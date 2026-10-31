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Resumen

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Por Diana Gonzales Obando

Llegar a lo más alto no significa dejar de mirar hacia arriba. Así lo piensa el chef Virgilio Martínez, líder de Central, catalogado como el mejor restaurante del mundo en 2023 después de una larga carrera. Hoy es parte de la categoría Best of the Best de The 50 Best Restaurants, cuya ceremonia principal será en Lima. Conversamos con él sobre el impacto de ser el número uno y cómo ese logro se ha convertido en un nuevo impulso para continuar.

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