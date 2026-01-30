“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia

Por Sonia del Águila

Antes de que el sueño infantil de ser un rockstar se hiciera realidad con Arena Hash, antes de las portadas, los escenarios llenos y las canciones coreadas por multitudes, la historia musical de Christian Meier empezó en silencio. En la casa de su abuela, frente a un piano cubierto, un niño de cinco años levantó la tapa y tocó por primera vez. “Probablemente todo empezó ese día”, dice hoy. Sin saberlo, acababa de abrir una puerta que ya no se cerraría.

