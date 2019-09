Vivo X el Rock 2019: ¿por qué genera debates tan grandes a la vez que crece cada año?

Vivo x el Rock 2019 es la edición más ambiciosa en la historia de este festival musical, lo que habla de la buena acogida de los eventos anteriores. Sin embargo, también ha generado un debate acalorado esencialmente alrededor la inclusión de géneros distintos al rock en esta ocasión.

Con un grandes cifras de asistencia y artistas de cada vez mayor envergadura encabezando el festival, queda la interrogante sobre qué es lo que motiva críticas tan amargas por parte de un sector del público.

- ÉXITO SOSTENIDO Y CRÍTICAS -

La primera edición del festival, llevada a cabo en 2016, tuvo un público de 15 mil personas y contó únicamente con agrupaciones nacionales. El crecimiento fue sostenido y para la sexta edición, llevada a cabo en 2016, la cita musical alcanzó su más alta cifra de asistencia, con 61 mil espectadores. Vivo x el Rock X, la única edición de 2018, tuvo dos fechas y un público de 57.000 espectadores

En sus inicios, Vivo x el Rock contó con un cartel de artistas esencialmente nacionales. En la imagen, la Liga del Sueño tocando en la única edición de 2019. (Foto: El Comercio) El Comercio

Si bien el evento ha sido materia de discusión desde sus inicios, César Ramos, el organizador, considera que Vivo x el Rock 2019 ha generado una sensación de polarización que no se había visto en las versiones pasadas.

"Siempre que el festival ha anunciado el cartel de artistas ha habido polémica, pero en esta edición de todas maneras es la más polémica de todas", señaló Ramos en comunicación telefónica con Somos.

El mismo Ramos señaló que esperaba la respuesta negativa de un sector, pero que las reacciones vistas hasta ahora superaron sus previsiones.

"No esperaba que la polémica sea tan grande. Sabía que iba a haber polémica, era obvio para mí, pero (el debate) ha crecido tanto que incluso ha llegado a diversos sectores que normalmente no le prestan atención a festivales de rock", declaró el hombre detrás de Vivo x el Rock 2019.

Los Shapis estarán presentes en la edición número 11 del “Vivo x el Rock” (Foto:@losshapis/@losmirlos)

Ramos sostiene que la decisión de incluir a una cantidad importante de artistas de géneros como la cumbia o la música electrónica fue estudiada y que tiene la intención de mejorar la oferta para el cliente.

"Al ser un festival multiescenario, donde el público puede decidir qué escuchar y qué no, creo que tiene más sentido para nosotros que se capaz de elegir entre dos bandas de distintos estilos musicales en lugar de dos bandas muy similares", explicó el empresario.



El organizador indica que se trata de una tendencia que puede verse desde hace tiempo en festivales de referencia en todo el mundo, que apuntan hacia la diversidad musical.

"Para citar algo más cercano, el festival más grande de Latinoamérica, que es el Rock in Rio, lo hace todo el tiempo: tiene días de pop, escenarios de electrónica e incluso de samba, que es su música natural", explica Ramos. "Es un festival de rock, pero es también un festival brasileño que quiere hacer notar su identidad y que es un evento nacido ahí", agrega.

- DETRÁS DE LA CONTROVERSIA -

La presencia de artistas de cumbia como Los Mirlos o Deyvis Orosco es uno de los aspectos que más se ha discutido a lo largo de la última semana. Quienes tienen posturas más duras con respecto a este viraje se quejan de una supuesta pérdida de la vena rockera con la que nació el festival.

The Strokes es la banda que encabeza el festival Vivo X el Rock. Los neoyorkinos llegarán por primera vez al Perú. (Foto: Difusión)

Para Óscar García, periodista de esta casa y crítico musical, la controversia está ligada a las identidades que se han generado en torno a la música y también a ciertas pretensiones elitistas de una parte de la comunidad rockera.

"En este debate por la inclusión de la cumbia en la nueva edición de Vivo x el Rock hay dos cosas a tener en cuenta: por un lado, hay un tema de esnobismo innegable de un sector de la comunidad rockera. No se puede tapar el sol con un dedo", señala García.

