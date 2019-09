Nintendo cumple 130 años: Las consolas vintage y joyas olvidadas de los 80 y 90

Si bien los videojuegos nacieron en la década de los 70, las dos décadas siguientes fueron las de su consolidación y regalaron una inolvidable serie de dispositivos que a día de hoy siguen siendo vistos con afecto.

Aunque las consolas de videojuegos que aparecieron por aquellos años tuvieron diversos destinos, muchas son recordadas por el avance que significaron para la industria, por sus grandes catálogos de juegos, el éxito que tuvieron o simplemente por ser únicas dentro de un mercado muy competitivo. En esta nota, un recuerdo de algunos de estos equipos.

- MAGNAVOX ODYSSEY -

Es la primera consola de videojuegos doméstica de la historia y fue lanzada en 1975, teniendo relevancia hasta el inicio de la década siguiente. Su diseño era rudimentario y muchos de sus juegos necesitaban accesorios o controles adicionales, pero eso no impidió que el aparato fuera un éxito de ventas, pese a tener numerosas copias. La Odyssey estuvo tres años en producción y se vendieron unas 350 mil unidades de su dispositivo.

Magnavox Odyssey. (Foto: Dominio Público) Dominio Público

Un detalle interesante es que la consola usaba una serie de tarjetas para modificar algunos detalles de los juegos y que el aparato no tenía sonido, algo impensado a día de hoy.

De suma importancia en aquella época fue que Atari se basó en uno de los juegos de la Odyssey para crear "Pong", por lo que Magnavox y Sanders Associates, la desarrolladora detrás del equipo, procedieron a hacer una demanda contra esta y otras empresas que tenían juegos similares. Aunque Atari logró un acuerdo favorable, las demás compañías tuvieron menos suerte y a lo largo dos décadas Sanders y Magnavox obtuvieron millones de dólares en juicios de este tipo.

- ATARI 2600 -

La más recordada de las consolas domésticas que hizo Atari apareció en 1977 y tuvo grandes juegos como "Air-Sea Battle", "Adventure" y una adaptación del legendario "Space Invaders", uno de los más grandes clásicos de las arcade. En toda su historia, la consola vendió 30 millones de unidades.

Atari 2600. (Foto: Dominio Público) Dominio Público

Aunque no fue el primer dispositivo en contar con cartuchos ROM para los juegos, se considera que la Atari 2600 fue la responsable de popularizar ese formato, que sería la norma para los videojuegos domésticos durante mucho tiempo. Otro aspecto en el que dejó escuela fue el uso de hardware dedicado basado en microprocesador, tecnología vigente hasta nuestros días.

Más allá de su éxito, la consola de Atari tiene la mancha de haber tenido juegos de pésima calidad como un 'port' de "Pac-Man" y el esperado "E.T. the Extra-Terrestrial", que es frecuentemente citado como el peor juego de la historia. La crisis de los videojuegos de 1983 mucho tuvo que ver con estos dos títulos y la desconfianza que generaron en el público.

- NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM (NES) -

Un 23 de setiembre de 1889, el japonés Fusajiro Yamauchi creó Nintendo con el objetivo de vender cartas Hanafuda. Hoy, 130 años después, es una de las compañías más importantes del rubro de los videojuegos.

En 1983 Nintendo lanzó su primera consola doméstica y terminó de afianzar su presencia en la industria. Series de culto como "Super Mario Bros." y "The Legend of Zelda" dieron sus primeros pasos en este dispositivo, que vendió cerca de 62 millones de unidades.

Nintendo Entertainment System. (Foto: Dominio Público) Dominio Público

La consola popularizó la cruceta como elemento fundamental de los controles de videojuegos, que fue un estándar durante la década siguiente y que todavía está presente en los mandos modernos.

- SEGA GENESIS -

También conocida como Mega Drive, esta consola no fue muy conocida en el Perú, pero fue la gran rival de la Super Nintendo (SNES) en su tiempo, con juegos de gran factura como "Sonic the Hedgehog" y "Phantasy Star IV", por citar ejemplos notables.

En Norteamérica muchos la recuerdan por su agresiva campaña de marketing, que buscaba posicionar a la Genesis como un producto mucho más fresco y juvenil que la SNES. "Genesis does what Nintendon't" (Genesis hace lo que Nintendo no) fue un eslogan y juego de palabras muy popular en aquel entonces. El término "guerra de consolas" nació en esa época y de todas estas luchas comerciales, la de Sega Genesis y la SNES es la más recordada.

El dispositivo, salió al mercado en 1988 y la empresa japonesa logró vender más de 30 millones de unidades. Gracias a la Genesis, el erizo azul Sonic se convirtió en el gran ícono de Sega y pasó a ser uno de los personajes más queridos de los videojuegos.

