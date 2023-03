Hoy, su hijo Sebastian, de 25 años, ha imitado esta hazaña con el objetivo de documentarla y dar a conocer al mundo que el surf tiene origen bicolor tal como lo registraron los antiguos costeños en sus piezas de cerámica cinco mil años atrás: “ Supuestamente, la tabla y el surf fueron inventados por los hawaianos, pero en el Perú ya se surfeaba hace miles de años. Cuando los moches iban a pescar, entraban al mar y salían con una ola que los llevaba hasta la orilla ”, refiere Sebastian Gómez, surfista profesional, productor, editor y creador del documental “Wachake”.

Sebastian Gómez se enamoró del mar desde antes de aprender a nadar. Surfear con caballito de totora significa para él celebrar sus orígenes.

“El objetivo del documental –nos dice vía telefónica desde Punta Hermosa– es difundir la importancia del caballito de totora, su origen y la historia verdadera. Vamos a entrevistar a arqueólogos, especialistas y creadores de caballitos de totora que continúan con la tradición”, sostiene el surfista maravillado con el dominio de las olas de aquellos hombres de mar a los que considera sus ancestros.

Pura adrenalina

Pico Alto no es fácil de domar. Es una de las olas más grandes de Sudamérica, codiciada y visitada por surfistas de todo el mundo. “Para meterte en Pico Alto tienes que tener todo un sistema de entrenamiento y de preparación no solo físico, sino mental. Es una ola respetada”, comenta Gómez.

Felipe Pomar, el célebre surfista peruano comparó Pico Alto con Sunset, la ingobernable ola hawaiana. La olímpica Daniella Rosas, realizó esta proeza a los 13 años: “Es como tener un edificio al frente”, dijo sobre esta ola legendaria. A pesar de sus peligros, Gómez la ha surcado usando el caballito de totora elaborado junto con el maestro Carlos Ucañán, quien llegó desde Huanchaco a Punta Hermosa para fabricar esta embarcación a la manera de los antiguos norteños.

“Surfear con caballito de totora da una sensación distinta a una tabla, pesa más, se llene de agua; pero cuando te deslizas sobre la ola es mucho más satisfactorio. No podría decir la palabra... es un ‘feeling’ único”, recuerda Sebastian sobre su experiencia.

“Las veces que lo he probado he tenido una conexión con el pasado. Los peces saltaban encima del caballito, me miraban y volvían al agua. Era algo increíble”. Esta no es la única ola que aparecerá en el documental. Pacasmayo y la más larga del país, Chicama, serán parte del recorrido.

Por ahora, Gómez continúa con las grabaciones de “Wachake” –término que hace referencia a los humedales donde se cultiva la totora–, realizando entrevistas que darán sustento histórico a sus investigaciones y recaudando fondos para terminar este proyecto documental y rendir homenaje a sus antepasados y su historia. ¿Te subes a la ola?