Virgilio Martínez sobre Gordon Ramsay: "La riqueza y diversidad de lo nuestro lo han alucinado"

“El príncipe de la cocina peruana”, así ha bautizado el famoso chef y presentador de televisión Gordon Ramsay al cocinero peruano Virgilio Martínez, en su programa Gordon Ramsay: Sabores extremos’, que se estrenará este 6 de agosto por la señal de National Geographic, y con quien compartió este capítulo, inspirado en la gastronomía cusqueña. ¿Dónde? El lugar más místico de todos: el Valle Sagrado de los Incas.

Antes, el dueño del restaurante Central, considerado el mejor de Sudamérica en el 2019 (World’s 50 Best Restaurants), le contó a Somos detalles sobre lo que nos traerá este espacio imperdible, donde se verán las aventuras que vivieron y lo que aprendieron de los pobladores peruanos.

¿Conocías a Gordon Ramsay? “Solo de eventos, lo he visto en Singapur y Londres. Antes no habíamos hecho nada juntos, pero los días que estuvimos en Cusco, me han permitido ver a un hombre disciplinado, trabajador, súper fuerte y que además se alimenta muy bien”, comentó.

La energía de Gordon Ramsay es inacabable, eso lo hemos podido observar en sus programas de televisión, pero esta vez es diferente. El escocés, es también, aguerrido. En este espacio Ramsay enfrenta retos, como escalar una montaña de 400 metros de altura, durante tres horas.

Esto para tener una vista increíble de todo el Valle Sagrado y cocinar sobre 3000 metros sobre el nivel del mar para los pobladores, quienes le enseñaron parte de su tradición culinaria.

“Gordon estaba con un dolor de espalda muy fuerte, aún así lo hizo. Incluso nos quedamos atorados, no pudimos subir durante una hora y media. Estábamos en medio de todo hablando de restaurantes y conociéndonos más. Él es súper acelerado y sus pensamientos iban a mil”, agrega.

Gordon Ramsay ha dicho que ha aprendido más en su estadía en el Cusco, que en los últimos diez años en su carrera, algo que Virgilio le atribuye a la sabiduría de los pobladores.

“En la cocina tradicional, como la que él conoció en el Valle Sagrado, podemos encontrar más sabiduría, que en una llena de tecnología. Él ha vivido días muy intensos y eso le ha gustado”.

“A Gordon le hemos abierto las puertas del Cusco. Ha visto todo el catálogo de plantas silvestres y medicinales. La riqueza y diversidad de lo nuestro lo han alucinado. Estaba impresionado por todo lo que vio en el mercado de Urubamba, la fragancia e intensidad de los productos: la muña, el cuy, la alpaca”.

Virgilio Martínez se siente muy orgulloso de que este tipo de espacios muestren más de nuestra cultura.

“Es buena la imagen fuera, pero también debe haber un impacto interno. Hay un Perú bellísimo, hay que preservarlo y sentirnos orgullosos. Generemos más turismo interno, Fiestas Patrias es una ocasión para visitar las ciudades de nuestro país”, dice.

La cocina peruana en la élite mundial. En Fiestas Patrias, como adelanto para festejar.