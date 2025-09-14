La brecha digital en el Perú no solo se mide en cifras: se siente en las aulas donde miles de estudiantes aún carecen de acceso a Internet. Frente a este desafío, la empresa de telecomunicaciones WOW impulsó Colegios WOW, un proyecto de responsabilidad social que brinda internet gratuito y de por vida a instituciones educativas de bajos recursos. Hoy, esta iniciativa alcanza a más de 400 colegios en los 24 departamentos del país, beneficiando a más de 400 mil estudiantes.

“Empezamos en Nasca, no en Lima ni en las grandes ciudades, porque desde el inicio nuestro compromiso fue reducir la brecha digital en las provincias”, explica Carlos Peñaranda, director de Márketing de WOW. Desde esa primera instalación en Ica, la compañía ha extendido su cobertura a todo el Perú, priorizando zonas con mayores necesidades de conectividad.

El impacto de esta iniciativa se refleja en los propios testimonios de las comunidades educativas. En Huancayo, por ejemplo, un grupo de alumnos creó un emprendimiento de repostería escolar gracias al acceso a internet. En colegios técnicos, los estudiantes ahora pueden descargar planos de carpintería, mecánica o electricidad que antes eran inaccesibles, lo que eleva la calidad de sus aprendizajes y los prepara mejor para el mundo laboral. “Muchos de estos jóvenes salen del colegio con un oficio, y hoy tienen la posibilidad de actualizarse y competir en igualdad de condiciones”, señala Peñaranda.

De cara al futuro, WOW planea ampliar el número de colegios beneficiados en paralelo a la expansión de su red de fibra óptica, en coordinación con autoridades locales y el Ministerio de Educación. Con ello, busca consolidarse no solo como líder en conectividad, sino como un aliado en la transformación digital del Perú. //