"Por otro lado, el problema tiene que ver con un asunto muy propio del rock desde sus orígenes, que es esta presunta necesidad de pertenencia a una tribu musical a la que hay que defender, como si uno fuera un barra brava peleando en la calle por su equipo", añade.

A lo anterior se añade otro componente sumamente importante, que es la asociación que han tenido diversos géneros musicales a grupos sociales bastante definidos.

Video promocional de Vivo x el Rock 8. (Video: Inmortal Producciones/YouTube)

"El rock en nuestro país ha sido visto por mucho tiempo como un privilegio de las clases medias, que hablan inglés y entienden las canciones en este idioma o que, en los años de la dictadura de Velasco, podía darse el lujo de importar discos de este género de afuera, por sus redes de contactos o familiares", apunta García.

A decir del crítico, la cumbia ocupa un lugar opuesto al rock dentro de esta visión al estar identificada "con lo popular, con algo que solo sirve para el baile". "De hecho, ver a lo popular como algo menor o de baja estofa es una muestra de esnobismo", subraya Óscar García.

Esta búsqueda de la diferenciación no es nueva y pudo verse en el pasado con las violentas peleas entre grupos de 'teddy boys' y 'rockers', subculturas juveniles de los años 60. Según García, hay "una presunta defensa de una forma de ver la vida" y un sentido de pertenencia arraigado, pues muchos rockeros de corte tradicional han sentido que forman parte de una "comunidad especial", desde la aparición del género.

"Con más o menos violencia, la cosa se ha repetido en las décadas siguientes: ahí tienes a los metaleros que se agarraban a cadenazos con los punks en la Lima ochentera", recuerda García. "La idea que subyace es 'esta es la música que me gusta y me peleo por ella, tú estás equivocado, eres un huachafo, un ignorante y no sabes nada'", aclara.

Armonía 10 le responde a los que criticaron su participación en “Vivo x el Rock” con video interpretando la canción “Laura no está”: (Foto: Facebook Armonía 10)

Aunque con matices, lo visto con Vivo x el Rock 2019 no es un fenómeno aislado, pues situaciones similares se han visto en grandes eventos musicales de Europa como Glastonbury. El festival inglés, incluyó a Kanye West en su cartel de 2015 y ello disgustó tanto a un sector, que se inició una campaña de recolección de firmas para impedir que se presentara.

"En este festival solo han actuado tres raperos en su larga existencia. Pero ellos también acogieron a los peruanos de Cumbia All Stars", contó García.

En cuanto a lo que piensa la organización, César Ramos no habló directamente de discriminación, mas sí señaló que "casos como este son una constante en el día a día". "Sería mentir decir que no se ve, el creer saberse superior a los demás o no aceptar tus raíces", indicó el empresario.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Ramos pidió al público tener una mente más abierta y no perder de vista que Vivo x el Rock sigue teniendo un componente esencialmente rockero, reiterando que una oferta más variada no los va a afectar.

"Le diría a la gente que deberíamos tener un poco más la cultura festivalera que hay en otros países, que es de respeto y tolerancia hacia otros gustos musicales, más aún cuando tienes opciones para elegir", declaró Ramos.

"Si quieres escuchar rock todo el día, puedes hacerlo porque hay escenarios donde hay rock todo el día. Si quieres variar un poco en algún momento, también está lo opción de ver otras bandas de gran trayectoria como Armonía 10 o los Shapis", insistió el organizador.



- NEGOCIACIONES Y FUTURO -

En lo que respecta únicamente al festival, Ramos mencionó que la presencia de The Strokes, cabeza del festival en este año, fue negociada con un año de anticipación y que hoy en día "ya están negociando con el headliner del próximo año". El padre de Vivo x el Rock no quiso dar más detalles con respecto al artista con el que mantienen conversaciones, pero sí dijo estar seguro de que prepara grandes cosas para la próxima edición.

"El festival ha ido creciendo edición tras edición, pero incluso me atrevería a decir que el del próximo año será más grande que este", dijo Ramos.

