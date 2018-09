¿Qué vino pedir para una ensalada, un tiradito o un buen cebiche en primavera?, por Cristina Vallarino

Por Cristina Vallarino



Empieza la primavera y aunque en nuestro país no son marcadas las estaciones, todo empieza a cambiar con el clima y ahí entra el vino. ¿Cómo? Al ya no hacer frío nos provocan otro tipo de platos, con el frío vienen los guisos, estofados, chupes. Cuando viene el calor -y cada vez más calor- nos provocan platos más ligeros, más frescos: más ensaladas, tiraditos, ceviches, gazpachos. Por lo tanto, el vino que vamos a servir no es el mismo.



Igual que la comida escogeré vinos más ligeros, frescos, ¡fáciles de tomar! Y no me refiero a la típica clasificación de que los blancos son más ligeros y los tintos más cuerpo. ¿Por qué? Hay blancos con mucho cuerpo y tintos ligeros.



En blancos pediría los ligeros como por ejemplo, un Sauvignon Blanc, o un Chardonnay sin barrica, fresco, ya que con barrica el vino tendrá más cuerpo. O un Cava y si es tinto un Pinot Noir, una copa de Jerez Fino que a pesar de tener 15 grados de alcohol, se sirve frío y es bastante refrescante.



¿Con qué marida a la perfección? Va perfecto con piqueos, e idóneo como aperitivo. Recuérdalo. Unas anchoas que son diferentes de maridar le van perfecto. En sitios cálidos hay buenos platos frescos, algunos ejemplos pueden ser: Lima con sus tiraditos y ceviches. O en España un rico gazpacho. O en el sur de Francia unas ensaladas espectaculares. ¡Y todo esto por el clima! ¡Todo esto por la primavera!