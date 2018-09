Yma Súmac: ¿por qué la quisieron más en el extranjero que en el Perú?

Bastante gélida estuvo por décadas la relación entre la diva y el Perú. Ese que le dio todo. Y nada. Ello hasta mayo del 2006, cuando volvió para recibir de manos del Estado la Orden del Sol en grado de Comendador. Zoila Emperatriz Chávarry del Castillo, conocida en todo el planeta como Yma Súmac, la princesa inca de prodigiosa voz, realizaba en la segunda mitad del siglo XX giras internacionales, grababa discos que hoy son legado, brillaba en musicales de Broadway y actuaba con Charlton Heston en Hollywood; pero no era valorada en estas tierras del sol. Para el mundo, sus tierras del sol. En una entrevista que con motivo de esa visita se le hizo, el periodista de El Comercio Enrique Planas le preguntó si ella creía que el público peruano de los años 50 y 60 no le había perdonado que mezclara el folclore andino con otros géneros populares como el jazz, la lírica y el mambo. “¡No hay que confundir! La música peruana es preciosa, pero no puedes repetirla continuamente, se vuelve monótona. Cuando comencé, pensé que debía ensalzar la canción, porque si usted repite los compases, la gente se cansa, por más linda que sea la pieza. Eso fue lo que hice y eso fue lo que me dio el éxito. Canté por todo el mundo y a todos les encantaba”, respondió.



Durante esa conversación, la cajamarquina nacida el 13 de setiembre de 1922 diría hasta dos veces que lo que ella había hecho era “...cultivar la música del Perú, aunque un poquito más moderna...”. Sí. Había muchos que nunca le perdonaron eso a la cantante. Entre ellos, el escritor indigenista José María Arguedas, uno de sus más feroces críticos. Solo dos citas del autor de Yawar Fiesta: “Las canciones folclóricas de los pueblos absolutamente originales, de aquellos que no tienen otra música que la folclórica, no pueden ser interpretadas por gente extraña [...]”. “[Yma Súmac]ha deformado la canción andina quechua hasta hacerla accesible al sentido superficial, frívolo y cotidiano del público de la ciudad, para lo que fue necesario despojar a esta música de todo su contenido lírico esencial, de su profundidad y de su genio, convirtiendo sus formas más nobles en un espectáculo grato al vulgo”.





ESTE SÁBADO LA HISTORIA COMPLETA DE LA RELACIÓN ENTRE YMA SÚMAC Y EL PERÚ