Según indica el diario español “El País”, la recién nacida ha sido inscrita por Obregón en los registros de identidad de Estados Unidos, donde se realizó el procedimiento. Allí es madre legal y abuela biológica de la pequeña. En España, la gestación subrogada no está amparada por la ley “por utilizar el cuerpo de la mujer como un objeto”, pero existen países en los que esta práctica está debidamente regulada, convirtiéndose en una opción para parejas que, por razones genéticas o biológicas, no pueden ser padres, explica Elder Benites, médico ginecólogo infertólogo en la clínica Niu Vida. “En el Perú no está legislado el tema, pero existen salidas legales que permiten dar solución a los pacientes que lo necesitan”, comenta.

PASO A PASO

Existen diferentes tipos de subrogación, pero la más practicada es la que utiliza un óvulo de la madre intencional o de una donante y, a través de una técnica de fecundación ‘in vitro’, implanta el embrión a la gestante. “Tenemos muchas pacientes jóvenes que, tal vez por un precáncer de cuello uterino, han tenido que ser sometidas a extracciones de útero, pero aún mantienen su deseo reproductivo. Entonces, gracias a la ayuda de la ciencia, pueden lograrlo”, comenta el doctor Benites. Según indican los expertos, la mayoría de clínicas de fertilidad en nuestro país donde se realiza la gestación subrogada cuentan con un comité bioético que evalúa si las parejas necesitan someterse a este proceso para ser padres.

EL conductor de tv Ricardo Morán se convirtió en padre de catalina y emiliano por gestación subrogada. Hoy, su lucha está centrada en que sus hijos obtengan la ciudadanía peruana. (Instagram: Ricardo Morán)

Tras aprobar ese primer filtro, las pacientes pueden optar por este método bajo una condición: que ellos mismos traigan a un familiar, o a una persona cercana, que pueda llevar el embarazo. “Al encontrar ellos un vientre solidario, se evita caer en un tema comercial o monetario”, dice el médico infertólogo. Se examina el historial clínico de las personas a someterse al procedimiento y, si todo está en orden, entra a tallar el aspecto legal. El especialista recomienda firmar un acuerdo para que la gestante se desprenda de cualquier derecho sobre el niño o niña que alumbrará.

En la mayoría de casos, los padres intencionales corren con todos los gastos de la mujer que los ayuda en su proceso: seguro, chequeos e, incluso, manutención. “Cuando nace el bebe y el Estado lo inscribe a nombre de esta persona, lo que queda es enviar a Reniec toda la documentación recabada por la clínica, donde está el informe del comité de bioética y el contrato firmado por ambas partes, e invocar que se haga un cambio de filiación. Teniendo en cuenta todo este amparo detrás, se puede llegar a una solución” , sostiene Elder Benites.

La ‘socialite’ Kim Kardashian reveló que en sus dos primeros embarazos tuvo severas complicaciones de salud, por lo que sus hijos Chicago y Psalm nacieron de una madre sustituta.

Sobre la edad límite para realizar un procedimiento de este tipo, la mayoría de centros de fertilidad –cuenta el médico– establecen como punto de corte los 50 años. “No se debe traer una vida al mundo solo por satisfacción. Hay que darle protección y, para ello, es importante tener una expectativa de vida que nos permita acompañarla hasta, por lo menos, los inicios de su edad adulta”.

QUEDA EN FAMILIA

La subrogación ha permitido que muchas parejas del colectivo LGTBIQ+ puedan convertirse en padres, pues el procedimiento les resulta más viable y asequible que la adopción. Sin embargo, en el Perú, al no estar reconocido el matrimonio igualitario, las cosas se podrían complicar más de la cuenta. “La gestación subrogada es un método que debería ser amparado por la Ley General de Salud. No solo ayudaría cuando dos chicos quieren tener hijos, sino también a cualquier familia heteroparental”, nos dice Karenina Álvarez, presidenta de la Asociación Familias Homoparentales Perú. “Por ese motivo, suceden situaciones como las que vive el señor Ricardo Morán, quien no puede registrar debidamente a sus hijos en el país”, añade.

Entre otras cosas, esa es la razón que empujó al biólogo peruano Alessandro Riglos y a su esposo de nacionalidad austriaca a ser padres mediante un proceso de subrogación en el extranjero. Ellos acudieron a una agencia de gestación subrogada en Rusia, un país donde está permitido realizar este procedimiento con un pago de por medio a la gestante, al igual que en Israel, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia, Ucrania y algunos estados de Estados Unidos. “Primero nos hicimos una serie de chequeos para comprobar que estábamos sanos. Luego de dejar nuestro material genético, nos dijeron: tenemos a estas personas que ahora mismo están dispuestas a hacerlo. Nosotros le dimos a la agencia la potestad para que elija porque no teníamos ninguna preferencia”, cuenta Alessandro.

El peruano Alessandro Riglos (derecha) y su esposo, de nacionalidad austriaca, se convirtieron en padres de dos mellizos: Emil y Fabián, quienes nacieron en Rusia.

Este peruano, que hoy radica en Alemania, explica la fórmula legal para poder inscribir a sus hijos. “Cuando nacen los bebes, que son mellizos, la gestante figura como madre en la partida de nacimiento y mi esposo como padre, pero se firman una serie de documentos donde ella dice explícitamente que yo, con nombre y apellidos, los adoptaré. Con esos papeles es que finalmente los adopto en Alemania”, sostiene.

Alessandro ha podido venir de visita al Perú con los pequeños Emil y Fabian en cuatro oportunidades para que conozcan sus raíces. Pero se siente desprotegido al no haber una ley que regule su situación familiar en el país. “Legalmente, son hijos naturales de mi esposo e hijos adoptivos míos. Pero si decido establecerme aquí mi matrimonio no existe. No puedo llevar a mi familia a una situación vulnerable”, se lamenta el biólogo.

¿Llegaremos algún día a un punto medio en este debate? ¿La ética, la ciencia y la libertad encontrarán por fin un balance? La respuesta todavía está bastante lejos. //