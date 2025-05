Con una visión clara y un enfoque estratégico, Francesca Carrillo García se ha convertido a sus 28 años en la jefa más joven de Yango en Latinoamérica: ocupa actualmente el cargo de Head of Marketing de la empresa.

Francesca es Magíster en Marketing Digital y Comunicaciones de la Universidad de Cataluña, y Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una especialización en comunicación estratégica y manejo de crisis. Fue una de las primeras profesionales contratadas por Yango en el Perú, donde ha liderado una de las áreas más estratégicas de la compañía en su proceso de expansión.

Pero, ¿qué es lo que le atrajo de este sector vinculado a la tecnología? Francesca señala que siempre le cautivó la idea de trabajar en algo que tenga impacto tangible, y la tecnología no solo resuelve problemas, redefine industrias y amplía posibilidades. “En Yango Group encontré exactamente eso: una empresa que usa innovación para transformar cómo nos movemos, cómo nos conectamos y cómo vivimos las ciudades. Desde soluciones de ride-hailing hasta logística, mapas inteligentes y plataformas digitales, cada línea de negocio tiene un propósito concreto. Y eso es profundamente inspirador: saber que no estás solo comunicando una marca, estás acompañando una evolución”.

Como en toda industria, el mundo digital también enfrenta retos, y el mayor ha sido mantener relevancia sin perder autenticidad. “El mundo digital es volátil: lo que hoy conecta, mañana ya pasó. En Yango Group trabajamos en mercados donde los desafíos son distintos, pero las expectativas siempre son altas. Lo que he aprendido es que no basta con seguir tendencias; hay que crear valor, narrativas que resistan el paso del tiempo, y soluciones que mejoren la vida de las personas”, señala Carrillo tras anotar que en ese equilibrio entre agilidad e impacto está el verdadero reto.

Desde su posición de joven líder de una superapp que compite de manera directa con gigantes del sector de la movilidad, le consultamos que consejo le daría a los jóvenes que deseen seguir sus pasos, y dijo que no esperen a tener todas las respuestas para empezar. “Prepárense para aprender, para equivocarse, y para ser parte de algo que está cambiando ciudades desde adentro”.

“Lo que buscamos en Yango no es perfección, es visión y ganas de construir. Este es un espacio para quienes se atreven a pensar en grande, a cuestionar lo establecido y a convertir ideas en acción. Si te apasiona la tecnología, pero también te importa el impacto real, este es un lugar donde puedes crecer rápido”.

Refirió que en su caso acompañó a la compañía desde el inicio de su operación en Perú, lo que le permitió estar en primera línea en momentos clave: desde los lanzamientos en nuevas ciudades hasta las campañas de posicionamiento y visibilidad que marcaron su entrada al mercado. “Cada etapa fue parte de una evolución estratégica hacia algo que hoy define nuestro enfoque: la hiperlocalidad. Pasamos de hablar como una gran app global a convertirnos en una plataforma que escucha, entiende y actúa según las necesidades reales de cada ciudad y de sus personas”.

En esa línea destacó que una de las campañas que lideró y que más le marcó fue la enfocada en seguridad. “En un entorno donde la confianza en los servicios digitales se construye día a día, entendimos que no bastaba con decir que éramos seguros: había que demostrarlo con acciones, con tecnología, pero también con empatía. Porque para muchos usuarios, la seguridad no es una característica técnica, es la posibilidad de moverse con libertad, de regresar a casa tranquilos, de saber que están protegidos”.

El marketing, anota, no es solo una herramienta para ganar visibilidad, es una vía para generar impacto real. “Cada campaña en Yango tiene una intención mayor. Cuando apostamos por murales en lugar de paneles, no solo decoramos una ciudad: apoyamos a jóvenes talentos. Cuando facilitamos el acceso a vehículos para socios a través de alianzas, no solo hablamos de flotas, hablamos de progreso personal. Lo que construimos con marketing tiene sentido porque mejora algo más que la marca: mejora la vida de quienes nos rodean”.