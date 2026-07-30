Jeanette Zevallos y Alan Christopherson adoptaron a Pepper (izq.) el 15 de febrero de este año. En el 2020, le dieron un hogar a Ginger (der.). (Foto: Fernando Sangama/ Revista Somos)
Jeanette Zevallos y Alan Christopherson adoptaron a Pepper (izq.) el 15 de febrero de este año. En el 2020, le dieron un hogar a Ginger (der.). (Foto: Fernando Sangama/ Revista Somos)
Por Gino Alva Olivera

Gringo cojeaba por las calles de San Martín de Porres en busca de alimento. Una enorme herida abierta en la pata trasera derecha lo obligaba a arrastrarla. Los vecinos de la zona aseguran que un auto lo atropelló, pero nadie tiene tiempo para auxiliar a un perro de la calle.

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