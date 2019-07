Vista al mar de Miraflores, una carta que impresiona y el sello de Rafael Piqueras

Hace un tiempo que la moda de los rooftops (deberíamos decir ‘azoteas’, pero el término en inglés, usado en este contexto, encierra una connotación gastronómica) llegó a Lima para quedarse, y con razón. La nuestra es la única capital de Sudamérica con vista al mar, pero casi no lo vemos. No cuando comemos. El gran acierto de Insumo ha sido saber aprovechar su ubicación para configurar un espacio que gira en torno a la vista. Directo al Pacífico, sin nada que bloquee o distraiga. Quizá esta no ha sido la mejor temporada para su apertura –el gris es inclemente– pero las posibilidades son prometedoras.

La carta ha sido diseñada por Rafael Piqueras (al mando de todas las propuestas gastronómicas de la cadena Libertador) y es ejecutada por el chef Augusto Riofrío. Insumo es un restobar de hotel y eso hay que tenerlo en cuenta para entender la línea de matices y sabores que aquí se manejan. Un menú internacional pensado tanto para el turista como para el local, con presencia mayoritariamente mediterránea (española e italiana) y un formato concebido para compartir. Lo mismo debe tenerse en cuenta para el ticket promedio (cantidad/precio) en esta mesa.

La vedette de la casa son las carnes cocinadas al horno Josper. Desde pescado entero a la sal (S/ 192) hasta cortes como la entraña (S/ 112) o el ribeye (S/ 142) angus. Para compartir, según apetito y presupuesto. El binomio cocteles-piqueos funciona bien aquí. Para qué separar unas sabrosas conchas a la parrilla con mantequilla de ajo negro (S/ 46) o un ligero tataki de atún (S/ 46) de un chilcano de pisco (S/ 26), por ejemplo.

Hay sabores ibéricos en unas croquetas de jamón serrano (S/ 32) y unos langostinos jumbo en salsa al ajillo (S/ 69); e italianos en una burrata con salsa romesco y tostadas de pan campesino (S/ 39) y dos variedades de pizzetas: la bianca, con alioli, trufa y jamón serrano (S/ 36); y la margarita (S/ 35). Maridan bien con un negroni (S/ 35). //