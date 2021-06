Conforme a los criterios de Saber más

Hace diez meses que Yoissy Guillén (27) solo ve a los 53 adultos mayores de la Casa de Todos (actualmente en la urb. Palomino, en el Cercado de Lima) por Zoom. Los acompaña todos los martes y jueves de 4 a 5 p.m. para jugar bingo. Uno de sus mayores deseos era, cómo no, realizar la actividad de manera presencial, anhelo que ha podido cumplir –por única vez– para las fotos que acompañan este reportaje sobre jóvenes voluntarios. “Me siento como una niña. El contacto social no se compara con la virtualidad”, cuenta emocionada, esta vez, al otro lado de la pantalla.

La vocación de servicio la descubrió –mejor dicho, comprobó– en 2015, durante una feria de voluntariado en la Universidad San Ignacio de Loyola, cuando era estudiante de Psicología. Junto a una amiga, trabajó por unos meses en una institución que alberga niños con capacidades especiales. En el internado (último año de carrera), sin embargo, optó por psicología organizacional. Hizo prácticas en el área de recursos humanos en una consultora y, admite, no fue lo que esperaba. “No iba acorde con mi personalidad ni a la parte humana que descubrí con el voluntariado”. Buscó otras opciones hasta que dio con un centro de atención residencial para adultos mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que la ayudó a elegir su especialidad: psicogerontología.





Yoissy Guillén, psicóloga clínica especializada en geronto. Ha sido voluntaria antes, pero es la primera vez con la Muni de Lima. En 'los abuelos de todos', se reúnen virtualmente martes y jueves a jugar bingo. (Foto: Omar Lucas / Somos)

Si bien la pandemia ha puesto el foco sobre los adultos mayores, la labor de voluntarios como Yoissy no solo se enfoca en la atención, sino también en revalorizar la figura de las personas mayores. “Se nos hace creer que la vejez es sinónimo de dependencia, de enfermedad, de decadencia, y no es así”, enfatiza la también miembro del Círculo de Psicogerontología de la Universidad de Lima.

Clase maestra

Retribuir. Esa es la principal motivación de Jagger Rojas (24) para ayudar a otros. Está próximo a terminar sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Federico Villarreal gracias a la Beca Permanencia, de Pronabec. Aprovechó la modalidad virtual propia de la pandemia para estudiar otra carrera (asistente de gerencia en IDATEC, donde es becario por Munibecas) y, por si fuera poco, para inscribirse a cuantos programas de voluntariado puede. “Mucho se espera de las instituciones, pero somos pocos los que aportamos con parte de nuestro tiempo para apoyar. Alguna vez fui alguien que necesitó apoyo; ahora quiero contribuir”. Sus herramientas de trabajo son sus dos laptops: en una puede estar escuchando las clases de la universidad o del instituto y en la otra está capacitándose para iniciativas como la de Refuerzo en tu Cole, de la Municipalidad de Lima.

Desde su casa en el Cercado de Lima, Jagger Rojas dicta clases de matemática y lenguaje una vez por semana a niños de sexto de primaria de Barranco, Cercado de Lima, Villa El Salvador, Carabayllo, Santa Anita, San Martín de Porres, San Borja, San Bartolo y Rímac. La iniciativa Refuerzo en tu Cole, que ha beneficiado a más de mil escolares, ha podido expandirse a Ventanilla y Ayacucho. (Foto: Omar Lucas / Somos)

El programa municipal brinda clases gratuitas de matemática y lenguaje a niños de sexto de primaria de colegios de Lima Metropolitana los lunes, martes, miércoles y viernes. Jagger, generalmente, se conecta todos los martes con 14 o 16 niños, acompañados, eso sí, de los padres de familia. “Para mí, hacer voluntariado es como una carrera. Aprendes todo tipo de experiencias. Estar al servicio de la ciudadanía es parte de ser correspondido por nuestra sociedad”.

Todos para uno

“El voluntariado, no solamente altruista, solidario, tiene un gran componente de responsabilidad social y es sostenido en el tiempo”, dice Antonio Herrera, quien lidera el área de voluntariado en la Municipalidad de Lima. También contribuye, como Yoissy y Jagger, en la iniciativa Manos a la Olla, que les permite llevar –junto a las lideresas de las ollas comunes– alimentos a los vecinos de zonas vulnerables cada mes. Antonio empezó la carrera de voluntariado hace más de una década en su barrio de Miraflores. En ese entonces, Jorge Muñoz era alcalde del distrito e inició el programa municipal Academia de Ciudadanos Líderes. Participó en actividades como charlas de lucha contra las drogas, contra el acoso sexual y sobre emprendimiento, entre otros. Poco a poco se fue involucrando en la labor social y, a la par, seguía sus estudios de Administración en la Universidad del Pacífico.

Antonio Herrera hizo sus pininos de voluntariado en Miraflores. Ahora lidera el área de voluntariado en la Municipalidad de Lima y participa en el programa Manos a la Olla, que ha beneficiado a más de 98 mil vecinos de zonas vulnerables con más de 585 mil raciones entregadas desde que inició la pandemia. (Foto: Municipalidad de Lima)

A sus 21 años, su participación ya no era solo como voluntario, sino como gestor de proyectos. “Tuvimos la responsabilidad de diseñar un voluntariado metropolitano [con metodologías como Design Thinking, Design Sprint y Business Model Canvas, por mencionar algunas] que promueva y fortalezca ese ecosistema”, cuenta con orgullo, y no es para menos. En 2019, ganaron el premio CAD (Ciudadanos al Día) en gestión pública por las iniciativas enfocadas en el servicio a la comunidad a través de su Programa de Voluntariado Municipal. El año pasado ganaron por segunda vez por el programa Manos a la Olla. “Estamos tratando de difundir esto para que otros gobiernos locales repliquen las buenas prácticas. Si bien es cierto que el voluntariado no va a cambiar radicalmente los problemas sociales, sí va a formar mejores ciudadanos, que luego serán los próximos tomadores de decisiones”. //

Convocatorias

La Municipalidad de Lima realiza tres convocatorias anuales (enero, mayo y setiembre). La última reunió a más de mil personas.

Una vez inscritos, los aspirantes son capacitados por cuatro semanas. Posteriormente, eligen alguna de las iniciativas: “Soy agente de cambio”, “Los abuelos de todos”, “La hora del recreo”, “Refuerzo en tu cole”, “Impúlsate joven”, “Jóvenes por la paz”, “Jóvenes en acción”, “Voluntariado vecinal comunitario” y “Manos a la olla”.

El voluntario municipal puede hacer, como máximo, tres jornadas de cinco horas a la semana. Más información en https://www.munlima.gob.pe/.

