces de artistas locales

10/08/25 Nuevo videojuego Raccoon Raccoon del artista Cazu. © Victor Idrogo / Icónica
Tras oír un disparo, un curioso mapache de color rosado mira de casualidad la escena de un robo que no debió ver. Así comienza el hecho totalmente en el Perú, “Raccoon Raccoon”, creado por el talentoso comediante y músico Juan Carlos Casusol, conocido como Casu (IG: @casucito).

“La gente lo ha recibido muy bonito, es una gran satisfacción porque es la apuesta más grande de mi vida, lo dejé todo por hacer ‘Raccoon Raccoon’”, dice emocionado el también productor audiovisual e ingeniero informático. Vestido de rosado, como suele hacerlo, nos cuenta que ha dedicado noche y día desde agosto del año pasado a crear este sueño que llama “una comedia jugable”. El guion ha sido lo más complejo para él, teniendo en cuenta que es la primera vez que crea un videojuego. Lo hizo en español e inglés. Describir cada movimiento de los personajes, las misiones, los niveles, llegar a que la historia cuaje y los chistes funcionen como debían (en ambos idiomas) ha sido muy trabajoso.

La directora de arte, Alexandra Sánchez, junto al creador del videojuego "Raccoon Raccoon", Casu.
La directora de arte, Alexandra Sánchez, junto al creador del videojuego "Raccoon Raccoon", Casu.
/ © Victor Idrogo / Icónica

Después, pasó a modelar algunos personajes en plastilina, dándoles vida en ‘stop motion’, pero se dio cuenta de que era una apuesta inviable, animar cada uno tomaba muchísimo tiempo, y en total serían 50 personajes. Fue así como, para ahorrar tiempo y dinero, optó por diseñarlos y animarlos en 3D y con inteligencia artificial.

Alexandra Sánchez, la directora de arte del videojuego, también viene del mundo publicitario al igual que Casu y fue convocada para trabajar el universo visual del mapache. Todo el juego está ambientado de noche y los locales, personajes, elementos y estética debe ser apropiada: “En base a que el personaje está hecho de plastelina --que fue el pedido inicial de Casu-- trabajamos la estética con materiales que vayan bien con la plastelina, se usaron más elementos de plastelina, papel, cartulina, diferentes texturas y materiales que convivieran bien con el material principal”. Muchas piezas se hicieron a mano y otras en Photoshop e IA para optimizar tiempos. “Pensamos hacerlo en 3 o 4 meses --agrega Casu--; pero, demoramos casi un año”.

Con el soporte de un programador, el resultado fue el fenomenal videojuego con un mapache como protagonista:

Aparentemente tierno, el mapache fue elegido como protagonista por tener una personalidad decidida y sorprendente.
Aparentemente tierno, el mapache fue elegido como protagonista por tener una personalidad decidida y sorprendente.
/ © Victor Idrogo / Icónica

“Lo elegí porque se ve tierno, pero tiene una personalidad fuerte y un grado de picardía. Es mi animal favorito. Sentí que este personaje podría contar una historia interesante”, revela. Con un humor inteligente, un estilo visual potente, una narrativa pensada en cada detalle y personajes entrañables, “Raccoon Raccoon” ha funcionado en todas las edades. Son ocho niveles pensados en hacerte reír y liberar el estrés del día a día. ¿Qué esperas para descargarlo? //

Voces peruanas

-Es más que probable que reconozcas las voces de los personajes de “Raccoon Raccoon”, pues en el elenco están los actores y actrices Carolina Cano, Carlos Carlín, Melania Urbina, Yvonne Frayssinet, Manuel Gold, Óscar Meza, Alonso Cano y Patricia Barreto.

-Descárgalo gratis desde la Play Store y la App Store de tu celular. O compra la versión prémium sin anuncios y una historia extra por S/7,99. 

