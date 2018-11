Violencia contra la mujer: un enfoque de género por resolver, por Jerónimo Centurión

El nuestro es un país donde los agresores desconocen cargo, condición o procedencia. Donde las cifras ya no indignan ni el sistema judicial sanciona (cuando y como debe). Un país donde las redes sociales evidencian lo peor de una sociedad machista y los videos no son pruebas determinantes. Aquí, una opinión respetable sobre la violencia contra la mujer y que debemos leer.

JERÓNIMO CENTURIÓN

​Documentalista Género bajo ataque



Un nuevo enfoque

Son una suerte de ejército. Obediente, ordenado, incapaz de cuestionar. Articulan sus mensajes, tipografía y colores de bandera. Se hacen llamar acá ‘Con mis Hijos no te Metas’ y lo forman las facciones más radicales de la Iglesia católica y las evangélicas del continente. Tienen presencia en más de una decena de países y su crecimiento, fanatismo y poder es inversamente proporcional a su argumentación. Les reclaman a los profesores de Latinoamérica que, por Dios, no se metan con sus hijos, que no les laven la cabeza con lo que ellos denominan ‘ideología de género’. La realidad es que son muchos los maestros escolares que trabajan para educar a nuestros hijos en libertad y romper así con el machismo histórico que está detrás de todos los actos de violencia contra la mujer. A estos grupos les molestan los logros que viene alcanzando el feminismo en algunos sectores; les arde que las mujeres reclamen su derecho a decidir y son abiertamente homofóbicos. Si la razón predominara, ocuparían el lugar que siempre han tenido los fanáticos radicales. Pero, en tiempos de posverdad y crisis de partidos, estos conservadores fundamentalistas tienen cada vez más poder y un plan que vienen cumpliendo: en Brasil, por poner solo un ejemplo, lograron que la bancada evangélica elimine la palabra ‘género’ del plan nacional de educación. Combatir la violencia contra la mujer no es un asunto meramente policial: requiere que entendamos que hay un enfoque de género que resolver y es eso, precisamente, lo que estos grupos temen.