- GAME BOY -

Es el equipo que dio inicio —con el perdón de las Game & Watch— a la exitosa tradición de Nintendo con las consolas portátiles. La Game Boy usaba cartuchos y, aunque no era técnicamente superior a sus competidoras, sacaba ventaja con un nutrido catálogo de juegos de casi todos los géneros. Por citar ejemplos notables, "Pokémon" apareció por primera vez en la Game Boy y "Tetris" se convirtió en un fenómeno tras aparecer en esta consola.

Otro aspecto que hizo popular a este equipo era la posibilidad de conectarse con otra Game Boy a través de un cable para jugar de forma conjunta. "Pokémon" era uno de los títulos que mejor provecho sacaba de esto, pues los jugadores no podían ver las órdenes que sus rivales introducían en las batallas y también podían intercambiar las criaturas que capturaban en sus juegos gracias a la conexión.

A lo largo de su historia, el dispositivo portátil de Nintendo tuvo actualizaciones también exitosas, como la Game Boy Pocket o la Game Boy Color —la cual contó con juegos exclusivos en su última etapa— y todas estas versiones llegaron a vender conjuntamente 118 millones de unidades.

- SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM (SNES) -

Uno de los dispositivos que más afecto despierta entre quienes crecieron a finales de los años 80 y la primera mitad de los 90. La SNES contó con una nutrida biblioteca y joyas como "The Legend of Zelda: A Link to the Past", "Chrono Trigger" y "Donkey Kong Country" fueron parte de su catálogo.

La segunda consola de sobremesa de Nintendo llegó al mercado japonés en 1990 y un año más tarde haría lo propio en Norteamérica. Nintendo logró despachar poco más de 49 millones de unidades del dispositivo, que fue la consola de sobremesa más exitosa de su generación.

- NEO GEO AES -

Fue la versión doméstica de Neo Geo, sistema concebido por SNK también para arcade y como un producto de alta gama. El dispositivo apareció en 1990 con una versión inicial netamente orientada al alquiler y al año siguiente se lanzó como equipo orientado al mercado doméstico.

La Neo Geo AES usaba cartuchos y es recordada por sus controles de gran tamaño, similares a los de las arcade. A lo anterior se añade que este equipo era considerado la mejor consola casera para disfrutar de los refinados títulos de pelea que SNK tenía en aquel entonces, entre los que se encuentran "Fatal Fury", "King of Fighters" o "Samurai Showdown". Fue en Neo Geo también donde apareció la primera versión doméstica de "Metal Slug".

Neo Geo AES. (Foto: Dominio Público) Dominio Público

En conjunto, la Neo Geo AES y su contraparte de arcade vendieron un millón de unidades. Pese a tener excelentes prestaciones para su tiempo, la consola fue ideada como producto "premium" y tenía un precio que triplicaba y hasta cuadruplicaba los de sus competidoras, alejándola del gran público. Eso, sumado a la llegada del disco compacto en las consolas y los gráficos tridimensionales, terminó condenándola.

- PLAYSTATION -

Sony ingresó por todo lo alto al mercado de consolas de videojuegos con la PlayStation, que popularizó de forma definitiva el uso de discos en lugar de cartuchos, formato que ha mantenido con sus nuevos dispositivos. Grandes obras como "Final Fantasy VII", "Crash Bandicoot" o "Resident Evil" aparecieron originalmente en esta plataforma.

La consola nació luego de un proyecto trunco junto a Nintendo para un periférico basado en CD-ROM, el cual Sony intentó retomar con Sega, teniendo resultados similares. La empresa vio el potencial de los discos compactos, en los que la producción de juegos era mucho más barata, además de estar convencida de que los títulos en 3D eran el futuro de los videojuegos, por lo que se lanzó al desarrollo de su propia consola, siendo la PlayStation el resultado.

Al inicio del proyecto hubo problemas legales con Nintendo, debido a que el nombre "Play Station" había surgido durante el periodo en el que ambas empresas trabajaron juntas, pero se logró superar el impase. Tras el lanzamiento de la consola de Sony, esta arrasó en las ventas y fue la más popular de su generación, con 102 millones de unidades vendidas durante su periodo de vida comercial.

- DREAMCAST -

Fue la última consola de Sega, que abandonó el hardware tras la descontinuación de Dreamcast. Lanzada en Japón a fines de 1998, el dispositivo llegaría a occidente recién al año siguiente y sorprendió a buena parte del público al mostrar gráficos de una calidad inédita para la época.

La recepción inicial fue buena para el equipo de Sega, pero este terminaría siendo opacado por un gigante que llegó en el 2000: la PlayStation 2, la consola de videojuegos más vendida de la historia. La Dreamcast sería descontinuada de forma prematura en 2001 y únicamente logró vender 10 millones de unidades, números demasiado pobres para aquel periodo de la historia de los videojuegos.

Más allá de esos detalles y de su relativo desconocimiento en nuestro país, la Dreamcast es valorada por muchos hoy en día por ser la primera consola en apostar decididamente por la conexión a Internet, por tener divertidos accesorios como la Visual Memory y grandes juegos como "Sonic Adventure" o "Soul Calibur".