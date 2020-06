Historias







Village People: el fenómeno de la música disco que nació por azar, tuvo una película y se convirtió en ícono LTGB Hace 40 años se estrenó 'Que no pare la música' (Can’t stop the music), un intento de biopic del sexteto neoyorkino. Si bien no fue del agrado de la crítica especializada, eso no impidió que la agrupación siguiera cosechando éxitos: ha vendido más de 100 millones de discos desde su fundación en 1977 y se convirtió en abanderada de los derechos de la comunidad LGTB. Esta es su historia